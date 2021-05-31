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Новини Політика України
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вакцина (3528) Зеленський (17387) Росія (47133) Університет (132) Шойгу (573) Стерненко (374) Шарій Анатолій (215) COVID-19 (18064)

Головні новини 31 травня: умовний термін для Стерненка, Литва анулювала документи Шарія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 31 травня: умовний термін для Стерненка, Литва анулювала документи Шарія

Апеляційний суд виніс вирок активістові Сергію Стерненку, у пропагандиста Шарія в Литві відняли статус політичного біженця, Зеленський хоче створити на ВДНГ університет майбутнього, - головні новини України та світу 31 травня.

Вирок Стерненкові

Апеляційний суд визнав Стерненка винним за статтями про викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю. Ще за одною статтею - про розбій - його виправдали. Активіста засудили до трьох років позбавлення волі з одним роком випробувального терміну. Таким чином, Стерненко залишається на волі. Він все одно незадоволений вироком і збирається оскаржити його у Верховному суді.

Литва оголосила Шарія персоною нон грата

Литва позбавила кремлівського пропагандиста Анатолія Шарія статусу політичного біженця й анулювала всі його документи. Про це повідомляє джерело в правоохоронних органах. За його даними, Шарій намагається оскаржити рішення литовської влади і найняв для цього дорогих адвокатів. Сам пропагандист стверджує, що сьогодні вперше почув зі ЗМІ про таке рішення литовської влади, і чекатиме офіційного повідомлення.

Росія створить нові військові з'єднання на кордоні з Україною

У Західному військовому окрузі РФ, який перебуває на кордоні з Україною, збираються сформувати близько 20 нових військових частин і з'єднань, - про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Він пояснює таке рішення зростанням загрози з боку країн НАТО. У НАТО відповіли, що це Росія всім загрожує.

Зеленський створює на ВДНГ університет майбутнього

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Університету Майбутнього. Навчальний заклад розташовуватиметься на території ВДНГ у Києві. На його створення необхідно 7,2 млрд гривень. Перших студентів університет зможе прийняти в 2023-му році. У ньому готуватимуть фахівців шести напрямків - "інформаційні технології", "нанотехнології", "аерокосмічні технології", "Біотехнології", "енергетичні технології", "міжнародні комунікації".

Масова вакцинація від COVID-19

За вихідні щеплення від коронавірусу в Києві, Львові та Одесі отримали близько 5000 осіб. У червні влада обіцяє ще прискорити темпи вакцинації. Тим часом державне підприємство "Медзакупівлі" подало в суд на корпорацію "Лекхім" за затримки з постачанням китайської вакцини.

Всі регіони України перебувають зараз у "жовтій" зоні карантину, Київ і Закарпаття найближчим часом можуть перейти в "зелену" зону.

"Радянський" день прикордонника в Дніпрі

Минулої п'ятниці в Дніпрі відзначили День радянського прикордонника. Близько сотні колишніх військовослужбовців прийшли до пам'ятника воїнам-афганцям, поклали квіти і виголосили урочисті промови. На святі був присутній прапор СРСР, а ось жодної української символіки не спостерігалося. Тепер активісти просять владу і правоохоронні органи розібратися, що це було.
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Зеленський заявив про створення президентського університету у Києві. Тож ми вирішили допомогти президенту з вибором майбутнього ректора для навчального закладу. Як гадаєте, хто з цих кандидатів зміг би впоратись із такою посадою?


Главные новости 31 мая: условный срок для Стерненко, Литва аннулировала документы Шария - Цензор.НЕТ 5506
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31.05.2021 22:07 Відповісти
Палюбе буде лисий, питання тільки який саме)
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31.05.2021 22:20 Відповісти
 
 