Головні новини 31 травня: умовний термін для Стерненка, Литва анулювала документи Шарія

Апеляційний суд виніс вирок активістові Сергію Стерненку, у пропагандиста Шарія в Литві відняли статус політичного біженця, Зеленський хоче створити на ВДНГ університет майбутнього, - головні новини України та світу 31 травня.

Вирок Стерненкові

Апеляційний суд визнав Стерненка винним за статтями про викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю. Ще за одною статтею - про розбій - його виправдали. Активіста засудили до трьох років позбавлення волі з одним роком випробувального терміну. Таким чином, Стерненко залишається на волі. Він все одно незадоволений вироком і збирається оскаржити його у Верховному суді.

Литва оголосила Шарія персоною нон грата

Литва позбавила кремлівського пропагандиста Анатолія Шарія статусу політичного біженця й анулювала всі його документи. Про це повідомляє джерело в правоохоронних органах. За його даними, Шарій намагається оскаржити рішення литовської влади і найняв для цього дорогих адвокатів. Сам пропагандист стверджує, що сьогодні вперше почув зі ЗМІ про таке рішення литовської влади, і чекатиме офіційного повідомлення.

Росія створить нові військові з'єднання на кордоні з Україною

У Західному військовому окрузі РФ, який перебуває на кордоні з Україною, збираються сформувати близько 20 нових військових частин і з'єднань, - про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Він пояснює таке рішення зростанням загрози з боку країн НАТО. У НАТО відповіли, що це Росія всім загрожує.

Зеленський створює на ВДНГ університет майбутнього

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Університету Майбутнього. Навчальний заклад розташовуватиметься на території ВДНГ у Києві. На його створення необхідно 7,2 млрд гривень. Перших студентів університет зможе прийняти в 2023-му році. У ньому готуватимуть фахівців шести напрямків - "інформаційні технології", "нанотехнології", "аерокосмічні технології", "Біотехнології", "енергетичні технології", "міжнародні комунікації".

Масова вакцинація від COVID-19

За вихідні щеплення від коронавірусу в Києві, Львові та Одесі отримали близько 5000 осіб. У червні влада обіцяє ще прискорити темпи вакцинації. Тим часом державне підприємство "Медзакупівлі" подало в суд на корпорацію "Лекхім" за затримки з постачанням китайської вакцини.

Всі регіони України перебувають зараз у "жовтій" зоні карантину, Київ і Закарпаття найближчим часом можуть перейти в "зелену" зону.

"Радянський" день прикордонника в Дніпрі

Минулої п'ятниці в Дніпрі відзначили День радянського прикордонника. Близько сотні колишніх військовослужбовців прийшли до пам'ятника воїнам-афганцям, поклали квіти і виголосили урочисті промови. На святі був присутній прапор СРСР, а ось жодної української символіки не спостерігалося. Тепер активісти просять владу і правоохоронні органи розібратися, що це було.