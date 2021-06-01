Домовився із Зеленським і Путіним про зустріч голів МЗС у нормандському форматі, - Макрон
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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що домовився зі своїми українським і російським колегами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним про проведення зустрічі в нормандському форматі на рівні глав МЗС.
Про це Макрон повідомив в ході спільної пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель за підсумками засідання франко-німецької Ради Міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Макрон зазначив, що провів переговори з Зеленським і Путіним, в ході яких йому вдалося домовитися про проведення зустрічі в нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ.
"Вона дозволить зафіксувати прогрес, який може бути досягнутий на зустрічі глав держав і урядів", - заявив президент Франції.
Топ коментарі
+6 aleks kyb
показати весь коментар31.05.2021 22:09
+2 belge
показати весь коментар31.05.2021 22:13
+2 Прощай немытая раССея
показати весь коментар31.05.2021 22:24
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Garry
Наглядно.І передає всю суть.Поки "проукраїнський"(х@й там) Данилов тупим пуголовкам впарює про "санкції" на камеру,позаду за ним обіймаються Арестович і Мураєв.
І нагадаю, що в період каденції Петра мервечук на такий рівень не допускався; його прерогативою було участь в підгрупі ТКГ по обміну заручниками. І те: - не на рівні керівника, а на рівні "радника"; бо очлювала делегацію України в цій підгрупі Ірина Геращенко.