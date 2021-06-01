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Новини За кордоном Нормандські переговори
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Домовився із Зеленським і Путіним про зустріч голів МЗС у нормандському форматі, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Домовився із Зеленським і Путіним про зустріч голів МЗС у нормандському форматі, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що домовився зі своїми українським і російським колегами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним про проведення зустрічі в нормандському форматі на рівні глав МЗС.

Про це Макрон повідомив в ході спільної пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель за підсумками засідання франко-німецької Ради Міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Макрон зазначив, що провів переговори з Зеленським і Путіним, в ході яких йому вдалося домовитися про проведення зустрічі в нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ.

"Вона дозволить зафіксувати прогрес, який може бути досягнутий на зустрічі глав держав і урядів", - заявив президент Франції.

Читайте також: В рамках нормандського формату в останні місяці досягнуто прогресу, - Макрон
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Топ коментарі
+6
А про встречу глав служб по уборке туалетов?
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31.05.2021 22:09
+2
Всё что происходит вокруг этой темы последние несколько лет на мировом дипломатическом уровне, называется, в простонародье, "толочь воду в ступе". Все понимают, что пока кацапский Вова не сдохнет, ничего не изменится, но продолжают с умным видом исполнять - играть в озабоченность и отгребать бабло, каждый на своём посту, за это нулевое КПД.
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31.05.2021 22:13
+2


Garry

Наглядно.І передає всю суть.Поки "проукраїнський"(х@й там) Данилов тупим пуголовкам впарює про "санкції" на камеру,позаду за ним обіймаються Арестович і Мураєв.

Договорился с Зеленским и Путиным о встрече глав МИД в нормандском формате, - Макрон - Цензор.НЕТ 9936
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31.05.2021 22:24
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А про встречу глав служб по уборке туалетов?
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31.05.2021 22:09 Відповісти
Він змінив Мікрон на Макрон в догоду касабам?
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31.05.2021 22:13 Відповісти
Всё что происходит вокруг этой темы последние несколько лет на мировом дипломатическом уровне, называется, в простонародье, "толочь воду в ступе". Все понимают, что пока кацапский Вова не сдохнет, ничего не изменится, но продолжают с умным видом исполнять - играть в озабоченность и отгребать бабло, каждый на своём посту, за это нулевое КПД.
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31.05.2021 22:13 Відповісти
Ну для тебя не в радость после Путина будет пожосче) Путин все таки как не как большой Западник)
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31.05.2021 22:21 Відповісти
Засранец он большой...а не западник...
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31.05.2021 22:23 Відповісти
так после зели тоже вам не сахар станет.. Договорился с Зеленским и Путиным о встрече глав МИД в нормандском формате, - Макрон - Цензор.НЕТ 2049
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31.05.2021 22:57 Відповісти


Garry

Наглядно.І передає всю суть.Поки "проукраїнський"(х@й там) Данилов тупим пуголовкам впарює про "санкції" на камеру,позаду за ним обіймаються Арестович і Мураєв.

Договорился с Зеленским и Путиным о встрече глав МИД в нормандском формате, - Макрон - Цензор.НЕТ 9936
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31.05.2021 22:24 Відповісти
Ну о встрече договорился...и что дальше?? В шоколадный глаз ***** вдвоем заглядывать будете вместе с ослом оманским???
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31.05.2021 22:25 Відповісти
Вангую, що ***** погодився на цю зустріч на рівні міністрів МЗС з-за умови, від України на ній братиме участь його агент д'єрмак.
І нагадаю, що в період каденції Петра мервечук на такий рівень не допускався; його прерогативою було участь в підгрупі ТКГ по обміну заручниками. І те: - не на рівні керівника, а на рівні "радника"; бо очлювала делегацію України в цій підгрупі Ірина Геращенко.
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31.05.2021 22:28 Відповісти
Макарон виконує вказівки мордорфюрера Договорился с Зеленским и Путиным о встрече глав МИД в нормандском формате, - Макрон - Цензор.НЕТ 7214
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31.05.2021 22:41 Відповісти
Бубочка виклянчив?
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31.05.2021 22:49 Відповісти
 
 