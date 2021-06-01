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Відпочинок без російських туристів: Москва збирається продовжити заборону на польоти до Туреччини, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Відпочинок без російських туристів: Москва збирається продовжити заборону на польоти до Туреччини, - росЗМІ

Влада Росії збирається продовжити заборону на польоти російських авіакомпаній у Туреччину. Таким чином російські туристи в червні не зможуть дістатися на відпочинок в цю країну. Офіційна причина - боротьба з коронавірусом.

Про плани продовжити заборону пише з посиланням на два джерела російське державне інформагентство ТАСС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з офіційною версією, заборону продовжать у зв'язку з коронавірусом - мовляв, відпочинок на турецьких курортах досі небезпечний.

Попередній термін обмежень закінчується завтра, 1 червня. До якого числа буде новий термін, поки невідомо.

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Про продовження заборони на перельоти стали говорити ще в середині травня. Російський авіаперевізник "Аерофлот", не чекаючи офіційного оприлюднення, закрив продаж квитків на всі рейси до Туреччини до кінця червня.

Російський "Інтерфакс" із посиланням на своє джерело пише, що авіасполучення з Туреччиною відновиться не раніше липня.
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Топ коментарі
+26
"Нєхрен шастать...". Менше кацапами смердіть буде по світу... Хай беруть приклад з Білорусі - Лука вже розпорядився про заборону виїзду за межі Білорусі ...
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31.05.2021 22:18
+24
Знает Анталия, понял Измир,
что без кацапов, так чист этот мир !
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31.05.2021 22:19
+19
XDDDD

Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ - Цензор.НЕТ 5893
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31.05.2021 22:22
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После встречи пуТлера с Байденом ка*цапам перекроют выезд навсегда и везде.😀😀😀
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31.05.2021 22:16 Відповісти
Путіну потрібно дати героя України! Стільки шкоди росії та росіянам не змогли б принести навіть бомбардування НАТО!
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31.05.2021 22:29 Відповісти
Радость то какая )))
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31.05.2021 22:17 Відповісти
"Нєхрен шастать...". Менше кацапами смердіть буде по світу... Хай беруть приклад з Білорусі - Лука вже розпорядився про заборону виїзду за межі Білорусі ...
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31.05.2021 22:18 Відповісти
Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ - Цензор.НЕТ 9323
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31.05.2021 22:19 Відповісти
XDDDD

Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ - Цензор.НЕТ 5893
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31.05.2021 22:22 Відповісти
Знает Анталия, понял Измир,
что без кацапов, так чист этот мир !
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31.05.2021 22:19 Відповісти
И ни одной сволочи на горизонте... Вот и хорошо. Вот и ладушки.
(c) S.T.A.L.K.E.R
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31.05.2021 22:21 Відповісти
знов підміна понять - усє у Крим, таваріщі! нехєр шастать по гейропам!
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31.05.2021 22:21 Відповісти
меньше козломордых - больше кислорода
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31.05.2021 22:23 Відповісти
Так, турки, вчіть українську. Щоб ніяких "Наташа, заходи! Наташа купи!", а "Олена, заходь, купи!"
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31.05.2021 22:23 Відповісти
В мене було вже два випадки, коли турок-продавець досить пристойною українською втюхував свій товар
Думаю, з часом навчаться. Тут більше залежить від самих українців, бо я бачив, як багато українськомовних туристів першими починають розмову з турками в магазині російською, я вже мовчу туристів з Харкова чи Одеси...
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31.05.2021 22:29 Відповісти
і ти купив? )))
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31.05.2021 22:44 Відповісти
Так Швидше із-за мови. А товар в нього був не кращий і не гірший, ніж в інших. Це був лукум.
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01.06.2021 09:55 Відповісти
Або краще - "Марічко-чічко, заходь бо, купуй!"
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31.05.2021 22:31 Відповісти
С вирусом в Турции действительно проблемно, но все ведь понимают, что запрет сделан только ради подкинуть деньжат крымчанам.
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31.05.2021 22:24 Відповісти
Тільки чи вистачить у кримчан води на туристів?)))
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31.05.2021 22:25 Відповісти
Сегодня точно нет проблем Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ - Цензор.НЕТ 3752
Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ - Цензор.НЕТ 9861
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31.05.2021 22:35 Відповісти
а гоблин сказал шо крысятам деньжата не нужны
и вада не нужна патамушта дошдь пашол...
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31.05.2021 22:28 Відповісти
Ага, кацапня про кримчан думати буде. Залізна завіса повільно опускається.
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31.05.2021 22:33 Відповісти
і виходить, що спутнік не фуриче.
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31.05.2021 22:44 Відповісти
А "наташі" поїдуть на волах, як чумаки по сіль
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31.05.2021 22:24 Відповісти
меньше вони и криков будет) еще бы даунбасят оттуда вытравить...
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31.05.2021 22:27 Відповісти
русские туристы в Турции
https://www.youtube.com/watch?v=dh_2IyX3BKw

«Туры без русских». За отдых без туристов из России европейцы готовы доплачивать

«...В отелях россияне гоняют персонал, как солдат в казарме, воруют еду со шведского стола и громко разговаривают. Постоянная манера делать все коллективно тоже вызывает недоумение...»

http://argumentua.com/stati/tury-bez-russkikh-za-otdykh-bez-turistov-iz-rossii-evropeitsy-gotovy-doplachivat
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31.05.2021 22:31 Відповісти
«Отдых без русских» как новый тренд в мировом туризме
В большинстве южных стран появились главные тренды сезона - это, так называемые, "No russian tours" - "туры без русских".
]Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ - Цензор.НЕТ 6423
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31.05.2021 22:27 Відповісти
Тагиииииииииил! Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ - Цензор.НЕТ 8428
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31.05.2021 22:28 Відповісти
І коронне - "Хайль Гітлер" у Німеччині.
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31.05.2021 22:33 Відповісти
Більше німців приїде..
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31.05.2021 22:38 Відповісти
немцы тоже стадо, когда их много. у них бабы (пардон, немецкие Frauen) пьют не меньше мужиков. есть на что посмотреть....
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31.05.2021 22:46 Відповісти
Нехай п'ють. Нехай співають. Проте німці ніколи не свинячать, не лізуть у розбірки і не б'ють пляшки.
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31.05.2021 22:54 Відповісти
Я вас,глядей рашистских, за 7 лет войны вижу рентгеном с первой строчки вашей хрюканины ,нехшастать!
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01.06.2021 15:40 Відповісти
Шпицберген ихнее фсё Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ - Цензор.НЕТ 9351
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31.05.2021 22:49 Відповісти
Вау! Тепер цапи навіть через Беларусь не зможуть полетіти до Туреччини!
Це ж казка! Вся Туреччина буде рашенз фрі!
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31.05.2021 22:52 Відповісти
Минулого року були в Туреччині поки кацапів ще не випускали.
З мінусів - турки економлять на їжі, не стараються, бо готель заповнений на 30%
Все інше плюси.
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31.05.2021 23:25 Відповісти
Лазурное побережье Моря Лаптевых ждёт вас!
Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ - Цензор.НЕТ 9184
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01.06.2021 00:07 Відповісти
Лаптям и море соответствющее...
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01.06.2021 15:41 Відповісти
правильно сделали...пусть лучше летят на Колыму.
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01.06.2021 00:33 Відповісти
КАЦАПЫ КТО ПРИ ДЕНЬГАХ В КРЫМ ВСЕ РАВНО НЕ ПОЕДУТ !) ПУТИН - ТУПИН ))))))))
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01.06.2021 04:02 Відповісти
Якраз плануємо спокійно провести відпустку в Туреччині . Може якраз повезе і цього року там не буде цього кацапського бидла , вічно зариганого , пяного , з перекошеними мордами і свинством . Кацапи не повинні відпочивати поруч з людьми . Хіба може десь окремо , в якійсь резервації , чи шо .
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01.06.2021 06:30 Відповісти
Слава Богу! Хоть можна спокійно відпочити від цих мокш. Це сране кодло, взагалі треба ізолювати. Та й ще повиселяти це лайно з усіх країн, до московії
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01.06.2021 06:41 Відповісти
Несколько дней, как вернулись из Турции. Это просто необыкновенно. НИ ОДНОГО КАЦАПА РЕАЛЬНО!
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01.06.2021 08:12 Відповісти
в июне планируем отдых в Белеке пока нет там хрюсских свиней Відпочинок без російських туристів: Москва збирається продовжити заборону на польоти до Туреччини, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 121
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01.06.2021 15:44 Відповісти
Прекрасно!!!
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01.06.2021 10:00 Відповісти
 
 