Відпочинок без російських туристів: Москва збирається продовжити заборону на польоти до Туреччини, - росЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Влада Росії збирається продовжити заборону на польоти російських авіакомпаній у Туреччину. Таким чином російські туристи в червні не зможуть дістатися на відпочинок в цю країну. Офіційна причина - боротьба з коронавірусом.
Про плани продовжити заборону пише з посиланням на два джерела російське державне інформагентство ТАСС, повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з офіційною версією, заборону продовжать у зв'язку з коронавірусом - мовляв, відпочинок на турецьких курортах досі небезпечний.
Попередній термін обмежень закінчується завтра, 1 червня. До якого числа буде новий термін, поки невідомо.
Про продовження заборони на перельоти стали говорити ще в середині травня. Російський авіаперевізник "Аерофлот", не чекаючи офіційного оприлюднення, закрив продаж квитків на всі рейси до Туреччини до кінця червня.
Російський "Інтерфакс" із посиланням на своє джерело пише, що авіасполучення з Туреччиною відновиться не раніше липня.
Будь ласка, зачекайте...
что без кацапов, так чист этот мир !
(c) S.T.A.L.K.E.R
Думаю, з часом навчаться. Тут більше залежить від самих українців, бо я бачив, як багато українськомовних туристів першими починають розмову з турками в магазині російською, я вже мовчу туристів з Харкова чи Одеси...
и вада не нужна патамушта дошдь пашол...
https://www.youtube.com/watch?v=dh_2IyX3BKw
«Туры без русских». За отдых без туристов из России европейцы готовы доплачивать
«...В отелях россияне гоняют персонал, как солдат в казарме, воруют еду со шведского стола и громко разговаривают. Постоянная манера делать все коллективно тоже вызывает недоумение...»
http://argumentua.com/stati/tury-bez-russkikh-za-otdykh-bez-turistov-iz-rossii-evropeitsy-gotovy-doplachivat
В большинстве южных стран появились главные тренды сезона - это, так называемые, "No russian tours" - "туры без русских".
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Це ж казка! Вся Туреччина буде рашенз фрі!
З мінусів - турки економлять на їжі, не стараються, бо готель заповнений на 30%
Все інше плюси.