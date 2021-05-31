УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12272 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
2 818 28
Білорусь (5965) Зеленський (17387) Росія (47133)

Створення "справжньої союзної держави" між Білоруссю і РФ становить небезпеку для України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Створення

Співпраця Білорусі та Росії в оборонній сфері становить небезпеку для України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми спостерігаємо за тим, як Росія і Білорусь наполегливо співпрацюють одна з одною. Вони можуть включити туди оборону, і тоді ці країни зможуть чинити на нас серйозний тиск", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що створення "справжньої союзної держави" між Білоруссю і Росією - це реальна загроза для України.

Читайте також: Столтенберг: "Ми вирішили обмежити доступ білоруських представників у штаб-квартиру НАТО"
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Вова, что ты мелешь? А вдруг Путин это прочитает?
показати весь коментар
31.05.2021 22:27
+7
Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5610
показати весь коментар
31.05.2021 22:31
+6
Беларусь не прекращался быть колонией Московии, главное чтобы Украину в Московию не засосало Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 704
показати весь коментар
31.05.2021 22:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вова, что ты мелешь? А вдруг Путин это прочитает?
показати весь коментар
31.05.2021 22:27 Відповісти
Малоросу і Ко х...ло дозволив говорити все що завгодно, лиш би робив так як скажуть. Тому осляцькі заяви і висєри нічого не варті: оборонні замовлення не виконуються, моніка грається в диктатора, і по троху свариться з нашими союзниками.
показати весь коментар
31.05.2021 22:49 Відповісти
Беларусь не прекращался быть колонией Московии, главное чтобы Украину в Московию не засосало Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 704
показати весь коментар
31.05.2021 22:28 Відповісти
Зелю вже засмоктало путінське око Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3666
показати весь коментар
31.05.2021 22:31 Відповісти
"Ахренеть!!!" "Блазень" стає "порохоботом"!!! Що це "в лісі здохло..."?.
показати весь коментар
31.05.2021 22:29 Відповісти
проснулись..графья.. понедельник к вечеру... тьфу ты.... какое союзное государство Вова шо ты мелешь... ты процедуру знаешь сроки сколько лет пройдет... ООН Устав почитай для начала... Путин и Лукашенко могут сами себе .....ЦЕНЗУРА.... пососать и облызать вместо леденца...
показати весь коментар
31.05.2021 22:29 Відповісти
Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5610
показати весь коментар
31.05.2021 22:31 Відповісти
І саме тому, прикриваючись коронавірусною необхідністю, вже завтра зеленський вкотре ініціював в раді наступ на державну мову.
Бо бачте, дорого перекладати фільми на українську.
показати весь коментар
31.05.2021 22:30 Відповісти
...и поэтому нелох сделал ход конем- вместо того чтобы укреплять армию, решил построить университет будущего.
показати весь коментар
31.05.2021 22:31 Відповісти
Він упочисто переріже стрічку і оголосить про свою участь у наступних виборах.
Лише для цього...
От складно жити в країні, в якій все робиться лише для задоволення однієї людини.
показати весь коментар
31.05.2021 22:33 Відповісти
Они и так уже Союзное государство.

Государственный секретарьСоздание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8242 Дмитрий Мезенцев.
Председатель Высшего Государственного СоветаСоздание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8242 Александр Лукашенко.
Председатель Совета МинистровСоздание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8242 Михаил Мишустин
показати весь коментар
31.05.2021 22:34 Відповісти
"Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление", - сказал Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3268613

Потрясающая осведомленность и редкий талант в политических прогнозах!
Чувак, договор о военном сотрудничестве между парашкой и рб, подписан в 1997 году.
В 2018 году внесены изменения.
показати весь коментар
31.05.2021 22:34 Відповісти
Он уточнил, что создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и Россией - это настоящая опасность для Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3268613
Для тебя, Вовчик, настоящая опасность наступит, если перед тобой поставить справа рояль, а слева пианино. И ты просто разорвешься на две одинаковые половины, не зная, куда кинуться в первую очередь Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9512
показати весь коментар
31.05.2021 22:35 Відповісти
Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8471
показати весь коментар
31.05.2021 22:35 Відповісти
Зеля... Ай молодец. Прозреваешь?
показати весь коментар
31.05.2021 22:37 Відповісти
Segodnia nas ministr skazal sto lukosenka eto krolik,a putler eto piton Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 503 .Kak bi ne toncoval pered nim krolik rano ili pozno piton ego sozriot. Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4694
показати весь коментар
31.05.2021 22:38 Відповісти
В принципе, чем больше Лукашенко будет ослабевать, тем больше вероятность превращения Беларуси в несколько областей РФ. Как ни парадоксально, по холодному расчету,для безопасности Украины независимый Лукашенко важен. И Украине не стоит бежать впереди паровоза и приближать замену Лукашенко президента, на Лукашенко генерал-губернатора.
показати весь коментар
31.05.2021 22:39 Відповісти
Порошенко так побудував відносини з лукашенком,що той дивився вже більше в сторону ЄС.а коли блазень став президентом :
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 2 дня назад
ОТКРЫТЬ В
🇷🇺👑🇧🇾Сочинские переговоры Путина и Лукашенко, перешедшие из вчерашнего пятичасового официоза в неформальное «купание», подходят к своему логическому завершению: Минск до конца июня получит второй транш путинского кредита ($500 млн из $1,5 млрд), согласовано открытие новых рейсов белорусского перевозчика «Белавиа» в города РФ. Ожидания, что Москва воспользуется растущей дестабилизацией режима Лукашенко, чтобы провести поглощение, не сбылись - в новом кризисном витке взаимодействие двух стран демонстрирует совершенно иную динамику. Впрочем, нельзя не признать, что коридор маневров сузился и позиции в переговорах об интеграции кардинальным образом подорваны. «Ситуационный нейтралитет» Батьки и балансирование на оси Запад-Россия закономерно уходит в прошлое. Усиленная политическим кризисом и санкциями зависимость от Кремля, а также глубинное противостояние Президента и мирового сообщества требует от самопровозглашенного белорусского лидера идентифицироваться. Ключевым вопросом белорусско-российских отношений становится сохранение «большой сделки», в рамках которой в обмен на политэкономическую поддержку «старшего брата» навязывается тесное военное союзничество и учет стратегических интересов. Именно этот парадоксальный статус-кво продолжает гарантировать сохранение белорусского суверенитета и независимости
показати весь коментар
31.05.2021 22:39 Відповісти
"Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда оборону" - він не сліпий, і прекрасно повинен бачити, що вони не просто МОЖУТЬ створювати оборонні союзи; а ВЖЕ СТВОРИЛИ такий і навіть СПІЛЬНО ПРОВОДЯТЬ ВІЙСЬКОВІ НАВЧАННЯ.

Значить, - просто грає Шимка.
Ну, це вже звично. Брехати - це в натурі цього циркача. Як і у всіх 73/43%зебілів...
показати весь коментар
31.05.2021 22:41 Відповісти
аякарізниця. Видно гнусавого поца завидки беруть. Я б тоже так зміг, але в мене народ неправильний, надають по п......ку і кропивою по Органу. генералісімус хренов.
показати весь коментар
31.05.2021 22:42 Відповісти
Потому что не в НАТО.
показати весь коментар
31.05.2021 22:45 Відповісти
Так зачем обострять отношения с Лукой? Что бы ускорить создание союзного государства?
показати весь коментар
31.05.2021 22:50 Відповісти
Белорусь ни одного дня не была независимой от кремлёвской *********....
показати весь коментар
31.05.2021 22:56 Відповісти
"Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины", но ещё большую опасность для страны представляет твоё, прости господи, правление...
показати весь коментар
31.05.2021 23:02 Відповісти
Segodnia vrac nas napisal kak bilo samolitom,on domoj letel etim samolitom s otdyxa Greciji.Pocustvoval kak sovetskije vremena,xuze nikde nevydel kak tam.Iz samoliota po 5 celovek v masini soldati,obyskivali daze noski potom vsex otvezli podval,nedali 3 casa daze vodi i v tualet takze nerazresali,nicego neobjasniali,vokrug soldati.lIudi byli i s mlodencami,stariki konecno mnogije ispugalis poskolku dumali sto ix vziali v plen.
показати весь коментар
31.05.2021 23:43 Відповісти
всё верно сказал.
показати весь коментар
01.06.2021 01:29 Відповісти
я не очень понимаю великую мудрость Президента Украины.
Если он говорит о "создании Союзного государства", значит то, что сейчас есть за Союз им НЕ считается.
Оставим за скобками то, что Союзное государство уже давно создано, видать до Зеленского не донесли эту инфу.
Но даже, если вдруг завтра Беларусь и РФ создадут Союзное Гос-во номер Два, то как ещё сильнее ухудшится ситуация?
Ещё раз отберут Крым? Или ещё раз устроят Донбасс?
Или Зеленский считает, что без танковой группы в Бресте РФ никак не может напасть? или что-то ещё?
Я не понимаю глубокой мысли Президента. Растолкуйте кто-нибудь пожалуйста!
показати весь коментар
01.06.2021 09:02 Відповісти
Союзное государство есть только на бумаге, многие его пункты не работают, о чем даже Лукашенко постоянно сокрушается. Об этом и идет речь, что будет, если союзное государство реально возникнет - это будет еще более тесный союз между белорусами и россиянами. Вы думаете, сегодня россияне полностью управляют Беларусью, но это не так. Взять актуальную военную сферу, где россияне очень хотят новых военных баз, включая авиабазу, а Лукашенко не дает им ее построить. Так что им соединяться еще есть куда, до уровня, когда Москва скажет - нам нужна авиазаба в Беларуси, и Минск ответить - когда начинать?
показати весь коментар
01.06.2021 11:43 Відповісти
 
 