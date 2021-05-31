Створення "справжньої союзної держави" між Білоруссю і РФ становить небезпеку для України, - Зеленський
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Співпраця Білорусі та Росії в оборонній сфері становить небезпеку для України.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми спостерігаємо за тим, як Росія і Білорусь наполегливо співпрацюють одна з одною. Вони можуть включити туди оборону, і тоді ці країни зможуть чинити на нас серйозний тиск", - сказав Зеленський.
Він уточнив, що створення "справжньої союзної держави" між Білоруссю і Росією - це реальна загроза для України.
Топ коментарі
+7 КузьмичUA
показати весь коментар31.05.2021 22:27
+7 Прощай немытая раССея
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+6 Nickol Nickols
показати весь коментар31.05.2021 22:28
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Будь ласка, зачекайте...
Бо бачте, дорого перекладати фільми на українську.
Лише для цього...
От складно жити в країні, в якій все робиться лише для задоволення однієї людини.
Государственный секретарь Дмитрий Мезенцев.
Председатель Высшего Государственного Совета Александр Лукашенко.
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Чувак, договор о военном сотрудничестве между парашкой и рб, подписан в 1997 году.
В 2018 году внесены изменения.
Для тебя, Вовчик, настоящая опасность наступит, если перед тобой поставить справа рояль, а слева пианино. И ты просто разорвешься на две одинаковые половины, не зная, куда кинуться в первую очередь
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 2 дня назад
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🇷🇺👑🇧🇾Сочинские переговоры Путина и Лукашенко, перешедшие из вчерашнего пятичасового официоза в неформальное «купание», подходят к своему логическому завершению: Минск до конца июня получит второй транш путинского кредита ($500 млн из $1,5 млрд), согласовано открытие новых рейсов белорусского перевозчика «Белавиа» в города РФ. Ожидания, что Москва воспользуется растущей дестабилизацией режима Лукашенко, чтобы провести поглощение, не сбылись - в новом кризисном витке взаимодействие двух стран демонстрирует совершенно иную динамику. Впрочем, нельзя не признать, что коридор маневров сузился и позиции в переговорах об интеграции кардинальным образом подорваны. «Ситуационный нейтралитет» Батьки и балансирование на оси Запад-Россия закономерно уходит в прошлое. Усиленная политическим кризисом и санкциями зависимость от Кремля, а также глубинное противостояние Президента и мирового сообщества требует от самопровозглашенного белорусского лидера идентифицироваться. Ключевым вопросом белорусско-российских отношений становится сохранение «большой сделки», в рамках которой в обмен на политэкономическую поддержку «старшего брата» навязывается тесное военное союзничество и учет стратегических интересов. Именно этот парадоксальный статус-кво продолжает гарантировать сохранение белорусского суверенитета и независимости
Значить, - просто грає Шимка.
Ну, це вже звично. Брехати - це в натурі цього циркача. Як і у всіх 73/43%зебілів...
Если он говорит о "создании Союзного государства", значит то, что сейчас есть за Союз им НЕ считается.
Оставим за скобками то, что Союзное государство уже давно создано, видать до Зеленского не донесли эту инфу.
Но даже, если вдруг завтра Беларусь и РФ создадут Союзное Гос-во номер Два, то как ещё сильнее ухудшится ситуация?
Ещё раз отберут Крым? Или ещё раз устроят Донбасс?
Или Зеленский считает, что без танковой группы в Бресте РФ никак не может напасть? или что-то ещё?
Я не понимаю глубокой мысли Президента. Растолкуйте кто-нибудь пожалуйста!