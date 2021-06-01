Рахунок, з якого Шарій оплачує купівлю нерухомості в Іспанії, поповнюється з Москви, - Бутусов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Виявлено сліди прямого фінансування проросійського пропагандиста Анатолія Шарія з Москви.
Про це пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов із посиланням на джерела видання.
Він уточнив, що існує рахунок: "Anatolii Sharii, 4082 0978 7010 0001 9207, Raiffeisen Bank RF, Moscow".
"21.05.2019 та 19.04.2020 на цей рахунок були направлені з Росії два платежі на суму 670 000 євро від двох громадян РФ.
З цього рахунку Шарій оплачує свої купівлі нерухомості в Іспанії.
Це тільки частина переказів, які регулярно отримує Шарій із РФ", - зазначив журналіст.
Він висловив сподівання, що українські правоохоронці використають цю інформацію в розслідуванні підривної діяльності Шарія проти нашої країни.
"За кожного дурня з "шарікюгенда", який влаштовує провокації за 100 гривень, за кожного бота, який строчить коменти в соцмережах за копієчку, за підтримку російської агресії і пропаганду проти української армії і держави Шарій отримує на свої рахунки великі суми, фінансує свій рух, поширює дезінформацію", - зазначив Бутусов і дав посилання на матеріал про фейки Шарія.
Він підкреслив, що "фейки стали для Шарія найвигіднішим бізнесом, і на криваві гроші він купує нерухомість в Євросоюзі".
"Сподіваюся, що після рішення Литви про оголошення Шарія персоною нон грата й анулювання його документів, іспанські правоохоронні органи проведуть перевірки зв'язків Шарія з Москвою, і цей російський агент буде видворений також і з Іспанії, і переїде туди, де йому роблять замовлення проти України, до себе в РФ", - пише Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Вся мразота, эту мразь боготворит.
1. Сходите к психиатру. 2. Почаще оглядывайся и следи за ртом своим на людях - за фразу "не всё так очевидно у Шария, он журналист" вслух можно и *****лину в глаз словить на автомате, всосал?
Умные люди таки все перепроверили - в ютуб масса роликов с фактажом , опровергающим фейки. А если тебе заходит эта гнилая пропаганда, то это многое говорит о твоем мировоззрении.
Щодо мови - де твої претензії до Шарія? А мова спілкування на цьому ресурсі не обмежена умовами.
Умов про мову на ресурсі немає, але восьмий (!) рік одні й ті ж "патріоти" тут пишуть російською. В кого ж тут російськомовна щелепа? Претензії щодо мови в мене є і до Шарія, але це не обходить і місцевих "патріотів".
Специфічна подачі інформації для певної аудиторії зі зниженою критичністю та сугестивністю активно використовується Шарієм для маніпулювання ними в інтересах антиукраїнських (антидержавницьких) сил
Шарій якраз таки активний проросійський пропагандон.
Ви замислювались, чому він висміює українську владу ?
Та щоб показати людям неспроможність української держави. Щоб ми припинили боротьбу за незалежність, і пірнули під крильце фуйла.
Якщо ви любите шарія - ви теж путінський провокатор , або ганебний ідіот.
Обирайте.
Повторюю. Єдина корисна для нього справа - це руїна української державності.
гордяцца, что пуйло их имеет за кость со стола,
сзади, и спереди,
обещая спасти
если чё,
в раю
шарикофилыпедофилы всех стран объединяйтесь
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
А тебе я питаю: руSSкій мір ЦЕ лжива продажна Мерзота чи Нормальна країна??
Відповідай!
и че бы не поработать на Сремль то? особенно если там компромат на это ссущество есть. а даже если нет - почитай статью - 670000 евро выложили тока за 2 месяца шакалу - че, вы бы отказался на его месте? - и так делаешь то шо делал - и бону - куча бабла сверху к тому шо имеешь
Отписдохай ПетуШария!