Рахунок, з якого Шарій оплачує купівлю нерухомості в Іспанії, поповнюється з Москви, - Бутусов

Виявлено сліди прямого фінансування проросійського пропагандиста Анатолія Шарія з Москви.

Про це пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов із посиланням на джерела видання.

Він уточнив, що існує рахунок: "Anatolii Sharii, 4082 0978 7010 0001 9207, Raiffeisen Bank RF, Moscow".

"21.05.2019 та 19.04.2020 на цей рахунок були направлені з Росії два платежі на суму 670 000 євро від двох громадян РФ.

З цього рахунку Шарій оплачує свої купівлі нерухомості в Іспанії.

Це тільки частина переказів, які регулярно отримує Шарій із РФ", - зазначив журналіст.

Він висловив сподівання, що українські правоохоронці використають цю інформацію в розслідуванні підривної діяльності Шарія проти нашої країни.

"За кожного дурня з "шарікюгенда", який влаштовує провокації за 100 гривень, за кожного бота, який строчить коменти в соцмережах за копієчку, за підтримку російської агресії і пропаганду проти української армії і держави Шарій отримує на свої рахунки великі суми, фінансує свій рух, поширює дезінформацію", - зазначив Бутусов і дав посилання на матеріал про фейки Шарія.

Він підкреслив, що "фейки стали для Шарія найвигіднішим бізнесом, і на криваві гроші він купує нерухомість в Євросоюзі".

"Сподіваюся, що після рішення Литви про оголошення Шарія персоною нон грата й анулювання його документів, іспанські правоохоронні органи проведуть перевірки зв'язків Шарія з Москвою, і цей російський агент буде видворений також і з Іспанії, і переїде туди, де йому роблять замовлення проти України, до себе в РФ", - пише Бутусов.

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