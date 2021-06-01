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Росія (47133) Бутусов Юрій (3124) Шарій Анатолій (215)

Рахунок, з якого Шарій оплачує купівлю нерухомості в Іспанії, поповнюється з Москви, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рахунок, з якого Шарій оплачує купівлю нерухомості в Іспанії, поповнюється з Москви, - Бутусов

Виявлено сліди прямого фінансування проросійського пропагандиста Анатолія Шарія з Москви.

Про це пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов із посиланням на джерела видання.

Він уточнив, що існує рахунок: "Anatolii Sharii, 4082 0978 7010 0001 9207, Raiffeisen Bank RF, Moscow".

"21.05.2019 та 19.04.2020 на цей рахунок були направлені з Росії два платежі на суму 670 000 євро від двох громадян РФ.

З цього рахунку Шарій оплачує свої купівлі нерухомості в Іспанії.

Це тільки частина переказів, які регулярно отримує Шарій із РФ", - зазначив журналіст.

Він висловив сподівання, що українські правоохоронці використають цю інформацію в розслідуванні підривної діяльності Шарія проти нашої країни.

"За кожного дурня з "шарікюгенда", який влаштовує провокації за 100 гривень, за кожного бота, який строчить коменти в соцмережах за копієчку, за підтримку російської агресії і пропаганду проти української армії і держави Шарій отримує на свої рахунки великі суми, фінансує свій рух, поширює дезінформацію", - зазначив Бутусов і дав посилання на матеріал про фейки Шарія.

Він підкреслив, що "фейки стали для Шарія найвигіднішим бізнесом, і на криваві гроші він купує нерухомість в Євросоюзі".

"Сподіваюся, що після рішення Литви про оголошення Шарія персоною нон грата й анулювання його документів, іспанські правоохоронні органи проведуть перевірки зв'язків Шарія з Москвою, і цей російський агент буде видворений також і з Іспанії, і переїде туди, де йому роблять замовлення проти України, до себе в РФ", - пише Бутусов.

Рахунок, з якого Шарій оплачує купівлю нерухомості в Іспанії, поповнюється з Москви, - Бутусов 01

Дивіться також: Фейкова "міськрада Хмельницького" курирувалася спецслужбами РФ і співпрацювала з пропагандистом Шарієм, - СБУ. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+61
Ну кто-бы в этом сомневался? Продажная гнида она и есть.
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31.05.2021 22:37
+40
І чого ті людці, які прагнуть російської гегемонії, самі воліють втікти від неї подалі....
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31.05.2021 22:37
+34
Йому москва оплачує,його відосіки.
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31.05.2021 22:36
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Йому москва оплачує,його відосіки.
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31.05.2021 22:36 Відповісти
А нельзя шария выкрасть , как Чауса и предать справедливому суду в Украине ? Зачем же выродка , просто так отдавать ?
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01.06.2021 00:43 Відповісти
Ці питання не до мене.
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01.06.2021 01:11 Відповісти
А смысл? Суд выпустит на следующий день на подписку под залог в 200 тыс.грн.
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01.06.2021 09:44 Відповісти
У этого московского нейробота много дебилов- подписчиков.
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01.06.2021 18:11 Відповісти
100%
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01.06.2021 19:55 Відповісти
Ну кто-бы в этом сомневался? Продажная гнида она и есть.
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31.05.2021 22:37 Відповісти
это и гнида и это наш враг!
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31.05.2021 23:00 Відповісти
"Ну кто-бы в этом сомневался?" - да миллионы баранов в этой стране и ещё больше, рускоговорящихЪ по всему миру, миллионы двуногих, у которых параша вместо головы, ходят всю жизнь рядом и гавно выплёскивают ...

Вся мразота, эту мразь боготворит.
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01.06.2021 12:08 Відповісти
І чого ті людці, які прагнуть російської гегемонії, самі воліють втікти від неї подалі....
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31.05.2021 22:37 Відповісти
патамушта "там харашо, где нас нет!"
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01.06.2021 09:06 Відповісти
Печаль, когда все происходит подобным образом! тут нужно менять в целом весь народ, наше мышление и тогда уже переходить к какому-то конкретному Шарию!
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01.06.2021 13:19 Відповісти
Шарій не є російським пропагандоном, навіть якщо отримує звідти фінансування. З того, що він жорстко критикує українську владу і не тільки і іноді й зачипає почуття патріотів, не означає, що він прагне російської гегемонії. Для мене він є журналістом. Так, його думки багатьом не подобаються, але вони достатньо тверезі. І в українській політиці він може бути корисним, як вовк у природі - звір страшний, але корисний, бо позбавляє від падалі. А падалі в нас багато.
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01.06.2021 12:52 Відповісти
Ковыряться в д*рьме, которое генерирует тварь, финансирующаяся из страны-агрессора, про которую доподлинно известно, что 90% льющегося из его поганого рта - просто ложь, а оставшиеся 10% - подмена понятий, находить в этом журналистику - это реально нужно быть отмороженным на голову идиотом.

1. Сходите к психиатру. 2. Почаще оглядывайся и следи за ртом своим на людях - за фразу "не всё так очевидно у Шария, он журналист" вслух можно и *****лину в глаз словить на автомате, всосал?
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01.06.2021 15:11 Відповісти
Розумні люди все, що "доподлинно известно" перевіряють, бо якраз так і працює пропаганда. Але бачу ви й української не знаєте, то й назвати вас розумним складно. То йдіть собі.
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01.06.2021 17:59 Відповісти
Шарий! перелогинься! Рахунок, з якого Шарій оплачує купівлю нерухомості в Іспанії, поповнюється з Москви, - Бутусов - Цензор.НЕТ 833
Умные люди таки все перепроверили - в ютуб масса роликов с фактажом , опровергающим фейки. А если тебе заходит эта гнилая пропаганда, то это многое говорит о твоем мировоззрении.

Щодо мови - де твої претензії до Шарія? А мова спілкування на цьому ресурсі не обмежена умовами.
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01.06.2021 19:22 Відповісти
І на старуху буває проруха. В тисячах (!) відео можливо все. І я не кажу, що Шарій - ідеал журналістики, але щодо загрози державності - це вже перебільшення.
Умов про мову на ресурсі немає, але восьмий (!) рік одні й ті ж "патріоти" тут пишуть російською. В кого ж тут російськомовна щелепа? Претензії щодо мови в мене є і до Шарія, але це не обходить і місцевих "патріотів".
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01.06.2021 20:08 Відповісти
В свободной стране свободные люди общаются на любом удобном/понимаемом языке, хоть на албанском.

Специфічна подачі інформації для певної аудиторії зі зниженою критичністю та сугестивністю активно використовується Шарієм для маніпулювання ними в інтересах антиукраїнських (антидержавницьких) сил
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01.06.2021 21:26 Відповісти
Ви чи наївний, чи спеціально нас всіх дурите...
Шарій якраз таки активний проросійський пропагандон.
Ви замислювались, чому він висміює українську владу ?
Та щоб показати людям неспроможність української держави. Щоб ми припинили боротьбу за незалежність, і пірнули під крильце фуйла.

Якщо ви любите шарія - ви теж путінський провокатор , або ганебний ідіот.
Обирайте.
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01.06.2021 15:33 Відповісти
Якщо ви так пишете, то точно його ніколи не слухали. Він не висміює, а критикує - це дещо інше. Це й треба так сприймати - як критику. Бо видно, що йому головне - не вишиванки і патріотичні слова, а корисні справи для України.
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01.06.2021 17:52 Відповісти
Не слухала і не збираюсь.
Повторюю. Єдина корисна для нього справа - це руїна української державності.
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01.06.2021 18:15 Відповісти
Та знаємо: "Не читал, но осуждаю!" Ось таке радянське виховання і руйнує українську державність. До речі, я не рекомендую його дивитись, але й писати маяню не потрібно.
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01.06.2021 19:03 Відповісти
Шарий, перелогинься!
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01.06.2021 16:14 Відповісти
Навчись читати українською і ще раз перечитай мій коментар.
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01.06.2021 17:54 Відповісти
Понимаете, им важна сама идея. А идеи лучше пропагандировать, сидя на вилле в Испании. Потом идея воплощается с помощью миллионов поверивших в нее идиотов. В итоге миллионы идиотов еще сто лет живут в говне вместе с Россией, а сам пропагандон продолжает сидеть на вилле в Испании.
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01.06.2021 14:17 Відповісти
у ФСБ всякі люди є і педофіли також. Так що не дивно, вони один одного "гріють".
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31.05.2021 22:37 Відповісти
Наши политики из ОПЗЖ так же получают ... а наше быдла за них голосует.
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31.05.2021 22:37 Відповісти
его подружка Лукаш тоже получает денюжки оттуда, и все ОПЗЖоповці
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31.05.2021 22:44 Відповісти
нееет) шариков не готов к переезду в Сочи - пока слишком дорого для него и его телки.... пока только Гагры потянет)
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31.05.2021 22:39 Відповісти
Всі фінансові операції по нерухомості абсолютно публічні на заході. Шарій-лох.
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31.05.2021 22:46 Відповісти
И не удивлен. Всех врагов Украины содержит Москва.
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31.05.2021 22:51 Відповісти
Та не может быть! Он живёт на пожертвования однопартийцев и любителей "правды"! ))
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31.05.2021 22:52 Відповісти
А мінюст чому не скасує реєстрацію партії Шарія?!
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01.06.2021 13:26 Відповісти
жопошники всего мира
гордяцца, что пуйло их имеет за кость со стола,
сзади, и спереди,
обещая спасти
если чё,
в раю
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31.05.2021 22:55 Відповісти
И бывший комсомольский банк в доле
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31.05.2021 22:55 Відповісти
Было бы интересней узнать, кто из олигархов оплачивает наших депутатов, у которых за год появились новая недвижимость и новые автомобили...
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31.05.2021 23:01 Відповісти
те же, кто оплачивает наших олигархов - украинские налогоплательщики
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31.05.2021 23:28 Відповісти
всі ...- яйця по-корзинам...
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01.06.2021 09:07 Відповісти
Наших депутатів фінансує Беня і Ахметка і це не є секретом 😀
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01.06.2021 11:05 Відповісти
Надеюсь Испания спросит, от куда бабосы? и кофискует коррупционную "лачугу"...
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31.05.2021 23:03 Відповісти
шарикофилы педофилы всех стран объединяйтесь
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31.05.2021 23:20 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти шарії, медведчуки, бойки, рабіновичі, мураєви, лукаші, труханови, тупіцькі, константінави, фокіни, шуфричі...і...і....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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31.05.2021 23:43 Відповісти
о, поциента таки вышвырнули из Меркельщины?надеюсь что тебя тут запрут довечно на галоперидол, попугая кривляющегося. ты же совсем полоумный - тысячи раз блеять одно и тоJJJе - ты реально псих.
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01.06.2021 12:42 Відповісти
А знаєш як Гнид викривають?! в них запитують: "раSSія агресор??" або "чий Крим?" ... і тоді вспливають руSSкі консерви і агенти на кшталт медведчуків, шуфричів, партнових з татаровими...

А тебе я питаю: руSSкій мір ЦЕ лжива продажна Мерзота чи Нормальна країна??
Відповідай!
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01.06.2021 17:41 Відповісти
Невже у когось були сумніви? Сподіваюсь, що документальні підтвердження нарешті будуть вагомим приводом для заборони партії цієї мерзоти!!!
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01.06.2021 00:28 Відповісти
Интересно, какая будет зарплата у Шария когда он будет жить в России.
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01.06.2021 03:46 Відповісти
Он что, дурак жить в России? Рахунок, з якого Шарій оплачує купівлю нерухомості в Іспанії, поповнюється з Москви, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1882
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01.06.2021 14:18 Відповісти
Screen shot please. Inache eto vse false.
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01.06.2021 07:31 Відповісти
А кто-то думал,что оно на стройке подсобником вкалывает?
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01.06.2021 07:35 Відповісти
невже нема тих хто може виконати роботу ....і щоб пішло інформ строкою "моменто море"....- нема на нього українського "мосаду"...
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01.06.2021 09:06 Відповісти
Петушка начали ощипывать. Где картинка с самогоном "яка сумна новина"? ))
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01.06.2021 09:25 Відповісти
Єдина думка що виникає - москалі вирішили позбутися політичного непотребу що давно втратив вплив на аудиторію. Кому цей блазень заважав? Ставити діагнози тим хто на нього посилався було дуже зручно.Тепер воно напевно поїде на радниє сібірські є.єня жерти водку та срать на дірку.
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01.06.2021 09:27 Відповісти
Шмурдяк человекообразный...
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01.06.2021 09:44 Відповісти
докажити что петушарий пророссийский кокококо111
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01.06.2021 10:17 Відповісти
У нас антиукраінський ************ - ось чому !!
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01.06.2021 11:06 Відповісти
Потому что такие вещи требуют доказательств в суде.
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01.06.2021 11:14 Відповісти
Чем больше будете о нём болтать тем больше он будет набирать рейтинг. Очень уж он ушлый.
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01.06.2021 11:10 Відповісти
ПетуШарий наркот и педофил + ***** пассивный. И рейтинг ему рисует толькомиллионы спонсорства предателям Родины от администрации Геббельса в Парашной *********.
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01.06.2021 13:18 Відповісти
При всей неприязни к толегу мне вот что непонятно: а зачем ему вообще на кого-то работать? у шария ютуб-канал, на который подписано 2,5 млн, просмотров почти 4 млрд! до пьюдипая конечно очень далеко, но можно однозначно сказать, что шарий - миллионер, не какой-то там кремль, а сам гугл заплатил ему 5-10 млн долларов!
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01.06.2021 11:20 Відповісти
ага, заплатил - аудитория петушария - быдло, совки, вата ну короче питекантропы - так что они могут купить из того шо гугл рекламирует в роликах его? это же не норвежцы например шо в сто раз выгодней рекламу совать им чем ватозаврам.
и че бы не поработать на Сремль то? особенно если там компромат на это ссущество есть. а даже если нет - почитай статью - 670000 евро выложили тока за 2 месяца шакалу - че, вы бы отказался на его месте? - и так делаешь то шо делал - и бону - куча бабла сверху к тому шо имеешь
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01.06.2021 12:47 Відповісти
Плохо ты сечешь в ютуб-рекламе.
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01.06.2021 13:19 Відповісти
Вопросик, почему вбросы по Шарику ссылаются на некие "источники", а не информацию МВД Литвы, например? А то ж помнится, в 2018 годе Фейгин защищал сестру Шарика и обещал посадить того за педофилию. А Шарик в нидерландском суде нассал в рот Фейгину и своей сестре, и срубил с неё бабла. Он даже время от времени публиковал квитанции банковские, где она ему по решению суда листает по 500 евриков в месяц.
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01.06.2021 11:43 Відповісти
Эй, петушарии, вы где твари? Вылазийте суки на продолбежку вашей дупы.
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01.06.2021 13:16 Відповісти
Пугает другое, количество его слушателей и сторонников, с таким умственно отсталым биоматериалам в стране, завтра другой пропагандон вылезет и все по новому ! Процент необразованных , внушаемых дегенератов в стране ,зашкаливает .
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01.06.2021 13:20 Відповісти
Если ты не ***** и не пария,
Отписдохай ПетуШария!
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01.06.2021 13:20 Відповісти
Шарик - это ручная шлюха, информационно-диверсионная торпеда кремля.
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01.06.2021 13:28 Відповісти
Это дерьмо еще кто-то пробовал?))) Смотрел ролик его давно в первый и последний раз. Как такое можно "есть"?)) Действительно все разные))
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01.06.2021 14:18 Відповісти
Шарий очень хорошо ЗеЛоха и его квартальных гнид топит и это класс .. ну как ситуативный союзник был в войну .. Украина например воевала с Речью Посполитой вместе с союзниками татарами .
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01.06.2021 15:53 Відповісти
Шарий очень хорошо ЗеЛоха и его квартальных гнид топит и это класс .. ну как ситуативный союзник был в войну .. Украина например воевала с Речью Посполитой вместе с союзниками татарами .
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01.06.2021 15:54 Відповісти
Шаріяку на гілляку!
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01.06.2021 19:39 Відповісти
Есть ещё один "Шарий" по псевдониму "Гордон".
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01.06.2021 20:45 Відповісти
почему бы его не выдать на справедливый суд Сомалийским пиратам или в гарем Ашотика на карабахе ?

Рахунок, з якого Шарій оплачує купівлю нерухомості в Іспанії, поповнюється з Москви, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9604
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01.06.2021 21:13 Відповісти
670 000 евро? Переплатили кацапи. Пітушарій і йому подібні за 100 баксів і матір рідну продадуть, не те що країну.
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01.06.2021 21:51 Відповісти
 
 