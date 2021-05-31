Представники Німеччини і Франції на останній зустрічі радників не змогли назвати Росію стороною конфлікту на Донбасі, - Зеленський
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Під час останньої зустрічі радників урядів учасників нормандського формату представники Німеччини та Франції не змогли назвати Росію стороною конфлікту на Донбасі. В цьому форматі також не обговорюється окупація Криму.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Нормандський формат стосується тільки сходу України. Мова не йде ні про Крим, ні про трубопроводи, ні про гарантії безпеки. Мова не йде ні про наше членство в НАТО, ні про наше партнерство з Альянсом", - сказав Зеленський. Він підкреслив, що Україна зробила багато важливих кроків у нормандському форматі. "Але чому ми не вирішили свої проблеми? У такому форматі, наприклад, пройшли зустрічі в Мінську. Це технічний круглий стіл, на якому ми намагаємося обговорити питання, пов'язані з припиненням війни", - сказав президент.
Зеленський нагадав, що під час останньої зустрічі радники із зовнішньої політики нормандських урядів, тобто представники Німеччини, Франції, України та Росії, Російський парламентер прямо запитав: "Скажіть, будь ласка, чи є Росія стороною в цьому конфлікті?" Президент підкреслив, що представники Німеччини і Франції не дали на це питання конкретної відповіді. "І знову була обрана обережна дипломатія. Ми не згодні з цим, тому що Росія, звичайно, є стороною в цьому конфлікті", - зазначив він.
За його словами, цей випадок показує, як працює нормандський формат і зустрічі в Мінську. "Ми перебуваємо на такому етапі, коли всі бояться навіть назвати Росію стороною конфлікту", - резюмував Зеленський.
Журналіст німецького видання уточнив у глави держави: "Так не наважився представник Німеччини назвати Росію стороною конфлікту?" На що Зеленський відповів: "Він не міг відповісти на це питання прямо. Я думаю, це проблема. Тут немає місця дипломатії. Війна триває вже сім років. Вже на першій зустрічі Нормандії я зрозумів, що ми рухаємося колами, як циркові коні".
Президент України запропонував створити новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації в країні. За його словами, цей формат можна було б об'єднати з нормандським.
Як пояснив Зеленський, у новому форматі обговорювалося б не лише врегулювання ситуації на Донбасі, але й повернення окупованого Криму та газопровід "Північний потік-2". "Там (у нормандському форматі - ред.) немає мови ні про Крим, ні про трубу, ні про гарантії безпеки. Нормандський формат і його теми в такому випадку стали б частиною цієї конструкції", - сказав президент.
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А до этого не понимал? Вот же ж баран.
PS Как раз Пороху политика - хобби, а не место работы. Может развлекаться сколько хочет. Президентом он уже был, альтер эго удовлетворено, так что цели и задачи у него сейчас другие. Это клоуна будет штырить без власти и успеха, когда его срок закончится, поэтому назад у него пути нет, а у Пороха есть бизнес, куда просто можно всегда вернуться.
Наверное, колумбийский кокс закончился, а кто то из сотрудников подсадил зеленского на плацебо.
Началась детоксикация и пошли такие речи, что даже страшно...
а что было через шесть лет - все знают
Ведь ребенку понятно, что те кого путлер допускает к "форматам", явля.тся его подельниками... И наоборот, любой союзник Украины, открыто помогающий Украине, не будет допущен путлером в "форматы", т.е. в свидетели. Потому что форматы ему нужны только для легитимации капитуляции Украины прописанной а Минске
Совершенно очевидно, что.. как бы это помягче - отсутствие эмпатии к проблемам Украины - это позиция и бизнес элит, и избирателя этих стран в целом. Дипломатический этикет и "скользкая" позиция лидеров сильных европейских стран - это счастье Украины, будь они откровенны в своих высказываниях и действиях - уже давно открыто положили бы хер на украинский вопрос.
У ЕС своих проблем выше крыши, а тут под боком ещё какая-то Украина че-то "настойчиво требует". Какие-то санкции вводить из-за неё, теряя миллиарды бабла, хотя сама Украина весело торгует.
Требует закрыть СП2, хотя сама свою трубу не закрывает почему-то.
Откуда при таких раскладах взяться эмпатии?
Нащо їм лізти вперед, якщо папуга, на посаді президента України, не може цього вимовити???
Відповідь потерпілого всі добре пам'ятають , тому перекладати відповідальність на інших політиків, не корректно з його сторони !
В Нормандском формате пора ставить точку и по всем направлениям начинать сотрудничать с США
Ну а послезавтра, Европе не остаётся делать ничего иного, как снять санкции с России.
Ведь это УКРАИНА вышла из переговоров, нарушив соглашения.
Вы же понимаете, что это единственный вариант развития событий, если сделать то, что Вы предлагаете?
Или у Вас есть какой-то другой хитрый план?
- А матом ругаться можно?
- Нет.
- Тогда я возмущен молча!