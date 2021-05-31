Представники Німеччини і Франції на останній зустрічі радників не змогли назвати Росію стороною конфлікту на Донбасі, - Зеленський

Під час останньої зустрічі радників урядів учасників нормандського формату представники Німеччини та Франції не змогли назвати Росію стороною конфлікту на Донбасі. В цьому форматі також не обговорюється окупація Криму.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Нормандський формат стосується тільки сходу України. Мова не йде ні про Крим, ні про трубопроводи, ні про гарантії безпеки. Мова не йде ні про наше членство в НАТО, ні про наше партнерство з Альянсом", - сказав Зеленський. Він підкреслив, що Україна зробила багато важливих кроків у нормандському форматі. "Але чому ми не вирішили свої проблеми? У такому форматі, наприклад, пройшли зустрічі в Мінську. Це технічний круглий стіл, на якому ми намагаємося обговорити питання, пов'язані з припиненням війни", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що під час останньої зустрічі радники із зовнішньої політики нормандських урядів, тобто представники Німеччини, Франції, України та Росії, Російський парламентер прямо запитав: "Скажіть, будь ласка, чи є Росія стороною в цьому конфлікті?" Президент підкреслив, що представники Німеччини і Франції не дали на це питання конкретної відповіді. "І знову була обрана обережна дипломатія. Ми не згодні з цим, тому що Росія, звичайно, є стороною в цьому конфлікті", - зазначив він.

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За його словами, цей випадок показує, як працює нормандський формат і зустрічі в Мінську. "Ми перебуваємо на такому етапі, коли всі бояться навіть назвати Росію стороною конфлікту", - резюмував Зеленський.

Журналіст німецького видання уточнив у глави держави: "Так не наважився представник Німеччини назвати Росію стороною конфлікту?" На що Зеленський відповів: "Він не міг відповісти на це питання прямо. Я думаю, це проблема. Тут немає місця дипломатії. Війна триває вже сім років. Вже на першій зустрічі Нормандії я зрозумів, що ми рухаємося колами, як циркові коні".

Президент України запропонував створити новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації в країні. За його словами, цей формат можна було б об'єднати з нормандським.

Як пояснив Зеленський, у новому форматі обговорювалося б не лише врегулювання ситуації на Донбасі, але й повернення окупованого Криму та газопровід "Північний потік-2". "Там (у нормандському форматі - ред.) немає мови ні про Крим, ні про трубу, ні про гарантії безпеки. Нормандський формат і його теми в такому випадку стали б частиною цієї конструкції", - сказав президент.