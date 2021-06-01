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"ЄС" про "плівки Медведчука": Офіс президента намагається відвернути увагу українців від провалу з НАТО і зняття санкцій з "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Черговий матеріал журналістів Bihus.Info з плівками Медведчука - "яскравий приклад творення та поширення серіалу фейків зеленої влади проти головного політичного супротивника Зеленського - Петра Порошенка".

Про це йдеться в заяві пресслужби "Європейської Солідарності", інформує Цензор.НЕТ.

Багато хто забув, якою була ситуація в енергетичній галузі наприкінці 2014 року. Новини буквально рясніли такими заголовками: "На Харківщині через брак вугілля зупинилася Зміївська ТЕС", "Запасів вугілля на ТЕС вистачить ледве на місяць", "Запаси вугілля для ТЕС України критично низькі", "Відключення електрики почалися. Зі столиці", "По всій країні почались відключення світла", "В Україні будуть відключати електроенергію з 9:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00", "Аварійні відключення електроенергії можуть тривати усю зиму".

Абсолютно усі медіа малювали апокаліптичну картину – нестача вугілля та віялові відключення електрики поставили країну на межу виживання.

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"При тому йшлося про антрацит – вугілля, на якому працювала більшість українських ТЕС; майже всі українські антрацитові шахти опинились на окупованій території. А в світі його джерела обмежені. Україна шукала ці інші джерела. І не лише в ПАР. Порошенко особисто вів переговори щодо вугілля під час візиту до Австралії у грудні 2014 року і домовився з Трампом про контракт на вугілля з Пенсильванії", - нагадують у пресслужбі.

Так вказують, що ситуація була "неймовірним викликом та загрозою українській державності в умовах прямої воєнної агресії Росії".

"Країна тоді вимагала від новообраного Президента, зокрема, світла та тепла в оселях, школах, лікарнях. Але Петро Порошенко отримав пограбовану країну – без грошей на рахунках, без можливості швидко поповнити запаси вугілля. Росія прямо говорила про повну енергетичну блокаду: газову, нафтову, вугільну, яка "мала поставити Київ на коліна".

Для країни головним завданням було вижити, зупинити агресора та згодом здобути енергетичну незалежність від Росії. Для цього використовували будь-які можливості: від складних дипломатичних шахматних партій до простих рішень.

Країна не замерзла. Ми пройшли зиму 2014-15 років без потрясінь (про це добре свідчить відсутність травматичних спогадів в українців). Вже наприкінці 2015 року ми вперше в історії зуміли відмовитися від російських газу та електрики. Ми тоді сподівалися – що назавжди", - говориться в повідомленні.

Пресслужба зазначає, що про це Bihus.Info замовчує, як і про інший "важливий факт": постачання вугілля з території ОРДЛО відбувалося з підприємств, які знаходилися в українському правовому полі. "Вони тут сплачували податки аж до їх захоплення - і запровадження блокади рішенням РНБО України".

"Вчергове наголошуємо на замовному характері всіх трьох програм Бігус.info, що рясніють логічними нестиковками, припущеннями та відвертою брехнею. Замовники цих псевдорозслідувань з Офісу Президента навіть не приховують свою причетність до створення цих програм та анонсують наперед ті чи інші подробиці чергових фейків.

Вважаємо новий серіал спробою влади відвернути увагу від провалу участі України на саміті НАТО і скандалу зі зняття санкцій та добудову Північного потоку-2. Не випадково третя серія вийшла напередодні підвищення тарифів для українців з 1 червня. Не варто забувати, що влада Зеленського зруйнувала здобутки Порошенка щодо енергетичної незалежності України, відновивши імпорт електроенергії з Росії і лише у 2020 році закупивши вугілля з РФ та ОРДЛО на понад 1 мільярд доларів США", - резюмує пресслужба "Європейської Солідарності".

Нагадаємо, 17 травня журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, де фігурують десятки аудіозаписів з голосом людини, схожим на голос політика Віктора Медведчука. Зафіксовані на записах переговори велися з 2014 по 2018 роки - як з представниками "ДНР" і "ЛНР", так і з політичним оточенням президента РФ Володимира Путіна.

24 травня журналісти Bihus.Info опублікували другу частину "прослуховування" розмов Віктора Медведчука. Їх розслідування присвячене тому, яким чином у руках кума Путіна опинилася ділянка українського нафтопроводу.

31 травня журналісти виклали третю частину. У ній йдеться про вугільні контракти і переговори з окупантами.
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Топ коментарі
+26
новая идея для Офиса перЗедента (просто "пленки Медведчука" не проканали)..

Порошенко заставляет бойцов ВСУ собирать для него клубнику на минных полях Донбасса..

"ЕС" о "пленках Медведчука": Офис Президента пытается отвлечь украинцев от провала с НАТО и снятия санкций с "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2453
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01.06.2021 00:00
+26
"ЄС" про "плівки Медведчука": Офіс Президента намагається відвернути увагу українців від провалу з НАТО і зняття санкцій з "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8312/
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01.06.2021 00:12
+23
Да неужели? Кто, же интересно, так и не смог за 2 года удосужится и назначить главу миссии Украины при НАТО? Типа это нам не нужно.
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01.06.2021 00:05
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Я наверное что-то упустил. Насколько знаю, Гладковский только собирается подать в суд. Сын его до сих пор под следствием. Точнее, дело передано в суд.
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01.06.2021 10:57 Відповісти
А самому посмотреть в сети не позволяет религия или что-то еще?

https://kurs.com.ua/novost/281954-gladkovskii-trebuet-ot-bihusinfo-2-mln-kompensacii
https://news.liga.net/politics/news/oleg-gladkovskiy-hochet-ot-bihusinfo-2-mln-grn-kompensatsii-za-syujet-o-shemah-v-oboronke
И дело младшего (там пытаются привязать взятку) сейчас идет так-же само "успешно", как и старшего. И если младший реально виновен -- пусть реально ищут и доказывают, а не играют в это тупой цирк. Даже ВАКС отказался рассматривать это дело как дело о коррупции.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/31/7288442/
https://hromadske.ua/ru/posts/delo-gladkovskogo-mladshego-o-rashisheniyah-v-oboronke-budet-rassmatrivat-ne-antikorrupcionnyj-sud
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01.06.2021 11:25 Відповісти
Окончание срока давности не означает, что преступления не было (по Жукову). Это означает, что суда не будет.
Двое по этому делу уже признали свою вину, но поскольку пошли на сотрудничество, то вместо 5 лет с конфискацией отделались 1 годом условно.
Цитата из вашей последней ссылки. "Гладковский, по данным следствия, получал за это 50% от общей суммы прибыли участников схемы. 950 тысяч гривен он получил только за одну сделку. В НАБУ уверяют, что таких соглашений было больше. Следствие по ним пока что продолжается."
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01.06.2021 11:42 Відповісти
Без проблем. Пусть продолжают, но если было что давать в суд, то почему тогда не подали в срок? А по поданному на младшего эпизоду ВАКС дело рассматривать отказался и передал его в обычный суд. И кстати, фигуранты этого типа "расследования" живут припеваючи.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/03/20/658351/
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01.06.2021 11:52 Відповісти
ЖД это такая клоака! Не удивительно.
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01.06.2021 12:07 Відповісти
Интересно, а кто же уничтожил мои комментарии по делу Свиногейта? Оставив Ваше вранье?
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01.06.2021 13:12 Відповісти
"ЄС" про "плівки Медведчука": Офіс Президента намагається відвернути увагу українців від провалу з НАТО і зняття санкцій з "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5752.
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01.06.2021 00:27 Відповісти
Байден теперь не друг Петюни. Его фоточки с "другом Байденом" исчезли с форумов. "ЄС" про "плівки Медведчука": Офіс президента намагається відвернути увагу українців від провалу з НАТО і зняття санкцій з "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3144
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01.06.2021 01:44 Відповісти
Зеленський вводить санкції проти Медведчука - слава Байдену.

Байден відміняє санкції щодо ПП-2 - ганьба Зеленському.
Де логіка?
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01.06.2021 00:22 Відповісти
Логика простая,тема с Медведчуком ширма,от клованов,снятие санкцие-провал внешней политики.Хотя какая внешняя политика от клоунов?Вместо правительства стало дебилов
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01.06.2021 00:33 Відповісти
"ЄС" про "плівки Медведчука": Офіс президента намагається відвернути увагу українців від провалу з НАТО і зняття санкцій з "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3652 "ЄС" про "плівки Медведчука": Офіс президента намагається відвернути увагу українців від провалу з НАТО і зняття санкцій з "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8983 "ЄС" про "плівки Медведчука": Офіс президента намагається відвернути увагу українців від провалу з НАТО і зняття санкцій з "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3652
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01.06.2021 01:44 Відповісти
Откуда у них логика - отсутствует, как и мозги
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01.06.2021 07:39 Відповісти
Да, зебилы, с логикой у вас жопа
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01.06.2021 09:32 Відповісти
От операции по захвату вагнеровцев уже отвлекать не надо. "ЄС" про "плівки Медведчука": Офіс Президента намагається відвернути увагу українців від провалу з НАТО і зняття санкцій з "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1797
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01.06.2021 00:30 Відповісти
Надо быть совсем отмороженным,чтоб за два года не рубиться,что из себя представляет зекоманда -возобновят и ,скорей всего раньше,чем октябрь-можешь на соседнюю ветку пройти и убедиться
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01.06.2021 01:15 Відповісти
А насколько нужно быть отмороженной чтоб не понять кем есть твоё божество ?
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01.06.2021 01:47 Відповісти
Мне интересно другое, а Наливайченко слышал эти записи? Или Грицак полностью его отсек от данных прослушки? Во всяком случае из прослушки ясно, что перевозку нала курировал "первый запред СБУ" как говорил Медведчук, Грицак и был первым замначальника СБУ.
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01.06.2021 01:04 Відповісти
"ЄС" про "плівки Медведчука": Офіс президента намагається відвернути увагу українців від провалу з НАТО і зняття санкцій з "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7807 Заказ на кофе примете?

https://www.youtube.com/watch?v=uawg2FEORiU
https://www.youtube.com/watch?v=WyU-gJ2NTGc
https://www.youtube.com/watch?v=nSXzDGWmHgo
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01.06.2021 01:28 Відповісти
На проценте от торговли они были.
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01.06.2021 08:22 Відповісти
"ЄС" про "плівки Медведчука": Офіс президента намагається відвернути увагу українців від провалу з НАТО і зняття санкцій з "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2282
https://www.youtube.com/watch?v=WyU-gJ2NTGc
https://www.youtube.com/watch?v=nSXzDGWmHgo
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01.06.2021 01:11 Відповісти
Рейтинг у зеЛи и его банды летит в низ!их уже ничего не спасет!
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01.06.2021 02:22 Відповісти
А ти дурниць не пиши і російську пропаганду не штовхай.
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01.06.2021 07:32 Відповісти
Петро як і медведчук робили гроші на крові. Ніколи не вірте тим, хто піниться верхи на ескаваторах. Аудіоплівки- це документ. Які ще докази потрібні?…
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01.06.2021 04:55 Відповісти
Для того, чтобы суд принял доказательство, оно должно соответствовать требованиям, установленным статьями 77-78 Гражданского процессуального кодекса Украины, то есть быть надлежащим и допустимым законом, полученным в порядке, установленном законом, и содержать информацию о том, что, собственно, доказывается. И они обязательно должны быть представлены в неизменном виде. И их любое изменение или любое другое вмешательство абсолютно не допускается.
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01.06.2021 11:34 Відповісти

-
____________ТАРАС БУЛЬБА___________.
*
Язык оригинала, исторической повести Н В. Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы, Гройсманы...) что арендаторствуют (правили, грабили и воровали) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Беня, Зеля, Пеня, Допа, Жуля,Гепа уже не скажет....) Шлема, Шмуль?.. Подтвердит и этот хоть и не жид но великий господин -повелитель нашего славного экс-клоуна ...резидента ЗЕли - капитулянта, кровавый фашист мордвин - )(уйло.
Просто жах! Видно світ перевернувся? Тепер такі Юди як Янкель підступно верховодять і запорожцями і всім українським народом -воїном! Грабують і продають територіальну цілісність і суверенітет Української держави.-
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01.06.2021 07:18 Відповісти
Все. Хана летчику. Возьмут за жабры
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01.06.2021 07:35 Відповісти
Я плакалъ "ЄС" про "плівки Медведчука": Офіс президента намагається відвернути увагу українців від провалу з НАТО і зняття санкцій з "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2514
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01.06.2021 07:37 Відповісти
Біг пес через овес...
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01.06.2021 07:58 Відповісти
На рахунок НАТО згоден - це провал нинішньої влади.
А ось Північний поток-2 прекрасно собі будувався з 2016 по 2019 рік, за каденції Порошенка.

Тому, це не дуже вдале зауваження.
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01.06.2021 08:57 Відповісти
т.е. в целом расследование норм и правда, просто ЕС пытается найти оправдание, верно?
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01.06.2021 10:21 Відповісти
Вот и украинцы обзавелись собственным ху*лом
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01.06.2021 22:15 Відповісти
Велике ЕКСКЛЮЗИВНЕ інтерв'ю Петра ПОРОШЕНКА з Валерієм Калнишем на «Прямому» телеканалі.
Чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна?
Що буде з «Північним потоком-2»?
І хто стоїть за так званими «плівками Медведчука»?

Відповідді Петра Порошенка на актуальні запитання.
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10.06.2021 18:35 Відповісти
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