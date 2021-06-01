"ЄС" про "плівки Медведчука": Офіс президента намагається відвернути увагу українців від провалу з НАТО і зняття санкцій з "Північного потоку-2"

Черговий матеріал журналістів Bihus.Info з плівками Медведчука - "яскравий приклад творення та поширення серіалу фейків зеленої влади проти головного політичного супротивника Зеленського - Петра Порошенка".

Про це йдеться в заяві пресслужби "Європейської Солідарності", інформує Цензор.НЕТ.

Багато хто забув, якою була ситуація в енергетичній галузі наприкінці 2014 року. Новини буквально рясніли такими заголовками: "На Харківщині через брак вугілля зупинилася Зміївська ТЕС", "Запасів вугілля на ТЕС вистачить ледве на місяць", "Запаси вугілля для ТЕС України критично низькі", "Відключення електрики почалися. Зі столиці", "По всій країні почались відключення світла", "В Україні будуть відключати електроенергію з 9:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00", "Аварійні відключення електроенергії можуть тривати усю зиму".

Абсолютно усі медіа малювали апокаліптичну картину – нестача вугілля та віялові відключення електрики поставили країну на межу виживання.

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"При тому йшлося про антрацит – вугілля, на якому працювала більшість українських ТЕС; майже всі українські антрацитові шахти опинились на окупованій території. А в світі його джерела обмежені. Україна шукала ці інші джерела. І не лише в ПАР. Порошенко особисто вів переговори щодо вугілля під час візиту до Австралії у грудні 2014 року і домовився з Трампом про контракт на вугілля з Пенсильванії", - нагадують у пресслужбі.

Так вказують, що ситуація була "неймовірним викликом та загрозою українській державності в умовах прямої воєнної агресії Росії".

"Країна тоді вимагала від новообраного Президента, зокрема, світла та тепла в оселях, школах, лікарнях. Але Петро Порошенко отримав пограбовану країну – без грошей на рахунках, без можливості швидко поповнити запаси вугілля. Росія прямо говорила про повну енергетичну блокаду: газову, нафтову, вугільну, яка "мала поставити Київ на коліна".

Для країни головним завданням було вижити, зупинити агресора та згодом здобути енергетичну незалежність від Росії. Для цього використовували будь-які можливості: від складних дипломатичних шахматних партій до простих рішень.

Країна не замерзла. Ми пройшли зиму 2014-15 років без потрясінь (про це добре свідчить відсутність травматичних спогадів в українців). Вже наприкінці 2015 року ми вперше в історії зуміли відмовитися від російських газу та електрики. Ми тоді сподівалися – що назавжди", - говориться в повідомленні.

Пресслужба зазначає, що про це Bihus.Info замовчує, як і про інший "важливий факт": постачання вугілля з території ОРДЛО відбувалося з підприємств, які знаходилися в українському правовому полі. "Вони тут сплачували податки аж до їх захоплення - і запровадження блокади рішенням РНБО України".

"Вчергове наголошуємо на замовному характері всіх трьох програм Бігус.info, що рясніють логічними нестиковками, припущеннями та відвертою брехнею. Замовники цих псевдорозслідувань з Офісу Президента навіть не приховують свою причетність до створення цих програм та анонсують наперед ті чи інші подробиці чергових фейків.

Вважаємо новий серіал спробою влади відвернути увагу від провалу участі України на саміті НАТО і скандалу зі зняття санкцій та добудову Північного потоку-2. Не випадково третя серія вийшла напередодні підвищення тарифів для українців з 1 червня. Не варто забувати, що влада Зеленського зруйнувала здобутки Порошенка щодо енергетичної незалежності України, відновивши імпорт електроенергії з Росії і лише у 2020 році закупивши вугілля з РФ та ОРДЛО на понад 1 мільярд доларів США", - резюмує пресслужба "Європейської Солідарності".

Нагадаємо, 17 травня журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, де фігурують десятки аудіозаписів з голосом людини, схожим на голос політика Віктора Медведчука. Зафіксовані на записах переговори велися з 2014 по 2018 роки - як з представниками "ДНР" і "ЛНР", так і з політичним оточенням президента РФ Володимира Путіна.

24 травня журналісти Bihus.Info опублікували другу частину "прослуховування" розмов Віктора Медведчука. Їх розслідування присвячене тому, яким чином у руках кума Путіна опинилася ділянка українського нафтопроводу.

31 травня журналісти виклали третю частину. У ній йдеться про вугільні контракти і переговори з окупантами.