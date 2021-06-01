США і ЄС мають забезпечити Україні особливий статус у сфері безпеки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, яких гарантій безпеки очікує для України від західних партнерів.

Про це йшлося в інтерв'ю президента німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Журналіст газети сказав Зеленському, що деякі країни НАТО з острахом ставляться до членства України в Альянсі, поки вона воює з Росією, оскільки у такому разі Київ може застосувати п'яту статтю, згідно з якою всі держави НАТО повинні були б вступити в конфлікт.

"Це було б питанням переговорів. Україна не хоче війни. Ми не говоримо: Ой, да ладно. Ми не думаємо про це. І чи бачимо ми альтернативу Альянсу для нас? Питання в тому, як вийти з цієї складної ситуації. Ситуації, яка склалася зі вступом України в НАТО. Я можу відповісти на це запитання для вас. Україна може мати план "Б", - заявив у відповідь Зеленський.

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Він вважає, що коли Україна поверне свої окуповані території та відновить територіальну цілісність, то США та Євросоюз могли б гарантувати Україні безпеку.

"Якщо одного дня Україна поверне свої окуповані території, вона не має бути забезпечена невизначеними домовленостями, які легко можна порушити, як це було з Будапештським меморандумом. Найімовірніше, мали б бути серйозні гравці: ЄС та США. Потім вони забезпечили б Україні майбутній особливий статус у сфері безпеки", - додав Зеленський.