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США і ЄС мають забезпечити Україні особливий статус у сфері безпеки, - Зеленський

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США і ЄС мають забезпечити Україні особливий статус у сфері безпеки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, яких гарантій безпеки очікує для України від західних партнерів.

Про це йшлося в інтерв'ю президента німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Журналіст газети сказав Зеленському, що деякі країни НАТО з острахом ставляться до членства України в Альянсі, поки вона воює з Росією, оскільки у такому разі Київ може застосувати п'яту статтю, згідно з якою всі держави НАТО повинні були б вступити в конфлікт.

"Це було б питанням переговорів. Україна не хоче війни. Ми не говоримо: Ой, да ладно. Ми не думаємо про це. І чи бачимо ми альтернативу Альянсу для нас? Питання в тому, як вийти з цієї складної ситуації. Ситуації, яка склалася зі вступом України в НАТО. Я можу відповісти на це запитання для вас. Україна може мати план "Б", - заявив у відповідь Зеленський.

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Він вважає, що коли Україна поверне свої окуповані території та відновить територіальну цілісність, то США та Євросоюз могли б гарантувати Україні безпеку. 

"Якщо одного дня Україна поверне свої окуповані території, вона не має бути забезпечена невизначеними домовленостями, які легко можна порушити, як це було з Будапештським меморандумом. Найімовірніше, мали б бути серйозні гравці: ЄС та США. Потім вони забезпечили б Україні майбутній особливий статус у сфері безпеки", - додав Зеленський.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+40
передайте этому мудиле - мы ничего не должны не Украине и тем более зебилу и его глупой секте.
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31.05.2021 23:59
+37
пипец - для зебилов тупость и дебилизм - норма жизни.
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01.06.2021 00:02
+32
Нагадаєте, коли Вава Янелох ставив на місце фуйло?
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01.06.2021 00:01
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Йди копай черевички і лови золоту рибку,чи старичка Хотабича.
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01.06.2021 06:28 Відповісти
кидала
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01.06.2021 06:39 Відповісти
Не поддерживая Усатого покупкой электрики, и выгони Эрмека, покажи что ты что- то можешь, ты кричишь что Франция не называет Россию агрессором а покупаешь Амсторы, что в мире мало желающих построить в Украине электровозы????
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01.06.2021 07:05 Відповісти
Та ще б Мендель попросив би забезпечити безпеку кількома твіттами.
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01.06.2021 07:15 Відповісти
Ni kto vam nichego ne doljen poproshayki.
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01.06.2021 07:25 Відповісти
все клоуну должны, а он никому не должен
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01.06.2021 07:29 Відповісти
Ну что ты мелешь, дрыщ зьйобнутый? Очнись, наркоша и вспомни, что ты,ЗЕбанько сделал для получения ПДЧ? Ты, говнюк ЗЕбанутый, похерил все, что было выстроено Порохом в сфере безопасности. Украину поддерживала вся Европа, благодаря его диполматическим усилиям, а штаты стали нашим главным союзником. А ты, срань ЗЕбанутая все это похерил, завел, наркоша гребаный, на Байдена дело а потом кукарекаеш :Байден, почему мы не в НАТО. ЗЕбанутый идиот, ты не кукарекай, что тебе кто-то что-то должен, а лучше закройся и тихонечко уйди в свой зьйобнутый квартал, пока тебя, дрыща-наркошу не начали бить.
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01.06.2021 07:56 Відповісти
Украъні ніхто нічого не винен. Тільки шпанюки з підворотні і базіки намагаються втюхівати в наші голови ,що нам хтось щось повинен робити за нас. Зелена брехлива чума крім базікання нічого не робить для того.щоб вступити в НАТО і ЄС.
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01.06.2021 08:22 Відповісти
снова нелоху все должны, а вот он никому ничего не должен! неисправимый ***@н США і ЄС мають забезпечити Україні особливий статус у сфері безпеки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6277
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01.06.2021 08:33 Відповісти
Никто ничего Украине, а тем более зелени, не должен. Не надо спихивать свою безпораднисть на цивилизованные страны. Или очень хочется сделать Украину губернией орды?
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01.06.2021 09:08 Відповісти
Що мають робити США і ЄС вони самі знають і розберуться без сопливих. Що ти зробив? Для чого тебе вибрало 73% баранів? Тобі тільки мова заважає жити, бо який раз "слуги" не залишають надій знищити закон про мову?Твій бізнес, Косоворотка, заточений на расєю, твої думки про малоросію, а американці і європейці це все бачать і не бажають марати свою репутацію.
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01.06.2021 09:19 Відповісти
Или клинический идиот, или московский агент. Хотя одно другого не исключает...
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01.06.2021 09:20 Відповісти
И почему он решил, что ему все должны?
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01.06.2021 09:22 Відповісти
Четыре оборонных предприятия жалуются на провал Гособоронзаказа

..............
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01.06.2021 09:23 Відповісти
США должны Украине.
Германия должна Украине.
Франция должна Украине.
ЕС должен Украине.
Уганда должна Украине
Пингвины в Антарктиде должны Украине.
Галактика Андромеды должна Украине.
...
Ппц, у Зеленского как-то странно видоизменилась программа по сравнению с предвыборной.
Никто Украине ничего не должен кроме неё самой.
Пока Украина зарабатывает на транзите газа из РФ - НЕЛЬЗЯ ожидать от других государств что они откажутся от этого.
Пока Украина торгует с РФ - нельзя ждать остановки торговли с ней другими странами.
Пока в Украине воруют космическими масштабами - нельзя ждать, что добрые инвесторы из ЕС прибегут вкладывать бабло.
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01.06.2021 09:22 Відповісти
А-а-а!!! Я понял! Воно ж -- найвпливовіший лідер **********! Ось і "впливає" (в смысле -- плавает) США і ЄС мають забезпечити Україні особливий статус у сфері безпеки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5049
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01.06.2021 09:25 Відповісти
Лідор!!!
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01.06.2021 12:06 Відповісти
Хорошо, когда тебе все должны!
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01.06.2021 09:27 Відповісти
Опять ДОЛЖНЫ!? США и ЕС должны обеспечить Украине особый статус в сфере безопасности, - Зеленский
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01.06.2021 10:12 Відповісти
Они же не Зеленский, который никому ничего не должен....
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01.06.2021 10:25 Відповісти
ахахха) та ладно, всем сейчас тяжело и мы как можем. так и стараемся обеспечить безопасность нашей нации!
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01.06.2021 13:18 Відповісти
Прежде чем требовать помощь и защиту , надо, для начала, на плясать под дудку кровавого кремлёвского карлика, пытаясь, стоя на коленях, заглянуть ему в глаз... Глаз, в котором кроме дерьма ещё желание мира просматривается....
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01.06.2021 10:31 Відповісти
Этого 95-квартального Мойшу пора списывать ..Мойша слишком задержался и протух ...Надо нового Президента .
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01.06.2021 10:32 Відповісти
Они пишут это ДОЛЖНЫ в большинстве случаев Даже в малокультурном быту злоупотребление обращением ДОЛЖЕН/ДОЛЖНЫ не приводит к взаимопониманию. Хотя бы потому, что сосед может не считать себя должником, а, возможно, скорее наоборот. Заботились о себе, надеялись, а получили обострение ... Допускаю, что Зеленский и не использовал это недипломатичное ДОЛЖЕН/ДОЛЖНЫ, а его встроили в заголовок... грамотеи от ЦН.
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01.06.2021 10:43 Відповісти
Это ты, зеуг, просрал все. Ты и ответишь, в свое время....
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01.06.2021 10:49 Відповісти
"Это было бы вопросом переговоров. Украина не хочет войны. Мы не говорим: Ой, да ладно. Мы не думаем об этом. И видим ли мы альтернативу Альянса для нас? Вопрос в том, как выйти из этой сложной ситуации. Ситуации, сложившейся со вступлением Украины в НАТО. Я могу ответить на этот вопрос для вас. Украина может иметь план Б" Источник: https://censor.net/ru/n3268629

У кого-нибдуь есть переводчик с наркоманского или хотя бы шизофренического?
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01.06.2021 10:50 Відповісти
"Это рука Кремля" (с.)
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01.06.2021 11:01 Відповісти
Сраному клоуну всі должні, тільки він нікому нічого не должен.
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01.06.2021 11:04 Відповісти
Україна у великій небезбеці - це неадекват...
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01.06.2021 11:39 Відповісти
Блин кто ему все эту ахинею забивает в голову.......его как лоха водят..........
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01.06.2021 13:41 Відповісти
Є така істота - дєррьмак. І забиває, і полірує!
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01.06.2021 13:45 Відповісти
И Байден, и США, и ЕС, ну все должны Украине! А Украина ничего не должна? Юрмалу вспомни, и примени тогда сказанное тобой к себе!
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01.06.2021 19:08 Відповісти
Вовик, тебе никто ничего не должен. А, вот ты Украине должен - это освободить кресло на Банковой. Ты туда попал обманом. Ты не Голобородько, а простой актёришко , обманувший украинцев ради удовлетворения интересов группки олигархов, разбогатевших на разворовывании богатств Украин и обмане украинцев. Ты , как и твои хозяева, обманул народ. Поэтому - геть с Банковой. Вот это ты точно украинцам должен.
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01.06.2021 21:32 Відповісти
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