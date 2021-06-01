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Новини Політика України
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децентралізація (392) Денис Шмигаль (1839)

Шмигаль обговорив зі спецпредставником уряду ФРН Мільбрадтом закріплення в Конституції результатів децентралізації

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль обговорив зі спецпредставником уряду ФРН Мільбрадтом закріплення в Конституції результатів децентралізації

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі зі Спеціальним посланником уряду ФРН в Україні Георгом Мільбрадтом обговорив реформу місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Шмигаль підкреслив, що в основу реформи закладено положення Європейської хартії місцевого самоврядування та найкращий світовий досвід суспільних відносин у цій сфері. "Реформа вже довела свою ефективність в частині покращення якості публічних послуг та наближення їх до жителів громад", - сказав прем’єр.

Глава уряду також зауважив, що у децентралізованій моделі мають бути нові відносини між місцевим самоврядуванням та органами державної влади на засадах партнерства, взаємної довіри та відповідальності.

"Зміни мають бути спрямовані насамперед на гарантування матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування, можливості створення органами місцевого самоврядування районного та обласного рівня власних виконавчих органів. А також зміни мають переформувати місцеві державні адміністрації в органи префектурного типу, основним завданням яких будуть здійснення лише державних функцій, а не самоврядних", - зазначив прем’єр-міністр.

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Шмигаль наголосив, що змінами до основного Закону необхідно закріпити незворотність децентралізації та її результатів.

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децентрализация = федерализация как того требует россия.
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01.06.2021 02:36 Відповісти
які там "результати" ???? півроку, як пройшли вибори, а вже в бюджетах громад дірки!!!! віддали владу в одні руки, і руки ці переважно опзж! раздули штати кожного відділу до масштабів обласного управління, прикріплили до зарплат всю свою рідню та кумів-братів-сватів, а ті й на роботу ввжають ходити западло. у нас повинна бути децентралізація тільки під зовнішнім управлінням.
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01.06.2021 06:52 Відповісти
децентрализация проводится згидно ст142,143 конституции. Только после загальных зборов громад может появиться лигитимная местная власть, публичная собственность, перелик всей властности громад, реестр власникив-громадян этой собствености и выбрные органы управления. А без этого всю ,приватизацию'прийдется вернуть назад по конституции.Вот их цель изменить конституцию и узаконить ,приватизированое'. Без измнеия конституции до сих пор вся собственость пренадлежит народу . Это их и бесит с 1997 года,когда приняли конституцию но законы для ее выполнения не приняли, а занялись грабежем. Вот что надо знать нариду для начала.
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01.06.2021 07:25 Відповісти
... хохлобыдло "мудрый нарид", просрало Украину?
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01.06.2021 08:21 Відповісти
Со спецпредставителем Федеральной Республики - обсуждали децентрализацию или ...?
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01.06.2021 09:26 Відповісти
 
 