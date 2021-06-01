Наші партнери на Заході злегка знахабніли від своєї потужності, - заступник голови Радбезу РФ Медведєв

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв охарактеризував політику Заходу щодо Росії словом "знахабніли".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"На жаль, наші партнери на Заході злегка "знахабніли" від своєї потужності, особливо після того, як розпався Варшавський договір. Це правда. Адже раніше ніхто не намагався доводити конфронтацію з нашою країною до такого рівня. Так, були дуже різні періоди, навіть Карибська криза була. Але, тим не менше, нікому на думку не спадало відсікати всі шляхи спілкування", - сказав Медведєв.

Він нагадав, що Євросоюз і США почали запроваджувати індивідуальні санкції щодо конкретних громадян Росії.

"Але от чи можна собі уявити, щоб індивідуальні санкції - при тому, що було колосальне несприйняття одне одного, - були запроваджені щодо Хрущова чи Брежнєва, або членів Політбюро, або керівників Верховної Ради? Ні, звичайно. Чому? Тому що наші партнери були налаштовані набагато більш прагматично", - наголосив заступник голови Радбезу РФ.

Він додав, що навіть у разі незгоди з політикою Радянського Союзу Захід зберігав канали спілкування, можливість їздити один до одного. "І навіть вислання дипломатів, яке поставлено ​​зараз на потік, це раніше настільки не практикувалося. Так, бували подібні випадки, але все-таки не в такому обсязі", - сказав Медведєв.

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При цьому Медведєв переконаний, що "цю спіраль конфронтації розкрутила" не Росія. На його думку, Захід "міг повести себе набагато більш тонко, розумно", не руйнуючи відносин з Москвою, "але вони все зруйнували, спалили дотла".

На питання, чи кращі в його розумінні відносини із Заходом часів "холодної" війни, ніж ті, що є зараз, Медведєв відповів згодою. "Так, правильно. Я не кажу про ситуацію типу Карибської кризи, коли взагалі все на волоску висіло. Але за окремими моментами нинішня ситуація гірша", - сказав Медведєв.

Причина тому, на думку Медведєва, - зневага Росії з боку західних "партнерів".

"Раніше виходили з постулату, що Радянський Союз не друг, але з ним необхідно рахуватися, а зараз вони вважають, вважали принаймні до певного часу, що Росія - вмираюча країна. Що з нею можна не рахуватися, що в зовнішньополітичному дискурсі до неї можна ставитися зневажливо. І тому припустилися дуже багатьох помилок", - вважає Медведєв.

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