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Меркель цього тижня направить у США делегацію для обговорення "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Меркель цього тижня направить у США делегацію для обговорення

Канцлер Німеччини Ангела Меркель цього тижня направляє до Вашингтона групу високопоставлених чиновників для обговорення проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на німецький медіаконцерн Funke Media Group.

За даними видання, німецька делегація на чолі з радником Меркель з питань зовнішньої політики Яном Хеккером та її головним економічним радником Ларсом-Хендріком Реллером зустрінеться в США з радником президента Джо Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном і торговим представником Кетрін Тай.

Зазначається, що візит німецької делегації, який відбудеться лише за кілька днів до першої поїздки Байдена до Європи, покликаний усунути напруженість, наявну в економічних відносинах між США і Німеччиною. Однією з невирішених проблем залишаються мита на імпорт сталі та алюмінію з Європи, запроваджені колишнім президентом Дональдом Трампом.

Раніше Байден заявив, що подальші санкції проти "Північного потоку-2" були б "непродуктивними" для відносин США з Європою. На його думку, реалізація проєкту триватиме, "бо він і так майже повністю завершений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік - 2" - це суто економічний проєкт, завдання про припинення поставок газу через Україну немає, - МЗС РФ

Нинішня адміністрація США неодноразово заявляла, що виступає проти проєкту "Північний потік-2" і намагатиметься перешкодити завершенню будівництва.

Республіканці ж критикують Байдена за надто м'яку санкційну політику щодо газопроводу. Зокрема, багато конгресменів раніше в травні висловлювали невдоволення рішенням Байдена поки не запроваджувати санкції проти компанії-оператора газопроводу - Nord Stream 2 AG.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Намечаеться крепкое застолье по поводу открытия сп2
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01.06.2021 07:27
+2
Дойчланд, дойчланд юбер аллес...ничего не меняется... Сталин с Гитлером до 1941-го взасос целовался, сейчас Меркель с пуйлом...антифашисты, пля..
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01.06.2021 07:16
+1
Двуличная с-ка.
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01.06.2021 08:49
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Дойчланд, дойчланд юбер аллес...ничего не меняется... Сталин с Гитлером до 1941-го взасос целовался, сейчас Меркель с пуйлом...антифашисты, пля..
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01.06.2021 07:16 Відповісти
Намечаеться крепкое застолье по поводу открытия сп2
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01.06.2021 07:27 Відповісти
Дембельский аккорд. Меркель цього тижня направить у США делегацію для обговорення "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 488
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01.06.2021 07:50 Відповісти
торопится бабка понимает что в сентябре выборы и если к власти прийдут партия "зелёных"( не путать с партией зеленских) то не ведать ей северного потока как своих ушей.......
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01.06.2021 08:04 Відповісти
Не придёт! И слава Богу.
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01.06.2021 09:44 Відповісти
Поехали за путина зад вылизывать
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01.06.2021 08:08 Відповісти
нюхайте носвай...делегации вам не помогут....
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01.06.2021 08:34 Відповісти
Двуличная с-ка.
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01.06.2021 08:49 Відповісти
Это же "западные парднёры"! Бабло правит миром......к сожалению.
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01.06.2021 08:50 Відповісти
А где тут Украина? Как же такой "друг" порошенка и сдал Украину?
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01.06.2021 08:50 Відповісти
Ты не попутал кто сейчас **********? Меркель цього тижня направить у США делегацію для обговорення "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8031
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01.06.2021 09:12 Відповісти
Предложат 10% ?
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01.06.2021 09:24 Відповісти
Называя вещи своими именами немцы отжали бизнес и у Польши тоже. Т.Е. они срали на партнеров по Евросоюзу.Значит Евросоюз нужен немцам только для беспошлинного сбыта своих товаров.А разные там ценности только до тех пор пока не зазвенят сребреники
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01.06.2021 09:26 Відповісти
Так и есть, страны бомжи всегда трудятся на своих хозяев.
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01.06.2021 09:46 Відповісти
А почему немцы должны думать как бы Украине, получать деньги от своего агрессора? Они о себе думают, украинская ГТС, на ладан дышит. Сдохнет, и немцам без газа подыхать?
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01.06.2021 09:28 Відповісти
А вообще чуднО, немцы едут в США, договариваться о поставках газа из Раши))) Шерхан должен дать добро?)))
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01.06.2021 09:31 Відповісти
Закрыть проект " Северный поток 2" хватит и №1 и закрыть транспортный коридор через Беларусь. Украинских мощностей хватит.
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01.06.2021 11:59 Відповісти
 
 