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безпілотник (2075) Крим (12753) Лавров (1469) Росія (47133) Туреччина (2248) Чавушоглу (127)

Глава МЗС Туреччини Чавушоглу відповів на закиди РФ з приводу продажу безпілотників Україні: Ви продаєте ракети Сирії

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Глава МЗС Туреччини Чавушоглу відповів на закиди РФ з приводу продажу безпілотників Україні: Ви продаєте ракети Сирії

Позиція Туреччини щодо невизнання окупації Криму Росією залишається незмінною, а угода про продаж БПЛА Україні не зачіпає інші країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Наша позиція щодо Криму відома. Ми також озвучуємо це росіянам. Ми говоримо про те, що її вирішення - в політичній площині", - сказав глава МЗС Туреччини, слова якого цитує телеканал NTV.

Коментуючи тему продажу турецьких безпілотників Україні, він наголосив: "Це торгівля. Угода з Україною була укладена багато років тому. Росія постачає ракети в Сирію або інші країни. Ми не ставили цього під сумнів, коли так сталося".

Чавушоглу додав, що в усьому світі існує великий попит на безпілотні літальні апарати.

Читайте також: Туреччина зберігає нейтралітет у питанні відносин України та Росії, - глава МЗС Чавушоглу

Як повідомлялося, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю одному з російських видань "рекомендував" турецьким колегам "припинити підживлювати мілітаристські настрої Києва". За словами глави МЗС держави-окупанта, "заохочення агресивних українських ініціатив щодо Криму рівносильно посяганню на територіальну цілісність Росії".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+43
Хорошо ответил паРашкинцам... Глава МИД Турции Чавушоглу ответил на упреки РФ по поводу продажи беспилотников Украине: Вы продаете ракеты Сирии - Цензор.НЕТ 1785
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01.06.2021 07:26
+11
Скорее, просто послал...
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01.06.2021 08:28
+9
Достойный ответ мужика с яйцами и без желания заглянуть путину в глаза.
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01.06.2021 08:19
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Хорошо ответил паРашкинцам... Глава МИД Турции Чавушоглу ответил на упреки РФ по поводу продажи беспилотников Украине: Вы продаете ракеты Сирии - Цензор.НЕТ 1785
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01.06.2021 07:26 Відповісти
Можно сказать что даже нагнул
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01.06.2021 08:25 Відповісти
Скорее, просто послал...
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01.06.2021 08:28 Відповісти
Цікаво, чи сказав "siktir git"? Глава МЗС Туреччини Чавушоглу відповів на закиди РФ з приводу продажу безпілотників Україні: Ви продаєте ракети Сирії - Цензор.НЕТ 1057
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01.06.2021 09:54 Відповісти
Какой же цирк... А знаете что мокша строит аэс в турции и вакцины будет поставлять. В Азербайджан уже поставляет и производит
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01.06.2021 07:27 Відповісти
Турки с мокшой при помощи наших продажных разводят украинцев
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01.06.2021 07:35 Відповісти
Это всего лишь бизнес ,детка.ничего личного!
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01.06.2021 07:41 Відповісти
Россия шантажируя Карабахом посылает вакцины.Но в стране прививаются китайскими(кто вынужден) и ВООБЩЕ НЕ ПРИВИВАЮТСЯ.Ведь тут спасительный огонь ЯнАрДага(Горящего мужа гора) под Баку(Баха).Они так и будут лежать,потом в Африку родадут.
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01.06.2021 09:26 Відповісти
місяць тому цей чавушоглу, заявив що, якщо руззкє укладуть договір на купівлю байрактарів то і їм вони продадуть без проблем
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01.06.2021 07:53 Відповісти
Руззкє уклали договір?
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01.06.2021 08:46 Відповісти
не знаю. але такі заяви були, і я впевнений турки продадуть що завгодно хоч самому шайтану
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01.06.2021 11:32 Відповісти
Вчергове басурмани провели своїм кволим по кацапским гембам.
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01.06.2021 07:34 Відповісти
Глава МЗС Туреччини Чавушоглу відповів на закиди РФ з приводу продажу безпілотників Україні: Ви продаєте ракети Сирії - Цензор.НЕТ 2125
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01.06.2021 08:09 Відповісти
Нахрена вообще отвечать на вопли обдолбанного коксом коня
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01.06.2021 08:10 Відповісти
Кацапы ко всему миру задираются , а с заду у них в Сибири уже китайцы хозяева 😀😀😀
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01.06.2021 08:19 Відповісти
Ну не выдумывай. Трудно их туда заманить.
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01.06.2021 20:13 Відповісти
Достойный ответ мужика с яйцами и без желания заглянуть путину в глаза.
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01.06.2021 08:19 Відповісти
Турки молодцы со своими байкартарами .
Но хотелось бы услышать отчёт власти О КОЛИЧЕСТВЕ И КАЧЕСТВЕ аппаратов собственного производства . А то турки могут продавать всему миру , а война идёт в Украине
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01.06.2021 08:22 Відповісти
Глава МЗС Туреччини Чавушоглу відповів на закиди РФ з приводу продажу безпілотників Україні: Ви продаєте ракети Сирії - Цензор.НЕТ 2393
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01.06.2021 08:29 Відповісти
Надо было и про лднр вспомнить, зря что забыл сказать Глава МЗС Туреччини Чавушоглу відповів на закиди РФ з приводу продажу безпілотників Україні: Ви продаєте ракети Сирії - Цензор.НЕТ 220
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01.06.2021 09:05 Відповісти
Тактично не нагадав про поставку ракет ХАМАСу і озброєння в ОРДЛО.
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01.06.2021 09:11 Відповісти
Я не е понял,Турция должна спрашивать у россии разрешения с кем и чем ей торговать? Много строите из себя кацапчики.
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01.06.2021 09:16 Відповісти
Продавцы и покупатели имеют право, самостоятельно торговать, никого не спрашивая. Например газом.
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01.06.2021 20:17 Відповісти
Вот и я о том же.
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01.06.2021 20:33 Відповісти
Эрдоган -наш.
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01.06.2021 09:23 Відповісти
Вчера на Ютубе,на канале дал клип "Карта Од(Аз)ЭрБэйДжана на Парижской конференции 1919г."Тогда какая территория была(между морями) и сейчас сколько стало,после власти Кремля массонского.А ведь Кавказ-начало мира и шутить с ним нельзя.
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01.06.2021 09:33 Відповісти
на канале "BaktriyaKavkaz"
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01.06.2021 09:34 Відповісти
Соглашение с Украиной было заключено много лет назад. Источник: https://censor.net/ru/n3268638. Странно, а любители Скотов утверждают, что это все узеленского договорились
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01.06.2021 09:40 Відповісти
Кто б гавкал о "милитаризме" Киева? Но только не вонючая кацапия!
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01.06.2021 10:22 Відповісти
Практически "послал" с восточной изысканностью.
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01.06.2021 11:56 Відповісти
ЧТО ВЫ ЭТИМ ПДРАМ ОБЪЯСНЯЕТЕ !!!??? ИХ ВАЛИТЬ НАДО ЖЕСТКО И БЫСТРО !!!
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01.06.2021 12:27 Відповісти
Что случилось? Чего буквы такие?
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01.06.2021 20:19 Відповісти
http://vp.reactor.cc/post/4602547
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01.06.2021 20:37 Відповісти
 
 