УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
43585 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
5 118 29
дитячий садок (263) освіта (894) реформи (2199) Шкарлет (262)

"Дитина перестає бути річчю, яку здали до камери схову. Ми повністю переформатуємо дошкільну освіту", - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Дитина перестає бути річчю, яку здали до камери схову. Ми повністю переформатуємо дошкільну освіту", - Шкарлет

В Україні на законодавчому рівні повністю переформатують процес дошкільної освіти - це буде освіта раннього розвитку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в програмі "Офіційна розмова" телеканалу "Дом" заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Насамперед сьогодні напрацьовується закон про дошкільну освіту, тому що ми її вже розглядаємо не як дошкільну, а як освіту стадії раннього розвитку людини", - сказав очільник МОН.

Він зазначив, що це теж вкладається в концепцію розвитку Президентського університету, де "ми зрощуємо не просто дитину".

"Дитина перестає бути річчю, яку здали до камери схову. Ми повністю переформатуємо процес дошкільної освіти на законодавчому рівні. Переформатуємо його на освіту раннього розвитку", - наголосив Шкарлет.

Також дивіться: Унікальний дитсадок у формі бджолиних сот будують у Рівному, - Голик. ФОТО

Як повідомлялося, Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30. Освіта і наука" підписав указ про створення Президентського університету майбутнього. В університеті готуватимуть спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічної, енергетичних та біотехнологій.

Університет планується побудувати до вересня 2023 року.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+10
в шею гнать этого малороссийского коррупционера
показати весь коментар
01.06.2021 07:44
+8
Какие умные,красивые слова,какой полет мысли!а какая фантазия у этого клоуна!
показати весь коментар
01.06.2021 07:43
+6
Молчал бы уже шарлатан ученик кивы.
показати весь коментар
01.06.2021 07:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какие умные,красивые слова,какой полет мысли!а какая фантазия у этого клоуна!
показати весь коментар
01.06.2021 07:43 Відповісти
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
показати весь коментар
01.06.2021 08:25 Відповісти
Добродію, ви з якої палати втекли? Перемішали грішне з праведним. Сім мішків гречаної вовни і всі повні? Цитую вас: "Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік!". Матінко Божа! Та ви Шкарлет!
показати весь коментар
01.06.2021 09:24 Відповісти
в шею гнать этого малороссийского коррупционера
показати весь коментар
01.06.2021 07:44 Відповісти
Вже і дитинство в дітей забирають,щоб плідніше панам служили
показати весь коментар
01.06.2021 07:46 Відповісти
Молчал бы уже шарлатан ученик кивы.
показати весь коментар
01.06.2021 07:49 Відповісти
так вот ты какая.. Шкарлетт О'Хара)))
показати весь коментар
01.06.2021 07:50 Відповісти
А что он под этим понимает? Что- то это меня настораживает. Закроют садики что ли? Образование на ранних стадиях чревато. Пока мозг не созреет
его нельзя перегружать, иначе могут возникнуть и психологические проблемы и даже усилиться эпилепсия. Поэтому и нужны садики с профессиональными воспитателями. А самим мамам и папам можно спокойно идти на работу. Но видимо это Шкарлета не устраивает. Решили на садиках сэкономить? Или как?
показати весь коментар
01.06.2021 07:56 Відповісти
в нормальньіх странах даже начальная школа - это образовательньіе игрьі, беседьі на уроках, свободная посадка и передвижение по классу
показати весь коментар
01.06.2021 08:04 Відповісти
нет, имеется в виду что в детских садиках будет больше внимания уделяться образованию, а не просто в игрушки играться.
Не вижу в этом проблемы, но может он не знает - в детсадиках УЖЕ есть обучение. причем в игровой форме. Сам видел как на прогулке воспитательница рассказывала деткам про бабочек, про цветы, с точки зрения биологии, но в игровой форме. На украинском языке.
я лично проникся.
показати весь коментар
01.06.2021 09:15 Відповісти
- Что-то у нас в науке, говнецом пованивать стало...
- А что Вы хотели? Вы классику американской литературы, любите? "Скарлетт. Унесённые ветром", читали? Ну, а у нас тоже, "неоклассика" появилась - "Шкарлет. Нанесённый ветром...".
А ветерок-то, от «зелёного «сортира»…
показати весь коментар
01.06.2021 08:10 Відповісти
Не чіпайте те, що працює. Краще б ви всі поїхали в Оман і дали людям спокій.
показати весь коментар
01.06.2021 08:16 Відповісти
Нанотехнологии. Рукалицо.
показати весь коментар
01.06.2021 08:19 Відповісти
То як з "бейбібоксами"...не має там бачення розвитку в жодному з напрямків освіти!
показати весь коментар
01.06.2021 08:22 Відповісти
в бебибоксах находятся вещи для новорожденных. Причем тут Шкарлет и детские садики?

насчет образования вы меня вообще порадовали - особенно своей орфографией.
показати весь коментар
01.06.2021 09:16 Відповісти
Гимн СССР начнут с садика учить?
показати весь коментар
01.06.2021 08:23 Відповісти
Что может реформировать плагиатор?
показати весь коментар
01.06.2021 08:27 Відповісти
Мета?
показати весь коментар
01.06.2021 08:39 Відповісти
каждый год появляется новое безмозглое чмо и начинает "реформировать"
показати весь коментар
01.06.2021 08:41 Відповісти
Один клоун оголошує про створення власного зе-президетського університету майбутнього, інший плагіатор-реформатор грозиться переформатувати дошкільну освіту… Чи ж не визначні педагоги **********???
показати весь коментар
01.06.2021 09:05 Відповісти
"Дитина перестає бути річчю, яку здали до камери схову. Ми повністю переформатуємо дошкільну освіту", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4904
показати весь коментар
01.06.2021 09:14 Відповісти
Страшно навіть уявити, що ці скоморохи там "переформатовують".
показати весь коментар
01.06.2021 09:17 Відповісти
Один клоун оголошує про створення власного зе-президетського університету майбутнього, інший плагіатор-реформатор грозиться переформатувати дошкільну освіту… Чи ж не визначні педагоги **********???
показати весь коментар
01.06.2021 09:27 Відповісти
мы сделаем.. мы построим..
сплошной безпросветный популизм
показати весь коментар
01.06.2021 10:00 Відповісти
Був у мене командир частини в учебці , високий ,підтягнутий ,коротше -Іван Іванович Гофман.
Після піврічної перевірки він підсумував: "курсанти -хто не здасть нормативи , було б добре вирити траншею , а потім наказати розстріляти". Подіяло...
Напевно цього шкарбулєта пора посадити не тільки за грати, а в міністерстві провести рояснювальну роботу" методом івана івановича. "Дитина перестає бути річчю, яку здали до камери схову. Ми повністю переформатуємо дошкільну освіту", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 947
показати весь коментар
01.06.2021 10:29 Відповісти
Ми повністю переформатуємо дошкільну освіту. © Шкарлет
Оце мене й лякає. Коли за реформи береться міністр-плагіатор Шкарлет, а допомагатиме йому у цьому буде, імовірно, законодавець-науКИВець Кива.

"Дитина перестає бути річчю, яку здали до камери схову. Ми повністю переформатуємо дошкільну освіту", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8929
показати весь коментар
01.06.2021 10:34 Відповісти
"Дитина перестає бути річчю, яку здали до камери схову. Ми повністю переформатуємо дошкільну освіту", - Шкарлет - Цензор.НЕТ 963
показати весь коментар
01.06.2021 12:24 Відповісти
 
 