"Дитина перестає бути річчю, яку здали до камери схову. Ми повністю переформатуємо дошкільну освіту", - Шкарлет
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Україні на законодавчому рівні повністю переформатують процес дошкільної освіти - це буде освіта раннього розвитку.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в програмі "Офіційна розмова" телеканалу "Дом" заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
"Насамперед сьогодні напрацьовується закон про дошкільну освіту, тому що ми її вже розглядаємо не як дошкільну, а як освіту стадії раннього розвитку людини", - сказав очільник МОН.
Він зазначив, що це теж вкладається в концепцію розвитку Президентського університету, де "ми зрощуємо не просто дитину".
"Дитина перестає бути річчю, яку здали до камери схову. Ми повністю переформатуємо процес дошкільної освіти на законодавчому рівні. Переформатуємо його на освіту раннього розвитку", - наголосив Шкарлет.
Як повідомлялося, Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30. Освіта і наука" підписав указ про створення Президентського університету майбутнього. В університеті готуватимуть спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічної, енергетичних та біотехнологій.
Університет планується побудувати до вересня 2023 року.
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
его нельзя перегружать, иначе могут возникнуть и психологические проблемы и даже усилиться эпилепсия. Поэтому и нужны садики с профессиональными воспитателями. А самим мамам и папам можно спокойно идти на работу. Но видимо это Шкарлета не устраивает. Решили на садиках сэкономить? Или как?
Не вижу в этом проблемы, но может он не знает - в детсадиках УЖЕ есть обучение. причем в игровой форме. Сам видел как на прогулке воспитательница рассказывала деткам про бабочек, про цветы, с точки зрения биологии, но в игровой форме. На украинском языке.
я лично проникся.
- А что Вы хотели? Вы классику американской литературы, любите? "Скарлетт. Унесённые ветром", читали? Ну, а у нас тоже, "неоклассика" появилась - "Шкарлет. Нанесённый ветром...".
А ветерок-то, от «зелёного «сортира»…
насчет образования вы меня вообще порадовали - особенно своей орфографией.
сплошной безпросветный популизм
Після піврічної перевірки він підсумував: "курсанти -хто не здасть нормативи , було б добре вирити траншею , а потім наказати розстріляти". Подіяло...
Напевно цього шкарбулєта пора посадити не тільки за грати, а в міністерстві провести рояснювальну роботу" методом івана івановича.
Оце мене й лякає. Коли за реформи береться міністр-плагіатор Шкарлет, а допомагатиме йому у цьому буде, імовірно, законодавець-науКИВець Кива.