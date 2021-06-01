"Дитина перестає бути річчю, яку здали до камери схову. Ми повністю переформатуємо дошкільну освіту", - Шкарлет

В Україні на законодавчому рівні повністю переформатують процес дошкільної освіти - це буде освіта раннього розвитку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в програмі "Офіційна розмова" телеканалу "Дом" заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Насамперед сьогодні напрацьовується закон про дошкільну освіту, тому що ми її вже розглядаємо не як дошкільну, а як освіту стадії раннього розвитку людини", - сказав очільник МОН.

Він зазначив, що це теж вкладається в концепцію розвитку Президентського університету, де "ми зрощуємо не просто дитину".

"Дитина перестає бути річчю, яку здали до камери схову. Ми повністю переформатуємо процес дошкільної освіти на законодавчому рівні. Переформатуємо його на освіту раннього розвитку", - наголосив Шкарлет.

Також дивіться: Унікальний дитсадок у формі бджолиних сот будують у Рівному, - Голик. ФОТО

Як повідомлялося, Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30. Освіта і наука" підписав указ про створення Президентського університету майбутнього. В університеті готуватимуть спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічної, енергетичних та біотехнологій.

Університет планується побудувати до вересня 2023 року.