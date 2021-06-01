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В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 2137 нових випадків зараження, 12 085 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 2137 нових випадків зараження, 12 085 осіб одужали

В Україні зафіксовано 2137 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 1 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"1 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2137 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 91 дитина та 56 медпрацівників.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 2137 нових випадків зараження, 12 085 осіб одужали 01 госпіталізовано – 579 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 2137 нових випадків зараження, 12 085 осіб одужали 01 летальних випадків – 163;

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 2137 нових випадків зараження, 12 085 осіб одужали 01 одужало – 12 085 осіб;

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 2137 нових випадків зараження, 12 085 осіб одужали 04 методом ПЛР – 26 468 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 2137 нових випадків зараження, 12 085 осіб одужали 04 методом ІФА – 11 271 особу,

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 2137 нових випадків зараження, 12 085 осіб одужали 04 експрес-тестами – 14 225 осіб.

Читайте також: Епідзонування України: Київ і Закарпаття близькі до потрапляння в "зелену" зону, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 2137 нових випадків зараження, 12 085 осіб одужали 07 захворіло – 2 204 631 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 2137 нових випадків зараження, 12 085 осіб одужали 07 одужало – 2 053 167 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 2137 нових випадків зараження, 12 085 осіб одужали 07 летальних випадків – 50 699;

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 2137 нових випадків зараження, 12 085 осіб одужали 07 проведено ПЛР-тестувань – 10 207 245.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 2137 нових випадків зараження, 12 085 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 2137 нових випадків зараження, 12 085 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 2137 нових випадків зараження, 12 085 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 2137 нових випадків зараження, 12 085 осіб одужали 14

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Привіт із Буковеля, чувакі!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксированы 2 137 новых случаев заражения, 12 085 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 8708
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01.06.2021 08:27 Відповісти
Скорою тебе вызвать, чувак?
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01.06.2021 08:38 Відповісти
зачем?
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01.06.2021 08:40 Відповісти
7,6% від захворівших.
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01.06.2021 09:24 Відповісти
Шо 7,6%?
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01.06.2021 10:40 Відповісти
Якщо число хворих відповідає дійсності, то смертність зросла з 0,95% до 7,6%.
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01.06.2021 18:11 Відповісти
Не вижу пункта - сколько вакцинированы?
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01.06.2021 10:40 Відповісти
 
 