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Українські воїни подавили ворожий БПЛА у районі Санжарівки. За добу - 8 обстрілів, окупанти били зі 120- та 82-мм мінометів і гранатометів, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Українські воїни подавили ворожий БПЛА у районі Санжарівки. За добу - 8 обстрілів, окупанти били зі 120- та 82-мм мінометів і гранатометів, - штаб ОС

Минулої доби, 31 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, з яких 8 - обстрілів по позиціях українських військових, одне дистанційне мінування і один проліт ворожого БПЛА типу "Орлан 10" з перетином лінії розмежування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Поблизу Водяного окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-мм калібру та гранатометів різних систем, а біля населеного пункту Шуми – з мінометів 82-мм калібру.

У районі населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів по позиціям наших воїнів.

Неподалік Авдіївки противник застосував у напрямку позицій наших захисників автоматичні станкові гранатомети, а біля Майорська двічі – ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

У районі селища Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Зайцеве російські найманці здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Окрім цього, у напрямку населеного пункту Санжарівка був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські найманці дистанційно замінували околицю Майорська, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Як зазначили в штабі, використовуючи координаційний механізм, Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 1 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями", - додали в пресцентрі ОС.

Українські воїни подавили ворожий БПЛА у районі Санжарівки. За добу - 8 обстрілів, окупанти били зі 120- та 82-мм мінометів і гранатометів, - штаб ОС 01

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Топ коментарі
+3
«БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ»

То есть сбит ?
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01.06.2021 08:24
+2
Ворожі дрони постійно літають, а запускати дрони ВСУ говнокомандувач заборонив.
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01.06.2021 08:46
+2
Доброго ранку, Україно!
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01.06.2021 08:47
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«БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ»

То есть сбит ?
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01.06.2021 08:24 Відповісти
Увы, нет. Значит, развернулся и полетел назад.
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01.06.2021 08:53 Відповісти
Это нюанс
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01.06.2021 09:04 Відповісти
Был забит помехами радиоканал управления. Что с ним непонятно. Но задачу перестал выполнять. Если рашооператору не удалось восстановить связь, то валяется где-нибудь в кустах.
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01.06.2021 08:58 Відповісти
Ясно
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01.06.2021 09:03 Відповісти
его положили в ступу и немного подавили! Интересно было-бы посмотреть как можно с помощью выстрела из РПГ установить дистанционно мину,это уже даже не из области фантастики!!!
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01.06.2021 10:28 Відповісти
Если подавлен,то, по простому пониманию, престал реагировать на команды оператора, потерял управление и шлепнулся.
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01.06.2021 11:54 Відповісти
Ворожі дрони постійно літають, а запускати дрони ВСУ говнокомандувач заборонив.
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01.06.2021 08:46 Відповісти
Просто безобразие
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01.06.2021 09:04 Відповісти
Доброго ранку, Україно!
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01.06.2021 08:47 Відповісти
"тиша по-Зеленські". Біля його будинку навіит стартовим не стріляють не те що міни 120 калібру.
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01.06.2021 08:57 Відповісти
это плохо
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01.06.2021 12:59 Відповісти
Кацапські обстріли, мінування і польоти бпла ніяк не порушили "зелений режим тиші"? Так же і домолялись. Кацапам можна все, а українській армії- ніхріна. Все по плану. Кацапському.
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01.06.2021 09:17 Відповісти
Принижують Україну постійно !!!
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01.06.2021 09:21 Відповісти
Статья посвящается НЕЛОХАМ!!! Обязательно нужно верить такому правдивому высеру!!!
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01.06.2021 10:34 Відповісти
смерть російським окупантам.
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01.06.2021 13:32 Відповісти
 
 