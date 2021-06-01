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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 13 937 осіб, загалом - 1 032 038, - МОЗ
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В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 129 482 особи.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"13 937 людей щеплено проти COVID-19 за добу 31 травня 2021 року. Одну дозу отримали 10 232 людини, повністю імунізовані - 3705 людей.
Протягом доби працювали: 215 мобільних бригад, 317 пунктів щеплення.
Станом на 1 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 615 238 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 032 038 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 032 036 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 129 482 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 161 518 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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показати весь коментар01.06.2021 09:16 Відповісти Мені подобається 0
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