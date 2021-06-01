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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 13 937 осіб, загалом - 1 032 038, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 13 937 осіб, загалом - 1 032 038, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 129 482 особи.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"13 937 людей щеплено проти COVID-19 за добу 31 травня 2021 року. Одну дозу отримали 10 232 людини, повністю імунізовані - 3705 людей.

Протягом доби працювали: 215 мобільних бригад, 317 пунктів щеплення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 2137 нових випадків зараження, 12 085 осіб одужали

Станом на 1 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 615 238 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 032 038 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 032 036 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 129 482 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 161 518 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 13 937 осіб, загалом - 1 032 038, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 13 937 осіб, загалом - 1 032 038, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 13 937 осіб, загалом - 1 032 038, - МОЗ 03

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а чого "кількість вакцинованих з початку" містить лише суму вакцинованих першою дозою (I), тоді коли за добу рахується (І) +(II) ?
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01.06.2021 09:16 Відповісти
 
 