УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
43585 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
464 2
ВР (10925) діти (3061) ліки (650) цигарки (587) тютюн (168) лікарі (1029) електронні сигарети (38)

Рада сьогодні розгляне постанову щодо вшанування пам'яті загиблих від російської агресії дітей і заборону продажу ліків дітям

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні розгляне постанову щодо вшанування пам'яті загиблих від російської агресії дітей і заборону продажу ліків дітям

Народні депутати у вівторок, 1 червня, планують розглянути проєкт постанови щодо вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Проєкт відповідної постанови №5343 є третім питання порядку денного засідання парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Депутати також мають намір розглянути у першому читанні законопроєкти №4409 "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства", №5122 (та альтернативні) "Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям", №5415 "Про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Також читайте: Убивство 5-річного Кирила Тлявова: на червень призначені три судові засідання

Крім цього, парламентарії планують розглянути у другому читанні законопроєкти №5246 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування", №3901 "Про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги".

Для розгляду у повторному першому читанні запропоновано проєкти законів №4187 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування", №4358 (та альтернативні) "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну".

Окрім того, для повторного розгляду з пропозиціями Президента запропоновано проєкт закону №3450 "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів".

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
 Підтримати Цензор.НЕТ
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"...постановление о чествовании памяти погибших от российской агрессии детей..."

маловато будет...
Чествование нужно разбить на разные дни и честовать по категориям:
-от миномётных обстрелов;
-от перестрелок;
-от подрывов на минных полях или разбора боеприпасов...
показати весь коментар
01.06.2021 09:05 Відповісти
Синонимы (чествовать): (синоним) хвалить, восхвалять, выхвалять, расхваливать, славить, выславлять, прославлять, величать, возвеличивать, возвышать, величать, возносить, превозносить, одобрять, славословить, идеализировать, рекламировать, рекомендовать.

Зелешобла вообще берега потеряла...
показати весь коментар
01.06.2021 09:35 Відповісти
 
 