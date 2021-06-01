Рада сьогодні розгляне постанову щодо вшанування пам'яті загиблих від російської агресії дітей і заборону продажу ліків дітям
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Народні депутати у вівторок, 1 червня, планують розглянути проєкт постанови щодо вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
Проєкт відповідної постанови №5343 є третім питання порядку денного засідання парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Депутати також мають намір розглянути у першому читанні законопроєкти №4409 "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства", №5122 (та альтернативні) "Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям", №5415 "Про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Крім цього, парламентарії планують розглянути у другому читанні законопроєкти №5246 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування", №3901 "Про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги".
Для розгляду у повторному першому читанні запропоновано проєкти законів №4187 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування", №4358 (та альтернативні) "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну".
Окрім того, для повторного розгляду з пропозиціями Президента запропоновано проєкт закону №3450 "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів".
Будь ласка, зачекайте...
маловато будет...
Чествование нужно разбить на разные дни и честовать по категориям:
-от миномётных обстрелов;
-от перестрелок;
-от подрывов на минных полях или разбора боеприпасов...
Зелешобла вообще берега потеряла...