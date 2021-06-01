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Чехія готує запит до РФ щодо компенсації за вибухи у Врбетіце, - глава МЗС Кулганек

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Чехія готує запит до РФ щодо компенсації за вибухи у Врбетіце, - глава МЗС Кулганек

Влада Чехії підготувала запит до Росії, де вимагатиме компенсації за збитки від вибухів боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. У диверсії підозрюються співробітники російської розвідки.

Про це Idnes заявив міністр закордонних справ країни Якуб Кулганек, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Кулганек уточнив, що Прага чекає необхідної інформації від органів, що проводять розслідування, після чого звернеться до Москви. Очікується, що це відбудеться найближчим часом.

"Ми працюємо над цим (отриманням компенсації. - Ред.) спільно з юристами Міністерства фінансів. У нас вже готовий певний проеєт", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехію покинули 54 російські дипломати, - прессекретар посольства РФ Брякін

Нагадаємо, влада Чехії оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. Водночас поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

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А когда Украина разберётся со взрывами на складах в военное время
Ведь ясно же что это кацапская диверсия !!! Но все унизительно молчат - и сми и депутаты
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01.06.2021 09:07 Відповісти
Мовчать бо тут стільки зрадників та кротів, що якщо почати копати, то ті хто має розслідувати ці злочини проти державності самі на себе вийуть.
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01.06.2021 09:16 Відповісти
Лапті почали з нами війну ще в 2004 році знищивши склади *********** біля Новобогданівки.
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01.06.2021 09:28 Відповісти
Понятно, что рашка отморозится. Это больше политический акт со стороны Чехии.
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01.06.2021 09:19 Відповісти
Готуйте мішки для бабла. Чехия готовит запрос к РФ по компенсации за взрывы во Врбетице, - глава МИД Кулганек - Цензор.НЕТ 9675
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01.06.2021 09:24 Відповісти
Ну, а если не помогут, обратитесь ..........
Чехия готовит запрос к РФ по компенсации за взрывы во Врбетице, - глава МИД Кулганек - Цензор.НЕТ 5378
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01.06.2021 09:27 Відповісти
А ДАВАЙТЕ ГАЗОПРОВОД В ГЕРМАНИИ ВЗОРВЕМ И БУДЕМ КОМПЕНСИРОВАТЬ !)
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01.06.2021 10:16 Відповісти
 
 