Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 171,4 млн. За добовим приростом нових випадків Україна на 45-му місці у світі і на 10-му в Європі

Станом на ранок 1 червня у світі зареєстрували 359 695 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID- 19. Померли за добу - 7929 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 171 472 509 випадків інфікування, з них 359 695 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 565 243 особи, з них 7929 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 153,7 млн ​​осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, США, Франція і Туреччина.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 45-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту, за летальними випадками - 19-ту і 5-ту позицію відповідно.