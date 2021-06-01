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Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 171,4 млн. За добовим приростом нових випадків Україна на 45-му місці у світі і на 10-му в Європі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 171,4 млн. За добовим приростом нових випадків Україна на 45-му місці у світі і на 10-му в Європі

Станом на ранок 1 червня у світі зареєстрували 359 695 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID- 19. Померли за добу - 7929 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 171 472 509 випадків інфікування, з них 359 695 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 565 243 особи, з них 7929 за минулу добу.

Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 171,4 млн. За добовим приростом нових випадків Україна на 45-му місці у світі і на 10-му в Європі 01

Побороли хворобу і вилікувалися 153,7 млн ​​осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 163 людини, зафіксовано 2137 нових випадків зараження, 12 085 осіб одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, США, Франція і Туреччина.

Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 171,4 млн. За добовим приростом нових випадків Україна на 45-му місці у світі і на 10-му в Європі 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 45-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту, за летальними випадками - 19-ту і 5-ту позицію відповідно.

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А деякі членограї музичні "анівєрсітєти" організовують Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 171,4 млн. За добовим приростом нових випадків Україна на 45-му місці у світі і на 10-му в Європі - Цензор.НЕТ 6985
Ненавижу мудаків
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01.06.2021 09:38 Відповісти
всё равно зрада.
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01.06.2021 13:03 Відповісти
 
 