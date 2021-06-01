Український політв'язень Приходько відмовився від вакцинації в СІЗО РФ, - український консул Малишевський

Проукраїнський активіст із Криму Олег Приходько, який зараз перебуває в СІЗО Ростова-на-Дону, відмовився від вакцинації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це повідомив генеральний консул України в РФ Тарас Малишевський.

За його словами, Приходько побоявся, що замість вакцини йому введуть інший препарат.

"Він не довіряє тюремній медицині. Адже однією з форм фальшування його справи стало те, що у нього підступно взяли біоматеріали з ротової порожнини, а потім використали у суді. І зараз він мені каже: "Пане консул, я не вірю їм. Вакцина це буде чи ні? Я не дамся"", - розповів консул.

Він зазначив, що системно ув’язнених не вакцинують. Карантин у РФ у місцях позбавлення волі послабили - рідним дозволяють довготривалі побачення (до 3 днів) та короткотривалі.

"Це важливо, бо контакт із рідними - це найперше, що має бути", - додав Малишевський.

Також читайте: У кримського політв'язня Олега Приходька серйозні проблеми зі здоров'ям, - український консул Малишевський

Нагадаємо, 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України. 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста.

1 квітня 2020 року стало відомо, що обвинуваченого в підготовці до теракту жителя Сакського району Криму Олега Приходька незаконно етапували з сімферопольського СІЗО в Росію. 7 квітня стало відомо, що Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону.