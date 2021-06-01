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Новини Політика України
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Зеленський призначив експосла в Туреччині Сибігу заступником голови ОП з питань зовнішньої політики

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив експосла в Туреччині Сибігу заступником голови ОП з питань зовнішньої політики

З метою активізації взаємодії між Офісом Президента, Кабінетом Міністрів і Верховною Радою в питаннях реалізації зовнішньополітичних рішень Глави держави здійснюється трансформація роботи підрозділів Офісу Президента, відповідальних за цей напрям.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП, передає Цензор.НЕТ

"На посаду заступника керівника Офісу Глави держави призначено досвідченого дипломата Андрія Сибігу. Він зосередиться на широкому спектрі питань зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, Зеленський звільнив Сибігу з посади посла України в Туреччині указом від 19 травня 2021 року. Сибіга, 1975 р.н., почав дипломатичну кар'єру в МЗС у 1997 році. Працював у посольстві України в Польщі, був призначений послом України в Туреччині 23 серпня 2016 року.

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Тяжко працює кацаваротка з ранку до ночі, вже час і відпочити на морях.
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01.06.2021 09:31 Відповісти
А что это за новые должности у нас такие - Замглавы завхоза по вопросам внешней политики? Когда ожидать замглавы старшей уборщицы по вопросам экономики? Во всех странах для этого есть Министр иностранных дел и презихдент - внешняя политика их прямая обязанность.
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01.06.2021 09:35 Відповісти
Скільки там вже заступників, а навіщо тоді віце-премєр з євроінтеграції? ці чиновники плодяться як таргани, висмоктуючі тільки бюджетні кошти, а результату ніякого
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01.06.2021 11:33 Відповісти
 
 