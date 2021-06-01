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Знятого з літака опозиціонера Пивоварова допитали як підозрюваного в Слідчому комітеті РФ, - координатор "Правозахисту Листівки" Буракова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Знятого з літака опозиціонера Пивоварова допитали як підозрюваного в Слідчому комітеті РФ, - координатор "Правозахисту Листівки" Буракова

Російські слідчі допитали колишнього виконавчого директора руху "Відкрита Росія (Генпрокуратура визнала однойменну британську організацію небажаною в Росії) Андрія Пивоварова як підозрюваного у кримінальній справі про здійснення діяльності організації, визнаної небажаною.

"Справу щодо Пивоварова порушено за статтею 284.1 КК РФ (здійснення діяльності на території РФ іноземною або міжнародною неурядовою організацією, щодо якої ухвалено рішення про визнання її небажаною), його допитали в СК як підозрюваного", - повідомила "Интерфаксу" юристка, координаторка "Правозахисту Листівки" Анастасія Буракова, інформує Цензор.НЕТ.

Санкція за цією статтею передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Юристка зазначила, що в ході допиту Пивоваров скористався 51-ю статтею Конституції і не свідчив проти себе.

"Розслідуванням кримінальної справи займається Слідче управління Слідчого комітету у Краснодарському краї. Вона була порушена 29 травня", - додала юристка.

За її словами, у вівторок Пивоваров, ймовірно, буде доставлений у Краснодар, де йому пред'являть обвинувачення й оберуть запобіжний захід.

Раніше повідомлялося, що опозиціонера Пивоварова зняли з літака в Росії.

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Всі їхні апазіціонери вата ватна.
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01.06.2021 09:33 Відповісти
Такое впечатление, что редактор все копирует с кацапских сайтов.
На хрена тут рашкины ватники ?

ЛУЧШЕ БОЛЬШЕ ПРО дела ЕВРОПЕЙЦЕВ ПИСАЛИ , про их правила жизни
МЫ ХОТИМ ЖИТЬ КАК В ЕС ИЛИ КАК В ********* ?

Если как в ЕС, то и писать надо про ЕС , или редактора Цензора языками не владеют ???
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01.06.2021 09:39 Відповісти
Тогда не будет срача. А рейтинги растут на сраче. Знятого з літака опозиціонера Пивоварова допитали як підозрюваного в Слідчому комітеті РФ, - координатор "Правозахисту Листівки" Буракова - Цензор.НЕТ 5865
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01.06.2021 10:06 Відповісти
гэбня набирает заложников перед переговорами с США и зачищает площядку перед выборами(если это можно так назвать)....... обычная тактика питерских гопников в деменции.......
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01.06.2021 09:39 Відповісти
скорее стариковских полюций.... Знятого з літака опозиціонера Пивоварова допитали як підозрюваного в Слідчому комітеті РФ, - координатор "Правозахисту Листівки" Буракова - Цензор.НЕТ 4682
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01.06.2021 09:55 Відповісти
 
 