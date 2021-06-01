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В ОП створили підрозділ з європейської та євроатлантичної інтеграції: цим напрямом займеться Жовква

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В ОП створили підрозділ з європейської та євроатлантичної інтеграції: цим напрямом займеться Жовква
Фото: bituk.media

В Офісі Президента запроваджено посаду заступника керівника Офісу Президента, який сфокусується на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП, передає Цензор.НЕТ.

Цю нову посаду обійматиме Ігор Жовква. Також створено відповідний структурний підрозділ.

Зазначається, що до першочергових завдань Ігоря Жовкви належатиме координація співпраці з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Верховною Радою.

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"Сьогодні події в глобалізованому світі, без сумніву, потребують ще більшої проактивності та ініціативності з нашого боку. Саме тому Президенту потрібна максимально різностороння, професійна та своєчасна відповідна експертиза – у швидкому темпі та в професійній модерації", - йдеться в повідомленні.

"Україна зацікавлена в розбудові рівноправної та взаємовигідної співпраці з усіма нашими партнерами у міжнародних відносинах. Системність цієї роботи є головною умовою для її успіху. Потенціал усіх владних інституцій України має бути використаний на сто відсотків для того, щоб ми могли забезпечити повноправну інтеграцію нашої держави до структур Євросоюзу та НАТО, як це й визначено Президентом Володимиром Зеленським", - зазначив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.

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Топ коментарі
+8
Volodymyr Ariev

Поржали над Презеленським Університетом? А тепер серйозно.

Мало хто звернув увагу на виступ одного представника владної команди, чиї слова всі присутні на президентському заході освітяни зрозуміли однозначно:
монобільшість збирається прийняти закон, який дозволить відчудження земель національних університетів.
Ви все правильно зрозуміли - на обрії намалювався новий дерибан.
В світлі цього, інформація про розташування нового і зеленського університета на території колишньої ВДНГ в Києві виглядає особливо пікантно: на цю землю забудовники давно дивляться ласим оком, але ніяк не можуть відхопити. А тут - схема: і грошовито, і законно, і народу сподобається.
Така от освіта майбутнього.
Не тих воров назвали, що в законі.
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01.06.2021 09:40
+2
Это уже не офис, блин. Даже слова подобрать не могу. Черновецкого не хватает для связи с внеземными цивилизациями.
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01.06.2021 09:41
+2
Интеграция - это когда вы ( ОП , ВР, кабмин) НЕ ПИСТИТЕ В ДОРОГИХ КРЕСЛАХ, а едите в Восточную Европу ( бо она Украине ближе) и учитесь в маленьких городках устройству жизни и демократии
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01.06.2021 09:51
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В ОП создали подразделение по европейской и евроатлантической интеграции: этим направлением займется Жовква - Цензор.НЕТ 617
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01.06.2021 09:36 Відповісти
Головне , що не "Нєстєров" В ОП создали подразделение по европейской и евроатлантической интеграции: этим направлением займется Жовква - Цензор.НЕТ 4305
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01.06.2021 09:36 Відповісти
Volodymyr Ariev

Поржали над Презеленським Університетом? А тепер серйозно.

Мало хто звернув увагу на виступ одного представника владної команди, чиї слова всі присутні на президентському заході освітяни зрозуміли однозначно:
монобільшість збирається прийняти закон, який дозволить відчудження земель національних університетів.
Ви все правильно зрозуміли - на обрії намалювався новий дерибан.
В світлі цього, інформація про розташування нового і зеленського університета на території колишньої ВДНГ в Києві виглядає особливо пікантно: на цю землю забудовники давно дивляться ласим оком, але ніяк не можуть відхопити. А тут - схема: і грошовито, і законно, і народу сподобається.
Така от освіта майбутнього.
Не тих воров назвали, що в законі.
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01.06.2021 09:40 Відповісти
Во время войны у зелёной воровской кодлы нет денег на новые вооружения, на мотивацию военнослужащих, на реабилитацию раненых и покалеченных, на помощь семьям погибших героев.... По кремлёвскому сценарию все наши бюджетные деньги должны идти на всякую хрень, но ни в коем случае не на оборону страны от путинской нечисти....
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01.06.2021 10:49 Відповісти
Это уже не офис, блин. Даже слова подобрать не могу. Черновецкого не хватает для связи с внеземными цивилизациями.
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01.06.2021 09:41 Відповісти
МИД уже лишнее?
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01.06.2021 09:44 Відповісти
Интеграция - это когда вы ( ОП , ВР, кабмин) НЕ ПИСТИТЕ В ДОРОГИХ КРЕСЛАХ, а едите в Восточную Европу ( бо она Украине ближе) и учитесь в маленьких городках устройству жизни и демократии
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01.06.2021 09:51 Відповісти
А придумывать велосипед своими неопытными скудными умишками не стоит В ОП создали подразделение по европейской и евроатлантической интеграции: этим направлением займется Жовква - Цензор.НЕТ 117
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01.06.2021 09:52 Відповісти
Буде займатися, ці робити вигляд що займається?
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01.06.2021 10:10 Відповісти
Лучше ликвидируйте подразделения, работающие на кремль и уничтожение Украины....
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01.06.2021 10:44 Відповісти
 
 