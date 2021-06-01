В ОП створили підрозділ з європейської та євроатлантичної інтеграції: цим напрямом займеться Жовква

В Офісі Президента запроваджено посаду заступника керівника Офісу Президента, який сфокусується на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП, передає Цензор.НЕТ.

Цю нову посаду обійматиме Ігор Жовква. Також створено відповідний структурний підрозділ.

Зазначається, що до першочергових завдань Ігоря Жовкви належатиме координація співпраці з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Верховною Радою.

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"Сьогодні події в глобалізованому світі, без сумніву, потребують ще більшої проактивності та ініціативності з нашого боку. Саме тому Президенту потрібна максимально різностороння, професійна та своєчасна відповідна експертиза – у швидкому темпі та в професійній модерації", - йдеться в повідомленні.

"Україна зацікавлена в розбудові рівноправної та взаємовигідної співпраці з усіма нашими партнерами у міжнародних відносинах. Системність цієї роботи є головною умовою для її успіху. Потенціал усіх владних інституцій України має бути використаний на сто відсотків для того, щоб ми могли забезпечити повноправну інтеграцію нашої держави до структур Євросоюзу та НАТО, як це й визначено Президентом Володимиром Зеленським", - зазначив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.