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Китай (1033) пташиний грип (7)

У Китаї виявили перший у світі випадок зараження новим штамом пташиного грипу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Китаї виявили перший у світі випадок зараження новим штамом пташиного грипу

Національна комісія охорони здоров'я Китаю заявила про перший випадок зараження штамом пташиного грипу H10N3.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

Захворів 41-річний чоловік у східній провінції Китаю Цзянсу.

Його госпіталізували 28 квітня з підвищеною температурою та іншими симптомами.

28 травня йому було поставлено діагноз "пташиний грип H10N3", але не повідомляється, як ця людина була заражена вірусом.

Чоловік уже в стабільному стані і готовий до виписки з лікарні. Медичне спостереження за його близькими людьми не виявило інших випадків.

Зазначається, що H10N3 - це низькопатогенний або відносно менш небезпечний штам вірусу в домашньої птиці, і ризик його поширення у великих масштабах був дуже низьким.

У Китаї є багато різних штамів пташиного грипу, і деякі спорадично заражають людей, зазвичай тих, хто працює з домашньою птицею. Значної кількості випадків зараження пташиним грипом не було відтоді, як штам H7N9 убив майже 300 осіб протягом 2016-2017 років.

Про інші випадки зараження людей H10N3 у світі раніше не повідомлялося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пташиний грип виявили в Гостомелі під Києвом, - Держпродспоживслужба

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Топ коментарі
+11
Наша пісня гарна нова...🥴
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01.06.2021 09:41
+10
Как эти китайцы за..бали...
В Китае выявили первый в мире случай заражения новым штаммом птичьего гриппа - Цензор.НЕТ 7940
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01.06.2021 09:43
+10
В Китае выявили первый в мире случай заражения новым штаммом птичьего гриппа - Цензор.НЕТ 6952
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01.06.2021 09:44
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Летучий кажан попил крови у петушары, а потом шарий клюнул китайца в поселке Вухань В Китае выявили первый в мире случай заражения новым штаммом птичьего гриппа - Цензор.НЕТ 5621
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01.06.2021 09:40 Відповісти
Наша пісня гарна нова...🥴
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01.06.2021 09:41 Відповісти
Блин, опять кур начнут уничтожать В Китае выявили первый в мире случай заражения новым штаммом птичьего гриппа - Цензор.НЕТ 4473
Прямо какая то борьба между производителями
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01.06.2021 09:42 Відповісти
Как эти китайцы за..бали...
В Китае выявили первый в мире случай заражения новым штаммом птичьего гриппа - Цензор.НЕТ 7940
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01.06.2021 09:43 Відповісти
ВОЗ ананосировал на прошлой неделе, что они работают над новыми вирусами
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01.06.2021 09:43 Відповісти
Кто "они"? ВОЗ? У Китаї виявили перший у світі випадок зараження новим штамом пташиного грипу - Цензор.НЕТ 5273
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01.06.2021 11:08 Відповісти
Заманали эти уже китайские "ученые" своими вирусами...серут и серут по миру.
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01.06.2021 09:43 Відповісти
В Китае выявили первый в мире случай заражения новым штаммом птичьего гриппа - Цензор.НЕТ 6952
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01.06.2021 09:44 Відповісти
ДА отдайте им уже ту себирь и дальний васток!!!
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01.06.2021 09:47 Відповісти
начнут сруцкава мидведя в очко сношать и получится свонособачий грипп
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01.06.2021 09:55 Відповісти
Иваны этим давно занимаются, и ничего у них не получается... Может, все дело в том, кто активный а кто пассивный?
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01.06.2021 10:16 Відповісти
так они там сибирскую язву выкопают с мерзлоты
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01.06.2021 10:23 Відповісти
Нікагда такова нєбила і вот апять!
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01.06.2021 09:49 Відповісти
Китайские лаборатории работают по полной программе. Какой вирус следующий?
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01.06.2021 09:49 Відповісти
А где обещанный кишечный вирус? В Китае выявили первый в мире случай заражения новым штаммом птичьего гриппа - Цензор.НЕТ 9534
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01.06.2021 09:50 Відповісти
мабуть, кишкачьи кормы (TM) не подвезли
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01.06.2021 09:56 Відповісти
Жруть все підряд, все, що повзає, літає і шевелиться.
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01.06.2021 09:58 Відповісти
гы. Ляшку тоже куртка нужна )
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01.06.2021 10:08 Відповісти
Вы не понимаете, это другое!
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01.06.2021 10:33 Відповісти
Дивно. Ніколи такого не було, а тут знов.
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01.06.2021 10:33 Відповісти
Блин, китайцам вчера опять разрешили размножаться...
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01.06.2021 11:30 Відповісти
Как не странно, но снова источник - Китай
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01.06.2021 11:41 Відповісти
Опять у косорылых зараза зарождается!
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01.06.2021 12:25 Відповісти
А як же ханта вірус, забули про нього?
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01.06.2021 12:41 Відповісти
 
 