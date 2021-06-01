В Україні зареєстрували COVID-вакцину AstraZeneca, вироблену в Італії: до кінця тижня прибуде партія в 705,6 тис. доз, - МОЗ

31 травня в Україні зареєстрували вакцину проти коронавірусу AstraZeneca, яку виробляють у Європейському Союзі.

Про це 1 червня поінформував присвячений вакцинації сайт Міністерства охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало вакцину проти COVID-19 AstraZeneca для екстреного медичного застосування. Це вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, яка виробляється в Італії і має торговельну назву AstraZeneca", - йдеться в повідомленні.

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У МОЗ зазначили, що таку вакцину схвалила для екстреного застосування Всесвітня організація охорони здоров'я, її дозволили використовувати в Євросоюзі, Великій Британії, Індії та Канаді.

"До кінця тижня в межах глобальної ініціативи COVAX до України прибуде 705,6 тис. доз вакцини AstraZeneca. Вона буде призначена для проведення вакцинації другою дозою тих, в кого вже пройшов інтервал 12 тижнів після першого щеплення. Зокрема, медиків і працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, співробітників МВС, СБУ, людей віком 65+. Також другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами або громадські діячі", - анонсували у відомстві.

Італія стала третім виробником вакцини AstraZeneca, чий препарат зареєстровано в Україні. Раніше реєстрували вакцину з торговими марками Covishield (виготовлену в Індії) та AstraZeneca-SKBio (з Південної Кореї).