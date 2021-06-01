Зеленський про відведення армії РФ від кордонів України: Техніка на 90% на місці. Ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня
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До кінця вересня поточного року ймовірність ескалації з боку РФ залишається дуже високою.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.
"Ми знаємо конкретні цифри. 30-35 тисяч (військових. – Ред.) у момент ескалації перебували на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Вздовж кордонів України та Росії ми нараховували в різні періоди ще десь від 50 до 80 тисяч військових і на території Криму теж близько 33-35 тисяч. Коли я говорю про окуповані території, там є війська: 30-35 тисяч військ сепаратистів, плюс близько трьох тисяч кадрових російських офіцерів", - зазначив Зеленський.
"І коли Європа та США почали тиснути на Росію – ми закликали до цього – через цей спільний тиск ймовірність ескалації знизилася. З території Криму пішли приблизно три з половиною тисячі військових. Всі інші залишаються на місці – вся техніка на 90% на місці. Тому моє бачення, що ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня, скажімо, точно до 12-16 вересня. Ми знаємо, що будуть навчання "Захід-2021". Тому вважаю, що до цього періоду ситуація дуже небезпечна", - додав він.
Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Еманюеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.
13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.
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Прозріло !
у меня хоть там дом и все остальное имущество, но даже не представляю нафига это "счастье" Украине надо
а это как раз те, кто ***** позвал, те, кто ненавидит Украину и те, кто уже и раССеянское гражданство получил
как-то так
1. На территории лднр бОльшая часть жителей настроена антиукраински и пророссийски
2. Большая часть людей там уже получила рос.гражданство и потому являются россиянами.
3. Надо отдать территории и людей России.
Мне кажется, что это ровно то же самое, что нам говорят лидеры этих самых лднр и бОльшая часть пропагандистов Кремля.
Или я путаю и Вы о другом?
2. Лица, получившие паспорта государства-агрессора, должны быть автоматически лишены гражданства Украины и соответственно социальных выплат из бюджета Украины, формируемого из налогов уплаченных гражданами Украины и мной в частности.
3. Людей, получивших гражданство по п.2 и тех, кто не успел еще этого сделать, но жутко тоскующих по трупу совка, отправить на ПМЖ в правопеемника совка - россию, ну или как вариант выдать, по примеру балтов, паспорта не гражданина
Все вышеперечисленное население оккупированных территорий является фактически потомками тех, кого туда ссылали на "химию" или на отсидку жителей бывшего союза. Этнических украинцев оттуда вывозили по типу татар из Крыма на тот же дальний восток.
Мое мнение таково, что вышеперечисленные категории местных жителей не имеют права что-то требовать или хотеть от Украины, которая по факту им ничего не должна
Пусть кто-то считает мои слова злыми или еще какими не гуманными.
Но как-то "понять и простить" сущностей, лишивших меня и мою семью всего имущества в 2014 я не смогу никогда и категорически против жить с ними в одном государстве.
К слову - мне государство не дало ничего, кроме возможности жить свободно и обеспечивать себя и семью самостоятельно
Как-то так
Откуда они там взялись - это не так неважно. Вот Вы же, например, там жили, хотя я так понимаю себя не причисляете к одной из перечисленных Вами группы. И я более чем уверен, что там множество таких людей живёт сейчас. Главное, что сейчас эти люди там живут. И я полностью с Вами согласен, что да, основная масса, т.е. большинство совершеннолетних ненавидят Украину ну или им вообще пох РФ или Украина или Занзибар.
По Вашим словам, территорию надо оставить, а тех, кто там есть либо депортировать, либо считать негражданами.
Я почему-то подозреваю, что именно этого то самое большинство, что там живёт как раз и боится. И на таких условиях они никогда в Украину не вернутся. А так как их там большинство, то не очень понятно, что с этим делать. Даже если им дать провести референдум, и к примеру каким-то чудом там будут наблюдатели ЕС и прочее. Ну вот большинство проголосует за РФ, то что дальше?
кто-то сам уйдет, а те, кто останутся, должны доказать свое право на гражданство
Кто хотел свалить - свалили.
Те кто остались - остались.
а о референдуме не может быть и речи - Украина государство унитарное, хотят в россию - перышко им в зад и попутного ветра
Значит, по вашим словам - те, кто живут на территориях лднр ненавидят Украину и эта ненависть уже и в их детях.
Они Украину ненавидят, Они уходить никуда не собираются.
какое же решение Вы видите?
Великий президент подчеркивает, что военного решения нет.
Его предшественник попытался че-то порешать, но в итоге пришёл к подписанию Минска.
Ещё одну попытку будем делать - пробовать силой выбить из лднр дух?
или что?
но и тянуть этот камень на шее, как по мне, не выход для Украины
проводить голосование - не прокатит, так как "упоротые сепары" проголосуют не за Украину, а оно Украине надо?
пинками выгонять - ну не получается пока что.
Заморозить конфликт лет на 50 - но вон выше Натали говорит, что в лднр уже дети выросли, которые ненавидят Украину. И непонятно, почему чере X лет будет всё иначе.
Ещё какие-то варианты?