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Новини Політика України
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Зеленський про відведення армії РФ від кордонів України: Техніка на 90% на місці. Ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про відведення армії РФ від кордонів України: Техніка на 90% на місці. Ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня

До кінця вересня поточного року ймовірність ескалації з боку РФ залишається дуже високою.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.

"Ми знаємо конкретні цифри. 30-35 тисяч (військових. – Ред.) у момент ескалації перебували на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Вздовж кордонів України та Росії ми нараховували в різні періоди ще десь від 50 до 80 тисяч військових і на території Криму теж близько 33-35 тисяч. Коли я говорю про окуповані території, там є війська: 30-35 тисяч військ сепаратистів, плюс близько трьох тисяч кадрових російських офіцерів", - зазначив Зеленський.

"І коли Європа та США почали тиснути на Росію – ми закликали до цього – через цей спільний тиск ймовірність ескалації знизилася. З території Криму пішли приблизно три з половиною тисячі військових. Всі інші залишаються на місці – вся техніка на 90% на місці. Тому моє бачення, що ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня, скажімо, точно до 12-16 вересня. Ми знаємо, що будуть навчання "Захід-2021". Тому вважаю, що до цього періоду ситуація дуже небезпечна", - додав він.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Еманюеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

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Топ коментарі
+11
1. Там действительно основная масса либо ненавидит Украину, либо переобулась в воздухе и хочет жить в Украине, но с рассеей
2. Лица, получившие паспорта государства-агрессора, должны быть автоматически лишены гражданства Украины и соответственно социальных выплат из бюджета Украины, формируемого из налогов уплаченных гражданами Украины и мной в частности.
3. Людей, получивших гражданство по п.2 и тех, кто не успел еще этого сделать, но жутко тоскующих по трупу совка, отправить на ПМЖ в правопеемника совка - россию, ну или как вариант выдать, по примеру балтов, паспорта не гражданина
Все вышеперечисленное население оккупированных территорий является фактически потомками тех, кого туда ссылали на "химию" или на отсидку жителей бывшего союза. Этнических украинцев оттуда вывозили по типу татар из Крыма на тот же дальний восток.
Мое мнение таково, что вышеперечисленные категории местных жителей не имеют права что-то требовать или хотеть от Украины, которая по факту им ничего не должна
Пусть кто-то считает мои слова злыми или еще какими не гуманными.
Но как-то "понять и простить" сущностей, лишивших меня и мою семью всего имущества в 2014 я не смогу никогда и категорически против жить с ними в одном государстве.
К слову - мне государство не дало ничего, кроме возможности жить свободно и обеспечивать себя и семью самостоятельно
Как-то так
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01.06.2021 13:32
+6
Та ти шо?
Прозріло ! Зеленский об отводе армии РФ от границ Украины: Техника на 90% на месте. Эскалация возможна в любой момент до конца сентября - Цензор.НЕТ 8203
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01.06.2021 09:55
+6
и шо случится в конце сентября?
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01.06.2021 09:58
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Та ти шо?
Прозріло ! Зеленский об отводе армии РФ от границ Украины: Техника на 90% на месте. Эскалация возможна в любой момент до конца сентября - Цензор.НЕТ 8203
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01.06.2021 09:55 Відповісти
Зеленський про відведення армії РФ від кордонів України: Техніка на 90% на місці. Ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня - Цензор.НЕТ 5092
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01.06.2021 10:05 Відповісти
Это оно в "интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung" прозрело. На деле не делается ничего для противостояния российской угрозе. Говорить и делать - это, как говорят в Одессе, две большие разницы
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01.06.2021 10:12 Відповісти
и шо случится в конце сентября?
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01.06.2021 09:58 Відповісти
новая партия порошка намечается
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01.06.2021 09:58 Відповісти
З 01.10.21 за їх грахвіком відновлюється імпорт електрики, тому вже не нападуть.
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01.06.2021 10:01 Відповісти
Скорей бы уже наступление на лугандон. Нада заканчивать с домбасом и браться за крым!!!
Зеленский об отводе армии РФ от границ Украины: Техника на 90% на месте. Эскалация возможна в любой момент до конца сентября - Цензор.НЕТ 2903
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01.06.2021 09:59 Відповісти
вы уверены, что Украине нужен ватный лугандон? территория разрушена и загажена, население адекватное покинуло резервацию еще в 2014-м
у меня хоть там дом и все остальное имущество, но даже не представляю нафига это "счастье" Украине надо
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01.06.2021 10:09 Відповісти
так можно про любой кусок територии рассуждать. давай ваще им всю донецкую и луганскую область отдадим, а шо - там одни ватнеки. признаем республики, шодаже ***** офигеет от такой многоходовки. ведь теперь ему прийдется там всех кормить Зеленський про відведення армії РФ від кордонів України: Техніка на 90% на місці. Ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня - Цензор.НЕТ 6183
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01.06.2021 10:12 Відповісти
про любой регион так не скажешь - такой концентрации сказочных дебилов как там, нет нигде
а это как раз те, кто ***** позвал, те, кто ненавидит Украину и те, кто уже и раССеянское гражданство получил
как-то так
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01.06.2021 10:54 Відповісти
если из Вашего сообщения убрать эмоции, то получится, что Вы считаете, что :
1. На территории лднр бОльшая часть жителей настроена антиукраински и пророссийски
2. Большая часть людей там уже получила рос.гражданство и потому являются россиянами.
3. Надо отдать территории и людей России.
Мне кажется, что это ровно то же самое, что нам говорят лидеры этих самых лднр и бОльшая часть пропагандистов Кремля.
Или я путаю и Вы о другом?
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01.06.2021 13:03 Відповісти
1. Там действительно основная масса либо ненавидит Украину, либо переобулась в воздухе и хочет жить в Украине, но с рассеей
2. Лица, получившие паспорта государства-агрессора, должны быть автоматически лишены гражданства Украины и соответственно социальных выплат из бюджета Украины, формируемого из налогов уплаченных гражданами Украины и мной в частности.
3. Людей, получивших гражданство по п.2 и тех, кто не успел еще этого сделать, но жутко тоскующих по трупу совка, отправить на ПМЖ в правопеемника совка - россию, ну или как вариант выдать, по примеру балтов, паспорта не гражданина
Все вышеперечисленное население оккупированных территорий является фактически потомками тех, кого туда ссылали на "химию" или на отсидку жителей бывшего союза. Этнических украинцев оттуда вывозили по типу татар из Крыма на тот же дальний восток.
Мое мнение таково, что вышеперечисленные категории местных жителей не имеют права что-то требовать или хотеть от Украины, которая по факту им ничего не должна
Пусть кто-то считает мои слова злыми или еще какими не гуманными.
Но как-то "понять и простить" сущностей, лишивших меня и мою семью всего имущества в 2014 я не смогу никогда и категорически против жить с ними в одном государстве.
К слову - мне государство не дало ничего, кроме возможности жить свободно и обеспечивать себя и семью самостоятельно
Как-то так
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01.06.2021 13:32 Відповісти
Спасибо Вам за подробный ответ.
Откуда они там взялись - это не так неважно. Вот Вы же, например, там жили, хотя я так понимаю себя не причисляете к одной из перечисленных Вами группы. И я более чем уверен, что там множество таких людей живёт сейчас. Главное, что сейчас эти люди там живут. И я полностью с Вами согласен, что да, основная масса, т.е. большинство совершеннолетних ненавидят Украину ну или им вообще пох РФ или Украина или Занзибар.
По Вашим словам, территорию надо оставить, а тех, кто там есть либо депортировать, либо считать негражданами.
Я почему-то подозреваю, что именно этого то самое большинство, что там живёт как раз и боится. И на таких условиях они никогда в Украину не вернутся. А так как их там большинство, то не очень понятно, что с этим делать. Даже если им дать провести референдум, и к примеру каким-то чудом там будут наблюдатели ЕС и прочее. Ну вот большинство проголосует за РФ, то что дальше?
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01.06.2021 13:56 Відповісти
"...тех, кто там есть либо депортировать, либо считать негражданами..."

кто-то сам уйдет, а те, кто останутся, должны доказать свое право на гражданство
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01.06.2021 14:48 Відповісти
я думаю, что они никуда не собираются уходить и не уйдут уже.
Кто хотел свалить - свалили.
Те кто остались - остались.
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01.06.2021 15:24 Відповісти
которые с мордорскими паспортами - свалят. остальные - пусть докажут лояльность: язык, история, и т.п. и если прошли - присяга.
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01.06.2021 16:28 Відповісти
к сожалению, Украину ненавидят не только совершеннолетние, но и дети - они воспитали себе подобных личинок
а о референдуме не может быть и речи - Украина государство унитарное, хотят в россию - перышко им в зад и попутного ветра
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01.06.2021 15:34 Відповісти
ОК.
Значит, по вашим словам - те, кто живут на территориях лднр ненавидят Украину и эта ненависть уже и в их детях.
Они Украину ненавидят, Они уходить никуда не собираются.
какое же решение Вы видите?
Великий президент подчеркивает, что военного решения нет.
Его предшественник попытался че-то порешать, но в итоге пришёл к подписанию Минска.
Ещё одну попытку будем делать - пробовать силой выбить из лднр дух?
или что?
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02.06.2021 13:33 Відповісти
Гуманнее было бы признать потерю территории, дать возможность выехать тем, кто действительно этого хочет и закрыть границы. Пусть барахтаются там сами, в россию валят - их проблемы. По любому эта срань не закончится еще долгое время
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02.06.2021 15:00 Відповісти
То есть отказаться от территории? Вы думаете хоть у кого-то в Украине наверху хватит воли сделать это?
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02.06.2021 20:26 Відповісти
нет, конечно - ни у кого не хватит, т.к. для этого надо как минимум быть не комиком
но и тянуть этот камень на шее, как по мне, не выход для Украины
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03.06.2021 10:01 Відповісти
Тут тільки одне уточнення - пенсію сєпарам все одно будуть виплачувать, бо колись вони працювали на українських шахтах і підприємствах...Я за паспорт негромадянина в Україні для сепарів, ніяких виборів і ніяких держпосад і льгот пожиттєво.
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01.06.2021 14:15 Відповісти
Путаеш...Методичка хреново написана. Большинство жителей оттуда сбежало. Нет ,не в расею как ты можешь с гордостью подумать..нет -- от расеи...Остались только упоротые сепаратисты которые и славят, тьфу было бы что, ДыНыРы и ЛыНыРы...БОльшая часть говоришь? Это как раз гораздо меньшая часть...большая сбежала на Украину. "Надо отдать расеи?" Что то пуклер не торопится их забирать...И вообще, перестань постить такую ерунду...
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02.06.2021 00:20 Відповісти
Даже если большинство сбежало, а те, кто остались - "упоротые сепаратисты", то не вижу как это облегчает задачу по возвращению лднр в Украину.
проводить голосование - не прокатит, так как "упоротые сепары" проголосуют не за Украину, а оно Украине надо?
пинками выгонять - ну не получается пока что.
Заморозить конфликт лет на 50 - но вон выше Натали говорит, что в лднр уже дети выросли, которые ненавидят Украину. И непонятно, почему чере X лет будет всё иначе.
Ещё какие-то варианты?
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02.06.2021 13:36 Відповісти
Не з цим президентом. Пісюніст і клоун може "бамбіть" тільки свій зелохторат підвищенням цін і тарифів.
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01.06.2021 10:15 Відповісти
Можно подумать, 1 октября ху.луша поумнеет и угомонится. А в Украине, тем временем, провален госзаказ Оборонпрому (в наб.совете которого сидят бюджетные прилипалы), отсутствует завод по производству боеприпасов, не финансируются госпрограммы по производству перспективных видов вооружений, идет отток обманутых и деморализованных контрактников... А дурачки собрались строить президентский университет. Папа Саша из Кривого Рога уже пошил себе ректорскую мантию?
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01.06.2021 10:03 Відповісти
Нафига нам в будущем столько клоунов?
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01.06.2021 10:05 Відповісти
Технологи пиарщики Зе взяли старую тактику на вооружение....."путлер нападет", раньше только Ковид...А пока землю продать и вообще тупорылым ублюдкам грабить Украину. твари.
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01.06.2021 10:06 Відповісти
Вот это поворот... Оно увидело рашистские войска...
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01.06.2021 10:14 Відповісти
Два года не видело....а вот теперь включили дурачка и запустили отвлекалочку. Падриоты мать их так.
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01.06.2021 10:18 Відповісти
Нет, лагерь на самом деле на границе с Китаем, если не различаете "под Воронежем" и "в Воронеже"
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01.06.2021 10:22 Відповісти
Ну так базовые лагеря располагают в 100м от границы, как правило?
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01.06.2021 10:41 Відповісти
Все, войска РФ в Воронеже, угрозы нет, всем спасибо, все по домам, НАТО бредит о войсках РФ вблизи границ Украины.
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01.06.2021 10:59 Відповісти
Да, там трактористы новейшие российские танки в шахтах откопали, и гопота уличная снайперскими группами работает. Где вы такое взяли что там регулярные войска РФ, вы укрофашистский провокатор?
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01.06.2021 11:11 Відповісти
А Вы тролль какого сорта, за деньги или просто так, зкспердом покрасоваться?
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01.06.2021 11:28 Відповісти
А что возражать если Вы с темы на тему перепрыгиваете. А захоронения рашоорков только недалекий пользователь интернета не сможет найти.
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01.06.2021 11:36 Відповісти
Ну тогда не пишите мне, записывайтесь сразу на консультацию к психиатру. Там вам соседи по палате расскажут как Солнце вокруг Земли вращается.
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01.06.2021 12:21 Відповісти
Наркоман, да еще и дурак. Прости Господи!
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01.06.2021 10:30 Відповісти
Ну, вы и Николашку Кровавого на победобесии таскаете. Которого коллеги пукина "геройски" замочили вместе с семьей. Это уже полный капец.
Зеленський про відведення армії РФ від кордонів України: Техніка на 90% на місці. Ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня - Цензор.НЕТ 5511
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01.06.2021 11:17 Відповісти
А с 1 октября эскалации уже быть не может??? Зеленський про відведення армії РФ від кордонів України: Техніка на 90% на місці. Ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня - Цензор.НЕТ 9789
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01.06.2021 11:10 Відповісти
Землю бистро продавати , не нападуть
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01.06.2021 11:17 Відповісти
Политолог Дмитрий Корнейчук по поводу этого заявления Зеленского разместил в Фейсбуке такую фотожабу:
Зеленський про відведення армії РФ від кордонів України: Техніка на 90% на місці. Ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня - Цензор.НЕТ 2662
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01.06.2021 14:00 Відповісти
Зеленський про відведення армії РФ від кордонів України: Техніка на 90% на місці. Ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня - Цензор.НЕТ 6315
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01.06.2021 14:16 Відповісти
Зеленський про відведення армії РФ від кордонів України: Техніка на 90% на місці. Ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня - Цензор.НЕТ 1247
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01.06.2021 14:18 Відповісти
Зеленський про відведення армії РФ від кордонів України: Техніка на 90% на місці. Ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня - Цензор.НЕТ 2564
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01.06.2021 14:19 Відповісти
Украине нужны ПРО Израильские и ПРО США и с экипажем! Пока Украинцы не научены из них стрелять.
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01.06.2021 15:32 Відповісти
Украине нужен президент УКРАИНЕЦ, а не еврей или хохол, тогда все само собой образуется, и ПРО, и экипажи!
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01.06.2021 15:37 Відповісти
Україну ніколи не завойовували її завжди розривали та роздирали зовнішні вороги після того, як внутрішні вороги, панки, що тільки те і робили, що грабували Україну та її народ з мрією запанувати у своїй стронці, над собі подібними. А вже обкрадений до нитки люд, затурканий та озлоблений бігав від одного панка"гетьмана" до іншого. А коли починалася руїна та міжусобні війни та розбрат, то ці панки, щоб врятувати свої гнилі шкури та те що вони накрали, розривали Україну та кидали її в лапи до "братішек" сусідів, які підливаючи масло в полумя, тільки чекали слушного моменту, щоб поглинути територію та підімяти під себе знедолений та затурканий український народ. Тим панкам, ворогам внутрішнім, вони голову скручували в першу чергу і шкуру свою гнилу вони так і не врятували. І не залишилося від них ні імені, ні роду, а ні могили. І такі фатальні помилки ми не раз робили в своїй сумній історії. І зараз теж саме робимо. Одумайтесь, проаналізуйте свої вічні помилки і змініть своє деструктивне руйнівне мислення, інакше вас знову чекає поневолення та Тайга.
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01.06.2021 15:44 Відповісти
На жаль ,пане Едуарде , багатьом намає чим замислитися, в голові у них досі радянщина не вивітрилася , ностальгують ідійоти за дармовою ковбасою з туалетного папіру .
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01.06.2021 15:54 Відповісти
ну и что , что 90 % техники на границе? ВР сегодня приняла закон про курильщиков, теперь нам ничего не страшно. главное побольше жизненно важних законов. еще жевать жвачки запретите, может хоть это поможет обороне
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01.06.2021 17:07 Відповісти
зелений готовий "сайтісь пасєрєдінє" ще з 2019-ого року! Тільки середина ця знаходиться в Україні, а не в московії.
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01.06.2021 17:28 Відповісти
Президент ВЫ МОЛОДЕЦ!!!!!! Спасибо Пан Зеленский!!!!
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26.11.2021 13:07 Відповісти
 
 