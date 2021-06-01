УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
50028 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
7 330 29
агресія (1106) армія РФ (4403) Білорусь (4383) Зеленський (12137)

Зеленський про можливість РФ прорубати "наземний коридор" до Криму: Ситуацію не вийде заховати за "громадянським конфліктом", буде повномасштабна війна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про можливість РФ прорубати "наземний коридор" до Криму: Ситуацію не вийде заховати за "громадянським конфліктом", буде повномасштабна війна

Спроба Росії побудувати наземне сполучення з тимчасово окупованим Кримом може закінчитися повномасштабною війною.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.

"Є багато військових варіантів, можливих з боку РФ, зокрема морські операції. Ми дуже занепокоєні цим, і зараз є блокування Азово-Чорноморського регіону російськими кораблями. Вони контролюють це, попри міжнародне право, порушуючи його. Це те, що ви сказали, – один із варіантів виходу на Крим і щоб прорубати цей коридор з материкової України. Може бути ескалація з боку окупованого Донбасу, ми це прекрасно розуміємо. Великий стрибок, бліцкриг до кордонів Донецької та Луганської областей. Ми розглядаємо й готуємося до таких кроків" , - зазначив президент.

"Але можуть бути, скажімо так, "сюрпризи" і з іншої сторони. Зараз дуже небезпечна ситуація в Білорусі. Це наші північні кордони. І ми розуміємо, що Росія та Білорусь постійно розглядають і домовляються про важливу геополітичну і, напевно, оборонну угоду. Після цього може бути справді серйозний вплив Росії і серйозна координація та контроль білоруських збройних сил. Тоді ми можемо розглядати ризик і з того боку", - додав Зеленський, уточнивши, що українській стороні не відомо про деталі договору про створення союзної держави.

"Але якщо, для прикладу, ми говоримо про коридор до Криму, то це значить, що не можна буде заховати цю ситуацію за "громадянським конфліктом". Це буде відкрита повномасштабна війна", - заявив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про відведення армії РФ від кордонів України: Техніка на 90% на місці. Ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+9
И сколько ты повоюешь?ты ж от армии косил,вояка!
показати весь коментар
01.06.2021 10:17
+9
По этому мы дадим им воду так, лишь бы не была вайны? Зеленский о возможности РФ прорубить "наземный коридор" в Крым: Ситуацию не получится спрятать за "гражданским конфликтом", будет полномасштабная война - Цензор.НЕТ 6799
показати весь коментар
01.06.2021 10:17
+4
Щось багато сьогодні зранку цього клоуна. Лєнка не дала шо він так возбудився?
показати весь коментар
01.06.2021 10:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан



Рух Опору Капітуляції

@rok_org_ua


Партія Зеленського готує удар по мові - готуємося до мобілізації!
1 червня #ВерховнаРада може в "турборежимі" прийняти законопроект №5554, який змінює норми закону про Мову.
Ми закликаємо бути готовими захистити мову.
Оперативна інформація буде на сторінці РОК у ФБ 11:00!
показати весь коментар
01.06.2021 10:16 Відповісти
Мы согласны жрать помои, мы согласны пить мочу,
Мы согласны лизать ноги тридварасу стукачу,
Мы согласны жить в общагах, нам не надо ни хрена,
И любой мы жизни, рады только б не пришла война. (с) Сектор Газа

Хорошо ему в конче заспе сидеть жрать икру ложкой, пока нарид будет платить за повышенные тарифы, хотя он абещаль их снизить в два раза
показати весь коментар
01.06.2021 10:19 Відповісти
Сколько гебуха платит? не бещала в два раза повысить?
показати весь коментар
01.06.2021 10:35 Відповісти
Когда Порох повышал тарифы - Барыга, мародер, сволочь!!!
Когда ЗЕбил повышает тарифы - "Сколько гебуха платит?" Зеленський про можливість РФ прорубати "наземний коридор" до Криму: Ситуацію не вийде заховати за "громадянським конфліктом", буде повномасштабна війна - Цензор.НЕТ 4010
показати весь коментар
01.06.2021 11:24 Відповісти
И сколько ты повоюешь?ты ж от армии косил,вояка!
показати весь коментар
01.06.2021 10:17 Відповісти
Не дали ему в 14 году за Крым повоевать...не выбрали президентом.
показати весь коментар
01.06.2021 10:32 Відповісти
Косил, не косил... сам от гебухи не откосил.
показати весь коментар
01.06.2021 10:33 Відповісти
По этому мы дадим им воду так, лишь бы не была вайны? Зеленский о возможности РФ прорубить "наземный коридор" в Крым: Ситуацию не получится спрятать за "гражданским конфликтом", будет полномасштабная война - Цензор.НЕТ 6799
показати весь коментар
01.06.2021 10:17 Відповісти
Дать он может поносить свои кловунские башмаки ...Киве, к примеру.
показати весь коментар
01.06.2021 10:34 Відповісти
А хто дає воду? Для чого розмови про те, чого не має і не буде.
показати весь коментар
01.06.2021 11:32 Відповісти
А особисто ти на шо згоден: дати воду в крим або шоб почалася велика кривава війна?
показати весь коментар
01.06.2021 11:34 Відповісти
Ви будь ласка не маніпулюйте))
Знаю я вашу братію, коли немає аргументів, то починається одне з двох: або хамство або відверте маніпулювання.
Особисто я категорично проти подачі води в Крим. ЇЇ і не подають, тому ваші слова - це постріл в небо.
У нинішньої влади достатньо мінусів, за які варто критикувати (як і попередню), тож не варто придумувати зраду там, де її немає.
показати весь коментар
03.06.2021 00:07 Відповісти
Какой вяликий стратег, Наполеонище.
показати весь коментар
01.06.2021 10:17 Відповісти
Щось багато сьогодні зранку цього клоуна. Лєнка не дала шо він так возбудився?
показати весь коментар
01.06.2021 10:18 Відповісти
Тормоз комунізму як завжди відстає в своїх заявах.
показати весь коментар
01.06.2021 10:18 Відповісти
Прорубати будуть із ордло під приводом вассаєдінєнія с братьямі в криму. Тому і далі будуть брехати про "внутрішній конфлікт".
показати весь коментар
01.06.2021 10:21 Відповісти
Капитан очевидность. коридор в крым ***** может пробить только сравняв Мариуполь с землей
показати весь коментар
01.06.2021 10:21 Відповісти
Храбрый Янкель. Азухенвей и танки наши быстри. Четырежды уклонист, а мыслит как Македонский!
показати весь коментар
01.06.2021 10:22 Відповісти
не удивлюсь если на всей расейской технике будут флаги л-днр и никакого вторжения обычный гражданский конфликт *****......
показати весь коментар
01.06.2021 10:22 Відповісти
Революція соціальних мереж наповнила змістом колись фігуральний вислів "дешева популярність". Тепер кожен нездара в реальній політиці може спокійно триматися у фокусі суспільної уваги за рахунок імітації. Хайпуй, генеруй фішечки, придумуй інформаційні приводи. Сформувалася навіть певна мода на дешеву популярність. Політики стають піароманами. Зеленський особливий в цьому сенсі, бо прийшов з шоубізу. - https://gazeta.ua/blog/55162/universitet-zelenskogo-lishe-fishechka-vin-hoche-zdobuti-deshevu-populyarnist
показати весь коментар
01.06.2021 10:23 Відповісти
І замість того щоб будувати зброю для ВСУ - ти, Осел, будуєш карткові палаци для зетіпілів.
Язиком тілімпати чи пуем на піаніно бринькати - це тобі не країною керувати.
показати весь коментар
01.06.2021 10:30 Відповісти
Так ЗСУ вже збудовані Порошенком.
Тепер час зайнятися тим, чого він не робив - дорогами.
показати весь коментар
01.06.2021 11:33 Відповісти
Дороги в минулому - во всех смыслах! Зеленський про можливість РФ прорубати "наземний коридор" до Криму: Ситуацію не вийде заховати за "громадянським конфліктом", буде повномасштабна війна - Цензор.НЕТ 8462 Кто помянет, тому - вон! Зеленський про можливість РФ прорубати "наземний коридор" до Криму: Ситуацію не вийде заховати за "громадянським конфліктом", буде повномасштабна війна - Цензор.НЕТ 6686
показати весь коментар
01.06.2021 14:02 Відповісти
Точно таким же образом Россия с Азербайджаном пытаются прорубить коридор через территорию Армению в эксклав Азербайджана Нахиджеван. Уже вторую неделю при покровительстве русских продолжаются провокации на армяно-азербайджанской границе.
показати весь коментар
01.06.2021 11:51 Відповісти
Шановний пане ЗЕ,підіть проспіться після,як видно,гучного відсвяткування дня Вашого народження.Мабуть так буде краще,бо хоч трохи второпаємо про що Ви хочете нам сказати. Ідіть,голубчику,ідіть.
показати весь коментар
01.06.2021 11:56 Відповісти
верно сказал.
показати весь коментар
01.06.2021 13:03 Відповісти
Да засыпьте ту часть что не нужна Украине. Что бы и мысли не возникали лезть на чужкю землю. Пускай сосут своё.
показати весь коментар
01.06.2021 13:29 Відповісти
 
 