Зеленський про можливість РФ прорубати "наземний коридор" до Криму: Ситуацію не вийде заховати за "громадянським конфліктом", буде повномасштабна війна
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Спроба Росії побудувати наземне сполучення з тимчасово окупованим Кримом може закінчитися повномасштабною війною.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.
"Є багато військових варіантів, можливих з боку РФ, зокрема морські операції. Ми дуже занепокоєні цим, і зараз є блокування Азово-Чорноморського регіону російськими кораблями. Вони контролюють це, попри міжнародне право, порушуючи його. Це те, що ви сказали, – один із варіантів виходу на Крим і щоб прорубати цей коридор з материкової України. Може бути ескалація з боку окупованого Донбасу, ми це прекрасно розуміємо. Великий стрибок, бліцкриг до кордонів Донецької та Луганської областей. Ми розглядаємо й готуємося до таких кроків" , - зазначив президент.
"Але можуть бути, скажімо так, "сюрпризи" і з іншої сторони. Зараз дуже небезпечна ситуація в Білорусі. Це наші північні кордони. І ми розуміємо, що Росія та Білорусь постійно розглядають і домовляються про важливу геополітичну і, напевно, оборонну угоду. Після цього може бути справді серйозний вплив Росії і серйозна координація та контроль білоруських збройних сил. Тоді ми можемо розглядати ризик і з того боку", - додав Зеленський, уточнивши, що українській стороні не відомо про деталі договору про створення союзної держави.
"Але якщо, для прикладу, ми говоримо про коридор до Криму, то це значить, що не можна буде заховати цю ситуацію за "громадянським конфліктом". Це буде відкрита повномасштабна війна", - заявив глава держави.
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Ми закликаємо бути готовими захистити мову.
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Хорошо ему в конче заспе сидеть жрать икру ложкой, пока нарид будет платить за повышенные тарифы, хотя он абещаль их снизить в два раза
Когда ЗЕбил повышает тарифы - "Сколько гебуха платит?"
Знаю я вашу братію, коли немає аргументів, то починається одне з двох: або хамство або відверте маніпулювання.
Особисто я категорично проти подачі води в Крим. ЇЇ і не подають, тому ваші слова - це постріл в небо.
У нинішньої влади достатньо мінусів, за які варто критикувати (як і попередню), тож не варто придумувати зраду там, де її немає.
Язиком тілімпати чи пуем на піаніно бринькати - це тобі не країною керувати.
Тепер час зайнятися тим, чого він не робив - дорогами.