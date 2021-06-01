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Новини Політика України
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До порядку денного Ради не включили постанову про ситуацію в Білорусі: це ганьба, - нардепка "Голосу" Рудик

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До порядку денного Ради не включили постанову про ситуацію в Білорусі: це ганьба, - нардепка "Голосу" Рудик

Виступаючи з парламентської трибуни, лідерка партії "Голос" Кіра Рудик обурилася відсутністю в порядку денному Верховної Ради постанови щодо ситуації в Білорусі.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Рудик назвала такий стан речей ганьбою.

"Якщо ми не хочемо прокинутися в Білорусі 2.0, де диктатор знищує права і свободи, ми повинні розвивати інститути української демократії і справедливості держави", - підкреслила нардепка.

За її словами, "Голос" вимагає негайно звільнити білоруського блогера Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" підтримає постанову щодо ситуації в Білорусі, - Корнієнко

Нагадаємо, в Раді зареєстрований проєкт постанови № 5560 про звернення до міжнародних організацій, урядів і парламентів країн світу щодо визнання режиму Лукашенка в Республіці Білорусь таким, що становить загрозу міжнародній безпеці.

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Топ коментарі
+5
Рух Опору Капітуляції@rok_org_ua

Партія Зеленського готує удар по мові - готуємося до мобілізації!
1 червня #ВерховнаРада може в "турборежимі" прийняти законопроект №5554, який змінює норми закону про Мову.
Ми закликаємо бути готовими захистити мову.
Оперативна інформація буде на сторінці РОК у ФБ 11:00!
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01.06.2021 10:24
+4
70% нынешней Рады это позор! В повестку дня Рады не включили постановление о ситуации в Беларуси: это позор, - нардеп "Голоса" Рудик - Цензор.НЕТ 1771
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01.06.2021 10:24
+4
Зелененьким некогда, они президентский университет строят.
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01.06.2021 10:27
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70% нынешней Рады это позор! В повестку дня Рады не включили постановление о ситуации в Беларуси: это позор, - нардеп "Голоса" Рудик - Цензор.НЕТ 1771
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01.06.2021 10:24 Відповісти
Рух Опору Капітуляції@rok_org_ua

Партія Зеленського готує удар по мові - готуємося до мобілізації!
1 червня #ВерховнаРада може в "турборежимі" прийняти законопроект №5554, який змінює норми закону про Мову.
Ми закликаємо бути готовими захистити мову.
Оперативна інформація буде на сторінці РОК у ФБ 11:00!
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01.06.2021 10:24 Відповісти
И вечньій бой. Покой нам только снится.
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01.06.2021 10:31 Відповісти
А давайте спросим мудрый нарид хотят ли они санкций против Беларуси? Хотят ли они повышения цен на топливо, и все остальное? Я вот не хочу!!! Оставьте уже вы Бацку в покое, пусть с ним Европа трахается В повестку дня Рады не включили постановление о ситуации в Беларуси: это позор, - нардеп "Голоса" Рудик - Цензор.НЕТ 6747
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01.06.2021 10:25 Відповісти
Тим паче що Зеля барижить з Лукою на електриці та великому крадівництві, купуючи у нього бітум для асфальтованих та освітлених доріг.
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01.06.2021 10:29 Відповісти
Вот чесна слова, вот ей не похрен чо делается там в Беларуси? Вы блин в Украине сначала с ситуацией разберитесь, придурки В повестку дня Рады не включили постановление о ситуации в Беларуси: это позор, - нардеп "Голоса" Рудик - Цензор.НЕТ 4288 Один длб институт собрался строить, цены на все растут, тарифы повышают, екарный бабай юля...
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01.06.2021 10:32 Відповісти
1. Чисто совковый подход: смотреть только себе под нос. 2. А мы, Украина, что, не Европа?!!!
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01.06.2021 10:40 Відповісти
Совковый не совковый, а стаким подходом к проблемам нариду в следующий раз выберут Бойка и поползем мы к лаптям тайговый союз...
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01.06.2021 11:26 Відповісти
Ага, мьі ни при чем, но нам все должньі. Пусть Европьі там всякие санкции вводят, а мьі и дальше барьіжить будем. Зебилизм во всей красе.
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01.06.2021 10:45 Відповісти
Тогда будет справедиво, если достроят СП2. Нам же никто не должен До порядку денного Ради не включили постанову про ситуацію в Білорусі: це ганьба, - нардепка "Голосу" Рудик - Цензор.НЕТ 2977 да?
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01.06.2021 11:25 Відповісти
Покажите пример, проявив принципиальность и приверженность принципам демократии, и введите санкции против рабсии, беларуси, понятно, что тогда ценьі на отдельньіе товарьі вьіростут, но тогда у Украиньі будет моральное право ожидать от других подобньіх действий.
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01.06.2021 12:22 Відповісти
Лапоть кацарилий, пішов нах.
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01.06.2021 21:50 Відповісти
Зелененьким некогда, они президентский университет строят.
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01.06.2021 10:27 Відповісти
Займитесь своей страной. Проще всего гавкать на соседей и имитировать бурную деятельность там где от тебя хрен что зависит. Но типа важными делами занимаются....От вас за 2 года в Раде только ВРЕД!
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01.06.2021 10:29 Відповісти
даже о Бангладеш ни слова,позорище !!!

До порядку денного Ради не включили постанову про ситуацію в Білорусі: це ганьба, - нардепка "Голосу" Рудик - Цензор.НЕТ 7901
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01.06.2021 10:34 Відповісти
А люди там стродают, особенно собачка До порядку денного Ради не включили постанову про ситуацію в Білорусі: це ганьба, - нардепка "Голосу" Рудик - Цензор.НЕТ 6149
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01.06.2021 10:35 Відповісти
Слуги урода пословоблудили, воздух посотрясали і забули цю тему.
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01.06.2021 10:48 Відповісти
Каби чого не вийшло.
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01.06.2021 11:04 Відповісти
 
 