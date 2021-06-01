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З 1 червня пенсіонерам, які працюють, перерахують пенсії, а доплату за квітень і травень вони зможуть отримати заднім числом

Новини Цензор.НЕТ Економіка

З 1 червня пенсіонерам, які працюють, перерахують пенсії, а доплату за квітень і травень вони зможуть отримати заднім числом

В Україні з 1 червня автоматично перерахують пенсії громадянам, які продовжують працювати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

Як заявила начальник ГУ Пенсійного фонду у Києві Лариса Дзядевич, доплати за квітень і травень пенсіонери зможуть отримати заднім числом.

"Ми проводимо перерахунок пенсій тим пенсіонерам, які на 1 березня року, в який проводиться перерахунок пенсій, отримали таке право. Тобто, якщо людина після призначення пенсії пропрацювала 24 місяці або якщо період страхового стажу був меншим, але пройшло не менше 2 років", – пояснила вона.

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Водночас для перерахунку пенсій звертатися до органів Пенсійного фонду особисто не доведеться.

Соцвиплати для пенсіонерів, що працюють, вираховуються за простою формулою.

Середня зарплата * трудовий (страховий) стаж * індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Згідно з формулою, трудовий стаж рахується у відсотках (1 рік – це 1%).

Саме до цього відсотку буде зараховано весь час, який громадянин пропрацював з моменту виходу на пенсію.

На збільшення пенсії може вплинути коефіцієнт заробітку, а от якщо пенсіонер зароблятиме менше, ніж до виходу на пенсію, держава враховуватиме лише додатковий стаж.

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Кароче вы держитесь там, хорошего настраения С 1 июня работающим пенсионерам пересчитают пенсии, а доплату за апрель и май они смогут получить задним числом - Цензор.НЕТ 9212
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01.06.2021 10:28 Відповісти
Ничего не понятно. Как всегда!
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01.06.2021 10:29 Відповісти
Согласно формуле, трудовой стаж считается в процентах (1 год - это 1%).

Тоб то для підвищення пенсии на 25% працюючому пенсіонеру потрібно відвовтузити ще 25 років....

Це вже точно кінець епохи бідності?
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01.06.2021 10:37 Відповісти
Зажирують З 1 червня пенсіонерам, які працюють, перерахують пенсії, а доплату за квітень і травень вони зможуть отримати заднім числом - Цензор.НЕТ 1008
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01.06.2021 11:01 Відповісти
Пенсійне забезпечення громадян України, які мають право, зокрема, на пенсію за віком, визначено Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон).
Формула, за якою визначається розмір пенсії за віком, передбачена ст. 27 Закону: П = Зп х Кс, де: Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 Закону, з якої обчислюється пенсія, у гривнях; Кс - коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 цього Закону.
Коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначається за формулою: Кс = См х Вс (100 % х 12), де: См - сума місяців страхового стажу; Вс - величина оцінки одного року страхового стажу у відсотках (на сьогодні дорівнює 1,35 %). Період страхового стажу, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, визначено частиною 1 статті 40 Закону.
Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою: Зп = Зс х (Ск : К), де: Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях; Зс - середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії; Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 +...+ Кзn); К - страховий стаж за місяці, які враховано для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи. Формула розрахунку розміру пенсії працюючого і непрацюючого пенсіонера є однаковою
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01.06.2021 11:33 Відповісти
а доплату за апрель и май они смогут получить задним местом. Оставьте работающих пенсов в покое, пускай получают всё что зарабатывают. Особенно тех кто задействован в производственных предприятиях. Ведь когда ОНИ уйдут, на их места очереди не будет. И это есть достижением всех предыдущих властей. Пи-деть умеют ВСЕ, а работать руками ЕДИНИЦЫ.
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01.06.2021 13:26 Відповісти
"... а доплату за апрель и май они смогут получить задним числом..."

Тобто отримають в зад😜?
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01.06.2021 14:03 Відповісти
Да речь идет о депутатах и судьях, о прокурорах и ментах , ушедших в 45 и устроившиеся в охранные фирмы и другие обмахаловки! Работяг это не касается, расслабьтесь...
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01.06.2021 16:43 Відповісти
 
 