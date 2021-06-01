З 1 червня пенсіонерам, які працюють, перерахують пенсії, а доплату за квітень і травень вони зможуть отримати заднім числом
Новини Цензор.НЕТ Економіка
В Україні з 1 червня автоматично перерахують пенсії громадянам, які продовжують працювати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
Як заявила начальник ГУ Пенсійного фонду у Києві Лариса Дзядевич, доплати за квітень і травень пенсіонери зможуть отримати заднім числом.
"Ми проводимо перерахунок пенсій тим пенсіонерам, які на 1 березня року, в який проводиться перерахунок пенсій, отримали таке право. Тобто, якщо людина після призначення пенсії пропрацювала 24 місяці або якщо період страхового стажу був меншим, але пройшло не менше 2 років", – пояснила вона.
Водночас для перерахунку пенсій звертатися до органів Пенсійного фонду особисто не доведеться.
Соцвиплати для пенсіонерів, що працюють, вираховуються за простою формулою.
Середня зарплата * трудовий (страховий) стаж * індивідуальний коефіцієнт заробітку.
Згідно з формулою, трудовий стаж рахується у відсотках (1 рік – це 1%).
Саме до цього відсотку буде зараховано весь час, який громадянин пропрацював з моменту виходу на пенсію.
На збільшення пенсії може вплинути коефіцієнт заробітку, а от якщо пенсіонер зароблятиме менше, ніж до виходу на пенсію, держава враховуватиме лише додатковий стаж.
Будь ласка, зачекайте...
Тоб то для підвищення пенсии на 25% працюючому пенсіонеру потрібно відвовтузити ще 25 років....
Це вже точно кінець епохи бідності?
Формула, за якою визначається розмір пенсії за віком, передбачена ст. 27 Закону: П = Зп х Кс, де: Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 Закону, з якої обчислюється пенсія, у гривнях; Кс - коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 цього Закону.
Коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначається за формулою: Кс = См х Вс (100 % х 12), де: См - сума місяців страхового стажу; Вс - величина оцінки одного року страхового стажу у відсотках (на сьогодні дорівнює 1,35 %). Період страхового стажу, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, визначено частиною 1 статті 40 Закону.
Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою: Зп = Зс х (Ск : К), де: Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях; Зс - середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії; Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 +...+ Кзn); К - страховий стаж за місяці, які враховано для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи. Формула розрахунку розміру пенсії працюючого і непрацюючого пенсіонера є однаковою
Тобто отримають в зад😜?