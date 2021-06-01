З 1 червня пенсіонерам, які працюють, перерахують пенсії, а доплату за квітень і травень вони зможуть отримати заднім числом

В Україні з 1 червня автоматично перерахують пенсії громадянам, які продовжують працювати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

Як заявила начальник ГУ Пенсійного фонду у Києві Лариса Дзядевич, доплати за квітень і травень пенсіонери зможуть отримати заднім числом.

"Ми проводимо перерахунок пенсій тим пенсіонерам, які на 1 березня року, в який проводиться перерахунок пенсій, отримали таке право. Тобто, якщо людина після призначення пенсії пропрацювала 24 місяці або якщо період страхового стажу був меншим, але пройшло не менше 2 років", – пояснила вона.

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Водночас для перерахунку пенсій звертатися до органів Пенсійного фонду особисто не доведеться.

Соцвиплати для пенсіонерів, що працюють, вираховуються за простою формулою.

Середня зарплата * трудовий (страховий) стаж * індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Згідно з формулою, трудовий стаж рахується у відсотках (1 рік – це 1%).

Саме до цього відсотку буде зараховано весь час, який громадянин пропрацював з моменту виходу на пенсію.

На збільшення пенсії може вплинути коефіцієнт заробітку, а от якщо пенсіонер зароблятиме менше, ніж до виходу на пенсію, держава враховуватиме лише додатковий стаж.