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Перебував у розшуку 23 роки: у Києві затримали підозрюваного у вбивстві. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Працівниками управлінь карного розшуку ГУНП у м.Києві та ГУНП у Львівській області затримано чоловіка, який перебував у розшуку 23 роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент карного розшуку в Telegram.

Повідомляється, що затриманий на початку 1998 року скоїв убивство і почав переховуватися від правоохоронних органів, у зв'язку з чим був оголошений

Перебував у розшуку 23 роки: у Києві затримали підозрюваного у вбивстві 01
Фото: Департамент карного розшуку/Telegram

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Нині втікачеві 46 років.

Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні вбивства, слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою

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Поправочка. Подозреваемый не "находился 23 года в розыске", а был "объявлен в розыск 23 года назад". Никто его не разыскивал все эти 23 года. И, как водится, взяли случайно. Например по пьяни ларек грабанул или с друзьями собутыльниками драку устроил. Привезли в РОВД, на всякий случай, откатали пальчики и ... БИНГО! Мы нашли опасного преступника! Всем по звездочке на погоны! Новость во все СМИ!
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01.06.2021 10:50 Відповісти
так так и есть!!!- вчерашняя новость - после резинко-стрельбы в дорожном конфликте биснес-конкурентов поймали участников= и вот оно БИНГО!!! - один из пойманных и оказался... УУРРРЯЯЯЯЯ)))
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01.06.2021 11:27 Відповісти
Так а срок давности?
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01.06.2021 11:19 Відповісти
Вроде 15 лет, так что выпускайте.
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01.06.2021 11:21 Відповісти
учите мат.часть - по мокрому такой срок не работает...))) пока еще...
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01.06.2021 11:28 Відповісти
Учите, а не пользуйтесь слухами из кино.

Новая редакция ст. 49 УКУ с комментариями. 1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекли следующие сроки: 1) два года - при совершении преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание менее строгое, чем ограничение свободы; 2) три года - при совершении преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы; 3) пять лет - при совершении преступления средней тяжести; 4) десять лет - при совершении тяжкого преступления; 5) пятнадцать лет - при совершении особо тяжкого преступления.

Источник: https://kku.com.ua/ru/st-49
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01.06.2021 11:35 Відповісти
а частину 2 і 4 прочитати сили не вистачило?
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02.06.2021 10:00 Відповісти
учите мат.часть - по мокрому такой срок не работает...))) пока еще...
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01.06.2021 11:29 Відповісти
А КАКОЙ ДЕБИЛ ТАКУЮ ФИГНЮ С БУМАЖКОЙ ПРИДУМАЛ !?)
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01.06.2021 11:58 Відповісти
Мало ли в Бразилии Педров!
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01.06.2021 12:07 Відповісти
 
 