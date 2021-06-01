Перебував у розшуку 23 роки: у Києві затримали підозрюваного у вбивстві. ФОТО
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Працівниками управлінь карного розшуку ГУНП у м.Києві та ГУНП у Львівській області затримано чоловіка, який перебував у розшуку 23 роки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент карного розшуку в Telegram.
Повідомляється, що затриманий на початку 1998 року скоїв убивство і почав переховуватися від правоохоронних органів, у зв'язку з чим був оголошений
Фото: Департамент карного розшуку/Telegram
Нині втікачеві 46 років.
Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні вбивства, слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою
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Источник: https://kku.com.ua/ru/st-49