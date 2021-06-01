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Новини Політика України Затримання Протасевича
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Білорусь (5965) ВР (11723) Гетманцев (430) Слуга народу (2544) Протасевич Роман (296)

На фракції "СН" не розглядали постанову щодо ситуації в Білорусі: Україна не повинна втручатися в справи сусідів, - нардеп Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На фракції

Народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев не знає, коли на розгляд парламенту буде винесено постанову щодо ситуації Білорусі.

Про це він сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Гетманцев підкреслив, що Україна не повинна втручатися в справи сусідніх країн, а займатися своїми питаннями.

Він розповів, що постанова вже зареєстрована представниками всіх фракцій.

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"На нашу фракцію не виносилася ця постанова. Ми не голосували. Тому будемо визначатися в залі", - підкреслив "слуга народу".

Раніше стало відомо, що до порядку денного Ради не включили постанову про ситуацію в Білорусі.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Трусливые крысы. Призывают к санкциям и бойкотам Европу и США, а сами, как тараканы, сидят под веником и трясутся.
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01.06.2021 11:08
+8
Зато "соседи" с удовольствием вмешиваются в дела Украины...
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01.06.2021 10:50
+6
Вмішуватись і не потрібно.
Потрібно зробити оцінку дій влади.
Якщови того не бажаєте зробити, значить такі саме уйопки, як картопляний диктатор...
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01.06.2021 10:52
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Зато "соседи" с удовольствием вмешиваются в дела Украины...
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01.06.2021 10:50 Відповісти
Які сусіди і яким чином? Це про Білорусь? Конкретніше.
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02.06.2021 00:13 Відповісти
Карту купи...
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02.06.2021 10:14 Відповісти
Вмішуватись і не потрібно.
Потрібно зробити оцінку дій влади.
Якщови того не бажаєте зробити, значить такі саме уйопки, як картопляний диктатор...
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01.06.2021 10:52 Відповісти
Зекраина должна бьіть разрушена. Невьіносимьій позор и отсутствие всяческих перспектив.
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01.06.2021 10:55 Відповісти
Ви вже вмішалися , хто їх туди понабирав, вони хуже дітей.
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01.06.2021 10:57 Відповісти
Фірмовий стиль ЗЄшобли: попіаритися на темі антидиктатури в перші дні події, а потім коли галас трохи стихне - взяти й сказати "я вам нічіво нє должен" а потім ще й підняти тарифи на комуналку.
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01.06.2021 10:58 Відповісти
Гівноїди при владі.
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01.06.2021 11:02 Відповісти
Украина вымрет с этой властью…
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01.06.2021 11:05 Відповісти
Трусливые крысы. Призывают к санкциям и бойкотам Европу и США, а сами, как тараканы, сидят под веником и трясутся.
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01.06.2021 11:08 Відповісти
Страусы.
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01.06.2021 11:30 Відповісти
Вообще-то вопрос прав человека уже давно не рассматривается, как "дела соседей". Надо уже, в конце концов, определиться, товарищ Гетманцев.
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01.06.2021 11:49 Відповісти
Будучи чкловеком местечкового масштаба мышлкпмя, Зе боялся брать в свою команду образованных, сиььных личностей, в результате чего, он, вместо правительства государственных мужей, слепил 95 балаган из заурядных посредственностей, на подобие гетманцева.
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01.06.2021 11:53 Відповісти
А Європа і Америка їм «далжни» при цьому! Може вони також не хочуть «втручатись в справи сусідів»!
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01.06.2021 12:03 Відповісти
 
 