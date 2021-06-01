За добу від коронавірусу в Києві померли 5 осіб, видужали - 3864, виявили 434 нові випадки, - Кличко

За минулу добу в столиці шпиталізували 33 пацієнтів з діагнозом коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"434 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 5 людей. Усього за період пандемії в місті 5097 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 206 871", – йдеться в повідомленні.

Захворіли 249 жінок віком від 18 до 84 років та 162 чоловіки віком від 19 до 91 року. А також 14 дівчаток віком від 2 до 17 років та 10 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 33 хворих на коронавірус, а також 130 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 3864 людини. Загалом коронавірус подолали 17 055 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 113, у Святошинському – 80 та в Дарницькому районі – 73 випадки.

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