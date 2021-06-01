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міськрада (461) проїзд (137) транспорт (869) ціни (673)

У містах по всій країні підвищують ціни на проїзд у комунальному транспорті

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У містах по всій країні підвищують ціни на проїзд у комунальному транспорті

В українських містах зростають ціни на проїзд у громадському транспорті. Відповідні рішення оприлюднено на офіційних сайтах міських рад.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

 За користування комунальним транспортом у кількох обласних центрах доведеться заплатити більше, ніж у столиці.

У Вінниці відсьогодні вартість проїзду у маршрутних таксі  становитиме 10 гривень. Це на 2 гривні дорожче, ніж у київському комунальному транспорті.

21 травня Львівська міська рада встановила вартість однієї поїздки в електротранспорті та автобусах на рівні 10 гривень.

Також підвищили ціну на проїзд в автобусах та електротранспорті у Миколаєві. Найближчим часом анонсують підвищення тарифів у Полтаві та в інших містах.

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Нагадаємо, раніше міські голови обласних центрів заявили про те, що муніципалітетам доведеться підвищувати ціни на проїзд, якщо уряд не погасить кілька мільярдну заборгованість за перевезення пільгових пасажирів з інших міст, яка існує з 2016 року. Громади щороку витрачають мільярди гривень на забезпечення жителям гарантій, встановлених державою, йшлося у заяві.

Найбільша заборгованість - перед Києвом. Як зазначав мер міста Віталій Кличко, на компенсацію пільгового проїзду в 2021 році Києвом заплановано витратити 803,3 млн грн. У зв'язку з цим Київрада звернулася до уряду із закликом ліквідувати заборгованість за пільговий проїзд з метою недопущення підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
ЗЕпакращення шагает по стране.
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01.06.2021 10:51
+8
В городах по всей стране повышают цены на проезд в коммунальном транспорте - Цензор.НЕТ 5787
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01.06.2021 10:55
+6
В городах по всей стране повышают цены на проезд в коммунальном транспорте - Цензор.НЕТ 9135
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01.06.2021 10:56
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ЗЕпакращення шагает по стране.
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01.06.2021 10:51 Відповісти
Оно начало шагать еще задолго до ЗЕ
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01.06.2021 11:06 Відповісти
Еще при Янеке, наверное?
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01.06.2021 11:20 Відповісти
В городах по всей стране повышают цены на проезд в коммунальном транспорте - Цензор.НЕТ 5787
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01.06.2021 10:55 Відповісти
В городах по всей стране повышают цены на проезд в коммунальном транспорте - Цензор.НЕТ 9135
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01.06.2021 10:56 Відповісти
нє трєба скігліті бо епоха бідності вже позаді..
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01.06.2021 10:56 Відповісти
В городах по всей стране повышают цены на проезд в коммунальном транспорте - Цензор.НЕТ 6513
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01.06.2021 11:01 Відповісти
В городах по всей стране повышают цены на проезд в коммунальном транспорте - Цензор.НЕТ 7255
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01.06.2021 11:05 Відповісти
Правильно делают. Пустоголовые зебилы должны страдать. Впереди еще три года.
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01.06.2021 11:05 Відповісти
А прочитати повністю статтю? Там написано: заборгованість тягнеться з 2016 року. І?
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02.06.2021 00:09 Відповісти
А шо все нормально, все дорожае.
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01.06.2021 11:10 Відповісти
вот мне интересно - шо должно произойти - шоб зебилы поняли шо их обманули - с покращеннем их жизни? )))
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01.06.2021 11:49 Відповісти
То же средство, что исправляет горбатых.
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01.06.2021 12:40 Відповісти
Твари - достали своими покращеннями!
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01.06.2021 12:30 Відповісти
Мудрый нарид думал, что Зеля так на работу будет ездить... Так будете ездить на работу вы. И оглядываться, чтоб Зелин кортеж вас в асфальт не закатал...
У містах по всій країні підвищують ціни на проїзд у комунальному транспорті - Цензор.НЕТ 8567
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01.06.2021 12:39 Відповісти
... зеПЕД рулит...
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01.06.2021 19:17 Відповісти
Чудо страна!все для людей!
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01.06.2021 12:41 Відповісти
Децентрализация ....
Надо смотреть на тот же Луцк -
https://www.eway.in.ua/ru/cities/lutsk/routes
Троллейбус 4 грн , маршрутка 6грн .....
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01.06.2021 16:07 Відповісти
 
 