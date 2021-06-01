Керівництво ДФС не має потрапити в Бюро економічної безпеки, - Європейська Бізнес Асоціація

Верхівка Державної фіскальної служби не має перейти на роботу в Бюро економічної безпеки.

Про це заявила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко.

"Нам дуже цікаво, хто стане керівником БЕБ. Яку корпоративну культуру створюватимуть у новому органі? Чи не буде вона такою самою, як у податковій міліції? Тому багато буде залежати саме від кадрів БЕБ. Якщо туди перетечуть співробітники ДФС або податкової служби, то про нове обличчя правоохоронного органу годі буде й говорити", – зазначила виконавча директорка ЄБА.

Дерев'янко запевнила, що в разі, якщо під час формування кадрового складу БЕБ будуть перетинатися "червоні лінії", то бізнес не стане мовчати. Саме неприйняття старих кадрів у новому правоохоронному органі було одним із застережень з боку ЄБА під час обговорення проєкту закону про БЕБ.

"Закон не забороняє прямо перетікати старим кадрам до нової системи. Тому відповідні ризики існують. Втім, нас запевнили народні депутати з профільного комітету, представники Офісу президента та прем’єр-міністр Денис Шмигаль, що до БЕБ потраплять лише нові, незаплямовані професіонали. Відповідно реагувати будемо, коли вже з’являться конкретні претенденти на посади керівників БЕБ. Хай там як, проте, якщо до нового органу потраплять старі кадри – це буде дуже дивно. Це буде сильно відрізнятися від того, що нам обіцяла влада, від того, на що очікує бізнес", – підсумувала Дерев'янко.

Нагадаємо, БЕБ розпочне роботу 25 вересня, після чого ДФС припинить своє існування. Тим не менше, у п’ятницю, 28 травня, під час прес-брифінгу глава ДФС Вадим Мельник повідомив про плани висувати свою кандидатуру на посаду голови БЕБ.

"Я вважаю себе фахівцем у сфері гарантування економічної безпеки і хочу продовжити роботу в цьому напрямку", – заявив він.

При цьому роботу ДФС та її очільника постійно критикує профільний комітет Верховної Ради. Так, протягом останнього часу комітет тричі визнав незадовільною роботу служби. Двічі ДФС показала відсутність результату щодо запобігання незаконному обігу алкоголю та палива. Адже досі в Україні 50% ринку спирту та 30% ринку пального перебувають у тіні. Ще один раз комітет негативно оцінив роботу ДФС в цілому та Мельника, зокрема.

Раніше нардеп Андрій Холодов у своєму блозі на "Економічній правді" заявив, що звітність ДФС під керівництвом Мельника не відповідає дійсності, позаяк 90% справ проти правопорушників згодом все одно розвалюються у судах.

Президент України Володимир Зеленський 20 травня пообіцяв, що невдовзі з'явиться конкурсна комісія з відбору директора БЕБ, яка запустить процес обрання керівника бюро.

"БЕБ - новий орган, який буде займатись економікою. Ми створили цей орган. Скоро з'явиться комісія, яка має запустити конкурс і обрати керівника цього важливого органу", – сказав Зеленський.