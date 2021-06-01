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"У кожного свої "блинчики" на сніданок", - Зеленський показав фото зі спортзалу
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Президент України Володимир Зеленський активно займається спортом і не забуває поділитися своїми успіхами в цьому напрямі з підписниками.
Так, сьогодні вранці президент опублікував в Instagram фото зі спортзалу, інформує Цензор.НЕТ.
"У кожного свої "блинчики" на сніданок! Всім гарного дня!" - прокоментував фото президент.
Топ коментарі
+40 Иван Иванов 519b28c1
показати весь коментар01.06.2021 10:53
+37 Женя Калаш
показати весь коментар01.06.2021 10:53
+24 olele
показати весь коментар01.06.2021 10:52
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Будь ласка, зачекайте...
Після того, як я дав їй трохи грошей, поїхав купити пачку патронів 7.62/39. Так, на всяк випадок. У додаток до тих що маю.
А раптом завтра це буде більш потрібно, ніж хліб...
Степан Бандера
Слушна думка, з приводу набоїв.
Чи взагалі, є якісь думки?
Я не сам. Тихо радію.
Зеленский: в Украине нет антисемитизма/Врачи больницы "Шиба" продолжаются бороться за жизнь 43-летнего мужчины, доставленного в больницу в критическом состоянии из спортзала в Тель-Авиве. Несчастный случай произошел из-за того, что мужчина забыл закрепить "блины" на штанге.
А я думал, что тем кем ты меня назвал это те кто делают так как сабдж топика... зря ты так.
САБДЖ ТЫ НЕДОДЕЛАННЫЙ )))
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Зєлю геть. Дострокові.