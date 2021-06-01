"У кожного свої "блинчики" на сніданок", - Зеленський показав фото зі спортзалу

Президент України Володимир Зеленський активно займається спортом і не забуває поділитися своїми успіхами в цьому напрямі з підписниками.

Так, сьогодні вранці президент опублікував в Instagram фото зі спортзалу, інформує Цензор.НЕТ.

"У кожного свої "блинчики" на сніданок! Всім гарного дня!" - прокоментував фото президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський у день народження похвалився голими біцепсами: "43 за паспортом, 30 у душі". ФОТО