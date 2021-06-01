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Зеленський (17406) спорт (1384)

"У кожного свої "блинчики" на сніданок", - Зеленський показав фото зі спортзалу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

Президент України Володимир Зеленський активно займається спортом і не забуває поділитися своїми успіхами в цьому напрямі з підписниками.

Так, сьогодні вранці президент опублікував в Instagram фото зі спортзалу, інформує Цензор.НЕТ.

"У кожного свої "блинчики" на сніданок! Всім гарного дня!" - прокоментував фото президент.

У кожного свої блинчики на сніданок, - Зеленський показав фото зі спортзалу 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський у день народження похвалився голими біцепсами: "43 за паспортом, 30 у душі". ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+40
Урод конченый...
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01.06.2021 10:53
+37
путлер номер 2! Скоро стерхов разгонять будет и амфоры доставать со дна моря! Убогое .....
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01.06.2021 10:53
+24
Революція соціальних мереж наповнила змістом колись фігуральний вислів "дешева популярність". Тепер кожен нездара в реальній політиці може спокійно триматися у фокусі суспільної уваги за рахунок імітації. Хайпуй, генеруй фішечки, придумуй інформаційні приводи. Сформувалася навіть певна мода на дешеву популярність. Політики стають піароманами. Зеленський особливий в цьому сенсі, бо прийшов з шоубізу. - https://gazeta.ua/blog/55162/universitet-zelenskogo-lishe-fishechka-vin-hoche-zdobuti-deshevu-populyarnist
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01.06.2021 10:52
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Революція соціальних мереж наповнила змістом колись фігуральний вислів "дешева популярність". Тепер кожен нездара в реальній політиці може спокійно триматися у фокусі суспільної уваги за рахунок імітації. Хайпуй, генеруй фішечки, придумуй інформаційні приводи. Сформувалася навіть певна мода на дешеву популярність. Політики стають піароманами. Зеленський особливий в цьому сенсі, бо прийшов з шоубізу. - https://gazeta.ua/blog/55162/universitet-zelenskogo-lishe-fishechka-vin-hoche-zdobuti-deshevu-populyarnist
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01.06.2021 10:52 Відповісти
Зате ні в одній країні світу нема президента-клоуна, а у нас є. "У каждого свои "блинчики" на завтрак", - Зеленский показал фото из спортзала - Цензор.НЕТ 3161
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01.06.2021 11:01 Відповісти
Про млинчики:
"У кожного свої "блинчики" на сніданок", - Зеленський показав фото зі спортзалу - Цензор.НЕТ 7905
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01.06.2021 11:37 Відповісти
Ранок Президента має починатись рано вранці в РНБОУ з докладу МОЗ, МЗС, спецслужб, Генштабу, СВР, прикордонників, податкової та митниці про ситуації в країні та світі!
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01.06.2021 12:44 Відповісти
Ну у нас же нету войны с раской федераской, может себе позволить)
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01.06.2021 12:46 Відповісти
Урод конченый...
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01.06.2021 10:53 Відповісти
Самое ужасное, что на такие проявления уродства нарИд ещё ведётся....
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01.06.2021 10:59 Відповісти
мразь с блинчиками . сегодня наш городской суд объявил.что прекращает сотрудничать с почтой из за отсутствия финансирования и вот что дальше делать. сегодня постановление суда по иску было у меня которое срочно нужно разослать а вот хрен. раньше при кучме - яныке хоть конверты самому можно было покупать и с иском отдавать. а сейчас низзя эта тварь парализовала всё что можно было в деятельности страны и фотки свои гомосячьи выставляет
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01.06.2021 11:02 Відповісти
Ну ни дать ни взять - Шварценеггер. Как же любят хвастаться те, кому на самом деле похвастаться совсем и нечем...
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01.06.2021 11:32 Відповісти
в хорошей форме шкет. выглядит, как гамнаст. только шо он там делает в должности президента? во всей стране не нашлось альтернативы. чудеса...
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01.06.2021 13:47 Відповісти
путлер номер 2! Скоро стерхов разгонять будет и амфоры доставать со дна моря! Убогое .....
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01.06.2021 10:53 Відповісти
На манеже все те же.
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01.06.2021 10:53 Відповісти
Рэмбо...Пуйло таких любит...
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01.06.2021 10:53 Відповісти
Коли вже на коні з голим пупом, і під воду за амфорами?
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01.06.2021 10:54 Відповісти
Не накаркай.... Разбогатевшие и довольные избиратели могут запихнуть тебе этот блин в глотку или в другую дыру....
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01.06.2021 10:54 Відповісти
П.О.Ц., краще йди працюй в свій новий універ майбутнього фізруком...
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01.06.2021 10:54 Відповісти
давай в батискаф и не всплывай
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01.06.2021 10:55 Відповісти
Молодец!
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01.06.2021 10:55 Відповісти
Н "У каждого свои "блинчики" на завтрак", - Зеленский показал фото из спортзала - Цензор.НЕТ 7911 у гигант, ну человечище...
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01.06.2021 10:55 Відповісти
Два роки минуло, а розуму так і не прибуло
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01.06.2021 10:56 Відповісти
Вы не правы.. Зеленский не глуп... Ума нет у биомассы, его выбравшей и ему поверившей....
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01.06.2021 11:01 Відповісти
А вы удивляетесь, почему всё цивилизованное человечество в шоке от нашего главнокомандующего.... Которому не интересна защита страны, не интересно обеспечение армии, не интересно благосостояние широких масс....
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01.06.2021 10:58 Відповісти
"У каждого свои "блинчики" на завтрак", - Зеленский показал фото из спортзала - Цензор.НЕТ 5849
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01.06.2021 10:59 Відповісти
Нарцисизм у поєднанні з дурістю.
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01.06.2021 11:00 Відповісти
Кто шарит? фотошоп? не?)
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01.06.2021 11:01 Відповісти
Та воно ж так "тяжко" працює, що там фотошопу не потрібно - часу таскати залізяки достатньо.
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01.06.2021 11:08 Відповісти
У каждого свои блинчики на завтрак. К примеру, В городах по всей стране повышают цены на проезд в коммунальном транспорте. Тоже блинчики в своём роде. А газ - это блинчик? Я бы сказал блинище
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01.06.2021 11:01 Відповісти
Поел бы ты блинов с икоркой плиать на минимальную пенсию в 64$..
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01.06.2021 11:07 Відповісти
Виборці-зебіли у захваті
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01.06.2021 11:08 Відповісти
Вчора, біля хлібного кіоску, зхудала старенька просила людей у невеликій черзі дати кілька копійок на хліб...
Після того, як я дав їй трохи грошей, поїхав купити пачку патронів 7.62/39. Так, на всяк випадок. У додаток до тих що маю.
А раптом завтра це буде більш потрібно, ніж хліб...
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01.06.2021 11:10 Відповісти
"Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний."
Степан Бандера

Слушна думка, з приводу набоїв.
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01.06.2021 11:16 Відповісти
Не у багатьох, на жаль, такі думки.
Чи взагалі, є якісь думки?
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01.06.2021 11:22 Відповісти
Ну якщо я, і мої товариші, поділяємо ці думки, та ще й підкріпляю ці думки двома (офіційними, не стартуйте) гвинтівками та купою набоїв, при цьому маючи невеличкий снайперський дар та досвід, то, можливо, не все ще втрачено. Адже Україна існує доти, доки є хоча б одна людина, що готова воювати за неї.
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01.06.2021 12:20 Відповісти
+!
Я не сам. Тихо радію.
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02.06.2021 11:09 Відповісти
"У кожного свої "блинчики" на сніданок", - Зеленський показав фото зі спортзалу - Цензор.НЕТ 3644
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01.06.2021 11:11 Відповісти
неужели у президента столько свободного времени? "блинчики", инстаграм
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01.06.2021 11:11 Відповісти
Вдавило б тебе, тими млинцями!
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01.06.2021 11:13 Відповісти
На Кличко смотреть не только приятно, но и уважительно - не просто мышечная масса, но и - боец. А, тут - как то странно.
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01.06.2021 11:13 Відповісти
Трусы мокрые!!! Всем хорошего дня.
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01.06.2021 11:15 Відповісти
Как видно по фотографии, Зеленский уже готов перейти от слов к серьёзному мужскому разговору. Зеленский о Кличко: "Мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты".
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01.06.2021 11:16 Відповісти
Новости 1 июня в стиле Ивана Петровича Сидорова:
Зеленский: в Украине нет антисемитизма/Врачи больницы "Шиба" продолжаются бороться за жизнь 43-летнего мужчины, доставленного в больницу в критическом состоянии из спортзала в Тель-Авиве. Несчастный случай произошел из-за того, что мужчина забыл закрепить "блины" на штанге.
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01.06.2021 14:40 Відповісти
У нашего Зе-сранца жизнь удалась...
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01.06.2021 11:17 Відповісти
какой няшный подросток . как президент конечно говно но как тик-токер просто красавчик "У кожного свої "блинчики" на сніданок", - Зеленський показав фото зі спортзалу - Цензор.НЕТ 5372
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01.06.2021 11:19 Відповісти
подкачалься человек ) теперь каждого хейтера с цензора может послать в нокаут )
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01.06.2021 11:20 Відповісти
Цікаво,ахто йому підказав отую світлину виставити в і-нет? Мабуть,дЄрмак.
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01.06.2021 11:24 Відповісти
В його кабінеті на Банковій лежить гора не прочитаних документів , а воно , тим часом , демонструє своі досягнення в спортзалі , слів бракує від цієі недорозвиненоі істоти і так званого , *********** !
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01.06.2021 11:28 Відповісти
Єслі сказать что ***** убівца завтра загінєт 100 чілавєк )))
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01.06.2021 11:38 Відповісти
ТЫ ВООБЩЕ СТУКАЧ ЗАТКНИСЬ !!!
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01.06.2021 12:35 Відповісти
Підлога Маккартні ответил на ваш комментарий в теме Второй за неделю пограничник застрелился в Одесской области
А я думал, что тем кем ты меня назвал это те кто делают так как сабдж топика... зря ты так.
САБДЖ ТЫ НЕДОДЕЛАННЫЙ )))
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01.06.2021 12:36 Відповісти
когда зебилы грызут блинчики, порохоботы смакують клубнику в шыкаладе
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01.06.2021 11:38 Відповісти
Краще клубніка ніж блінчікі
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01.06.2021 11:49 Відповісти
Засушений Геракл в мініатюрі.
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01.06.2021 11:58 Відповісти
"У кожного свої "блинчики" на сніданок", - Зеленський показав фото зі спортзалу - Цензор.НЕТ 732
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01.06.2021 12:05 Відповісти
та да! в кожного зрання свої "блінчікі" ! (
"У кожного свої "блинчики" на сніданок", - Зеленський показав фото зі спортзалу - Цензор.НЕТ 5342

...
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01.06.2021 12:08 Відповісти
Ждем при след падении рэйтинга бубочку в стиле ню!!!! В виду отсутствия брата - фото будет с Ермаком. "У кожного свої "блинчики" на сніданок", - Зеленський показав фото зі спортзалу - Цензор.НЕТ 4995
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01.06.2021 12:46 Відповісти
А фулі. У Зєлі все виходить. Завдання своє він виконує, Україна ліквідовується, українці мовчать, влада не хитається попри численні зашквари. Можна і собою зайнятись.
_________
Зєлю геть. Дострокові.
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01.06.2021 12:49 Відповісти
молодец Зе, следит за здоровьем.
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01.06.2021 13:05 Відповісти
после дорожек кокса и не на такое тянет с утреца
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01.06.2021 13:20 Відповісти
точно. Зе тянет блины, а Пе дорожки кокса.
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01.06.2021 19:22 Відповісти
А кого интересует его здоровье? Лучше бы оно побыстрее сдохло---у страны бы шансы на выживание появились бы!
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02.06.2021 02:33 Відповісти
хорошо ты про своего сладчайшего рабовладельца написало "А кого интересует его здоровье? Лучше бы оно побыстрее сдохло---у страны бы шансы на выживание появились бы!"
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02.06.2021 04:07 Відповісти
ботяра зеленая идет "У кожного свої "блинчики" на сніданок", - Зеленський показав фото зі спортзалу - Цензор.НЕТ 2552
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02.06.2021 22:25 Відповісти
хорошо ты само себе лишь о себе написало "ботяра зеленая идет "
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03.06.2021 05:31 Відповісти
я понимаю, что подоляковские туповаты))) yegorov vitaly идет "У кожного свої "блинчики" на сніданок", - Зеленський показав фото зі спортзалу - Цензор.НЕТ 8053 , так тебе понятно, бот?
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03.06.2021 21:39 Відповісти
Сиди и дальше в спаме)))
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04.06.2021 01:53 Відповісти
Тю, я думал, что он разжирел а это он накачался. Особенно рожу классно накачал за два года.
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01.06.2021 13:12 Відповісти
Ну а почему бы и нет? Ему жить долго,богато,денег заработал,жить не в этой стране.ему и его компании.Ещё немножко народ пограбят и свалят с отпрысками.Вот он и держит себя в форме.Денег много.может себе позволить и спортзал и питание,не с АТБ,с просрочкой. вот такой вот у нас президент. Да и вообще -слуги,так сказать народа. Только народ- не украинцы.
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01.06.2021 13:48 Відповісти
нарешті, а то вже скучили, без зашкварів
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01.06.2021 15:08 Відповісти
"У кожного свої "блинчики" на сніданок", - Зеленський показав фото зі спортзалу - Цензор.НЕТ 9911

"У кожного свої "блинчики" на сніданок", - Зеленський показав фото зі спортзалу - Цензор.НЕТ 5113
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01.06.2021 23:42 Відповісти
"У кожного свої "блинчики" на сніданок", - Зеленський показав фото зі спортзалу - Цензор.НЕТ 9789
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02.06.2021 14:19 Відповісти
 
 