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Україна може забезпечити до 400 тис. вакцинацій від коронавірусу на тиждень, - заступник голови ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Україна може забезпечити до 400 тис. вакцинацій від коронавірусу на тиждень, - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що Україна готова забезпечити до 400 тис. вакцинацій від COVID-19 на тиждень.

Про це заступник голови ОП розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"На цей момент, ми розуміємо, що за тиждень ми можемо забезпечити до 400 тисяч вакцинацій. Ми прискорюємо темпи поставок, система готова", - зазначив Тимошенко.

У той же час, за словами заступника голови ОП, реальні темпи вакцинації будуть залежати від обсягів і графіка поставки вакцин.

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"Все буде залежати від кількості вакцин, яка до нас приїде. Якщо до нас приїде більше вакцин, ми зможемо це забезпечити. Проблеми вакцинації немає. Ми підготувалися. Далі питання поставок. Це ж не питання тільки України, дефіцит вакцини є скрізь", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв, що за літо в країні провакцинують від коронавірусу 5 млн українців.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
😁 та не мелочитесь уже...400 тысяч в день...или даже в час...
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01.06.2021 10:57
+2
Болтунннннннннн!!!!!!!!!!!!
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01.06.2021 10:58
+2
5 млн/минуту - план партии един
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01.06.2021 11:02
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😁 та не мелочитесь уже...400 тысяч в день...или даже в час...
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01.06.2021 10:57 Відповісти
Болтунннннннннн!!!!!!!!!!!!
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01.06.2021 10:58 Відповісти
400 в неделю потому что недоделанное чудо медицины ляпнуло и пообещало 5 млн вакцинаций до конца лета. Аккурат 5 млн получается А уколоть можно и гувном лишь бы цифры сошлись...
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01.06.2021 11:00 Відповісти
5 млн/минуту - план партии един
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01.06.2021 11:02 Відповісти
Что это такое , что это за должность такая у этого ворюги? И все в будущем времени.....Падлы.
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01.06.2021 11:04 Відповісти
Де воно стільки вакцин візьме?
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01.06.2021 11:12 Відповісти
Ну у нас все оппозиционеры всегда самые умные, самые решительные и всезнающие, и борцы за всеобщее счастье народа, ничего нового. ( вспомните Зелю на стадионе или всех нынешних "оппозиционеров" от Рабиновича, Королевской и Шахова до Юли и Пети, аж порой " на слезу пробирает," от умиления.
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01.06.2021 11:17 Відповісти
Украина может обеспечить до 400 тыс. вакцинаций от коронавируса в неделю, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5909
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01.06.2021 11:17 Відповісти
Мы можем всё! Только государство нам мешает...
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01.06.2021 11:31 Відповісти
Можете???
Робіть, а не обіцяйие...
Вашими обіцянками ситі вже вчителі, пенсіонери, лікарі, шахтарі, військові...
Лише обіцянки й відосіки....
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01.06.2021 12:22 Відповісти
Неправду говорить - не тяжести перемещать...
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01.06.2021 12:47 Відповісти
 
 