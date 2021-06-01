Україна може забезпечити до 400 тис. вакцинацій від коронавірусу на тиждень, - заступник голови ОП Тимошенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що Україна готова забезпечити до 400 тис. вакцинацій від COVID-19 на тиждень.
Про це заступник голови ОП розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"На цей момент, ми розуміємо, що за тиждень ми можемо забезпечити до 400 тисяч вакцинацій. Ми прискорюємо темпи поставок, система готова", - зазначив Тимошенко.
У той же час, за словами заступника голови ОП, реальні темпи вакцинації будуть залежати від обсягів і графіка поставки вакцин.
"Все буде залежати від кількості вакцин, яка до нас приїде. Якщо до нас приїде більше вакцин, ми зможемо це забезпечити. Проблеми вакцинації немає. Ми підготувалися. Далі питання поставок. Це ж не питання тільки України, дефіцит вакцини є скрізь", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв, що за літо в країні провакцинують від коронавірусу 5 млн українців.
Будь ласка, зачекайте...
Робіть, а не обіцяйие...
Вашими обіцянками ситі вже вчителі, пенсіонери, лікарі, шахтарі, військові...
Лише обіцянки й відосіки....