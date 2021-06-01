УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4410 відвідувачів онлайн
Новини
36 362 253

Рада остаточно заборонила пластикові пакети: за порушення - штраф до 8500 грн

Рада остаточно заборонила пластикові пакети: за порушення - штраф до 8500 грн

В Україні штрафуватимуть за використання пластикових пакетів. Верховна Рада остаточно заборонила їх обіг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 297 парламентаріїв.

Законопроєкт №2051-1 забороняє використання:

  • надлегких пластикових пакетів;
  • легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм;
  • оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт щодо промвикидів потрібно переглянути в частині кращих технологій і передбачити державне фінансування, - нардеп

При цьому винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною (225х345х450 ​​мм), що використовуються для м'яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.

Відповідно до закону, поширення пластикових пакетів буде каратися штрафом від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення буде стягуватися штраф до 8500 гривень.

Нагадаємо, раніше екологічний комітет ВР рекомендував Верховній Раді остаточно заборонити обіг пластикових пакетів в Україні.

Автор: 

ВР (14949) екологія (1347) штраф (1857)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+34
Рада окончательно запретила использование пластиковых пакетов: за нарушение - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 8879
показати весь коментар
01.06.2021 11:14
+25
Угу. Когда сможем - уже может быть поздно. Загадим всё вокруг. Или на наш век хватит? А потом что? А что потом - нас не интересует? Чисто совковый подход.
показати весь коментар
01.06.2021 11:34
+24
Это хорошо.
показати весь коментар
01.06.2021 11:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
А зачем штрафовать? Не проще ли запретить выпуск и ввоз? Вопрос с реализацией сам решится. Ну а какие альтернативы мудрейшие предлагают?
показати весь коментар
01.06.2021 19:54 Відповісти
Рада остаточно заборонила використання пластикових пакетів: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 3047"
показати весь коментар
01.06.2021 21:17 Відповісти
Радянські авоськи - сєточкі

Рада остаточно заборонила використання пластикових пакетів: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 2046
показати весь коментар
01.06.2021 22:17 Відповісти
А вишни как? А абрикосы?
показати весь коментар
01.06.2021 22:33 Відповісти
Були при совку ще дрібна сітка

Рада остаточно заборонила використання пластикових пакетів: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 6008
показати весь коментар
01.06.2021 22:36 Відповісти
Так она же из пластика!
показати весь коментар
01.06.2021 22:42 Відповісти
Та ото ж, тут головне радянська показуха - "Ми заборонили пластикові пакети", бо вони плавають у Світовому океані
показати весь коментар
01.06.2021 22:48 Відповісти
ось так
Рада остаточно заборонила пластикові пакети: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 9907"
показати весь коментар
02.06.2021 21:43 Відповісти
Не понимаешь ты ничего: штраф - это и есть цель. Денег нет в казне- разворовали, а пополнять бюджет надо. За маски уже 17000 грн не возьмешь - все уже в желтой зоне, не поймут. А за пакеты - милое дело: экология, понимаешь. Кто против экологии? Тут попытались штрафовать солдат за то, что стреляют в ответ, но как-то мало получается. А тут можно считай всех торгующих оштрафовать. И никто за них не заступится. по советским понятиям это преступники. Так что штрафуй - не хочу. И на карман можно легко отправить: штрафы же не поддаются подсчету, как налоги.
показати весь коментар
01.06.2021 22:30 Відповісти
Очередное фуфло-мусор уже,сортировали.
показати весь коментар
01.06.2021 20:15 Відповісти
так немає сенсу у сортуванні поки немає переробних заводів.
показати весь коментар
01.06.2021 21:17 Відповісти
Никуя нет-только штрафы-назначили...
показати весь коментар
02.06.2021 16:21 Відповісти
цензор видалив статтю про штрафи.
показати весь коментар
02.06.2021 21:43 Відповісти
Чет мне кажется, что от вырубки лесов проблема будет посерьезней чем от пластика
показати весь коментар
01.06.2021 20:41 Відповісти
не парься, в состоятельной стране живём, за всё заплатим
показати весь коментар
01.06.2021 22:02 Відповісти
ну як забороноти щось - голови не треба - і жопа згодиться.
показати весь коментар
01.06.2021 21:25 Відповісти
Презервативы тоже станут бумажными ?
Чтобы дебилы плодились нон-стоп ?
показати весь коментар
01.06.2021 21:40 Відповісти
Хороша новина... Краще пізно чим ніколи... Але побачимо, що воно з того вийде
показати весь коментар
01.06.2021 21:48 Відповісти
Так зрозумів дебілізм пргресує... Ті тонкі пакети що розлагаються на сонці за рік заборонили, а ті товсті що розлагаються 5 - 10 років залишили
показати весь коментар
01.06.2021 22:14 Відповісти
так а атб как же и запорожполимертара в которую я чуть не пошел работать....)
показати весь коментар
01.06.2021 22:14 Відповісти
Как говаривал таварищ Членин "Формально правильно, а по сути издевательство"
показати весь коментар
01.06.2021 22:37 Відповісти
До сортування сміття і переробку ніяк руки не доходять. Простіше заборонити, і згадати як виглядає авоська і кульки з газети які продавці дуже вправно крутили. Тільки газети зараз теж дефіцит.
показати весь коментар
01.06.2021 22:37 Відповісти
в магазине не крутили кульки из газеты
показати весь коментар
02.06.2021 05:45 Відповісти
И шо? Теперь по старинке будем газетку в ведро вкладывать? Колбасу в бумагу заворачивать, а конфетки в конвертик заворачивать?))
показати весь коментар
01.06.2021 22:39 Відповісти
Только бумага сейчас сто́ит намного дороже. Импорт. Хотя можно использовать агитационные листовки , которые на выборы использовались. Их бесплатно раздавали. Вот и будем селедку заворачивать в портрет Зеленского. Конец бедности!
показати весь коментар
01.06.2021 22:46 Відповісти
В его агитках, столько же химии сколько и в нем самом, зачем рыбу портить такой дрянью)
показати весь коментар
01.06.2021 22:49 Відповісти
Нарешті щось корисне.

https://www.vladtime.ru/nauka/662609


https://www.vladtime.ru/nauka/662609 Японские ученые нашли пластиковый пакет на дне Марианской впадины

Рада остаточно заборонила використання пластикових пакетів: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 9075
показати весь коментар
01.06.2021 22:54 Відповісти
фото явно не оригинальное
показати весь коментар
02.06.2021 05:03 Відповісти
є відео, де черепасі із носа достають питну трубочку!
показати весь коментар
02.06.2021 21:44 Відповісти
Вы физику в школе прокурили?))
показати весь коментар
02.06.2021 09:19 Відповісти
Чо розвонялись, фільми не дивитесь чи шо?

Рада остаточно заборонила використання пластикових пакетів: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 600
показати весь коментар
01.06.2021 22:57 Відповісти
Обе руки заняты? А где ручка? А, ну да, у него же машина.
показати весь коментар
01.06.2021 23:30 Відповісти
Запрещают пакет на кассе и пакеты тонкие. Сумки и пакеты многоразовые из толстого полиэтилена не запрещают. Просто нужно будет с собой брать многоразовую сумку или крепкий пакет. Или покупать на кассе многоразовую сумку/пакет за дорого. Во многих странах это норма. Я на Мальте купил 4 сумки для продуктов очень прочные, уже 5 лет использую. Зачем каждый раз покупать пакеты и загрязнять природу? Потом весят на всех деревьях...
показати весь коментар
02.06.2021 00:53 Відповісти
такі паперові пакети є різні: без ручок для невеличких закупів, для великих із ручками, або взагалі коробки із дірками-ручками.
Рада остаточно заборонила пластикові пакети: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 2579"
показати весь коментар
02.06.2021 21:47 Відповісти
В автобус пусть сядет с таким пакетом, когда обе руки заняты.
показати весь коментар
01.06.2021 23:48 Відповісти
знач візмеш із ручками, воні різні бувають.
Рада остаточно заборонила пластикові пакети: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 2163"
показати весь коментар
02.06.2021 21:50 Відповісти
Давно пора запретить любую пластиковую тару. Ведь каких то 35 -40 лет обходились полотняной сумкой или сеткой авоськой. Упаковка товара была бумажной. И ничего, жили. А главное не загаживали массово окружающую среду.
показати весь коментар
01.06.2021 22:59 Відповісти
Средняя продолжительность 62 года была.
показати весь коментар
01.06.2021 23:31 Відповісти
а сейчас что, больше?
показати весь коментар
02.06.2021 05:04 Відповісти
А до этого 5000 лет жопу лопухом вытирали,и ничего,жили. В одном хлеву с свиньями, что бы теплее было.
показати весь коментар
02.06.2021 05:06 Відповісти
И жопу газетой подтирали...И спали на печи....
показати весь коментар
02.06.2021 10:02 Відповісти
Паперові пакети це не вихід.Бо скільки дерев буде знищено?
показати весь коментар
01.06.2021 23:24 Відповісти
Боротьба з пластиком це також локшина.Зараз наприклад вся побутова техніка з пластику.А вона в свою чергу набагато гіршої якості.ніж раніше.
показати весь коментар
01.06.2021 23:29 Відповісти
Хто пояснить мені - а мусорні пакети дозволені?
А поліетиленові типу Фора, АТБ, Сільпо, BMW та інші?
А "маєчки"?
Ось нахіба ТАКИМ чином новини подавати?!
показати весь коментар
01.06.2021 23:30 Відповісти
І знову по тексту цієї "новини".
Ніхто ще нічого не заборонив і тим більше, нікого не будуть штрафувати.
Постанову ще має підписати президент. Далі опублікування. Потім ще півроку і тільки вже після цього штрафи.
Зараз у ЗМІ треба було тільки розшифрувати які саме пакети МОЖЛИВО будуть заборонені, а які можна буде використовувати.
Але ж ніт. Просто вкидуємо інфу і переходимо до наступної "новини"
показати весь коментар
01.06.2021 23:39 Відповісти
а что там мертвечук? как себя самопочувает?
показати весь коментар
02.06.2021 03:07 Відповісти
Рада остаточно заборонила пластикові пакети: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 7847
показати весь коментар
02.06.2021 09:54 Відповісти
Ни пакеты нужно запрещать, а заниматься сегрегацией и переработкой отходов.

Бредовый закон, принят ради штрафов. Но лох за все заплатит.
показати весь коментар
02.06.2021 10:05 Відповісти
Рада остаточно заборонила пластикові пакети: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 5362
показати весь коментар
02.06.2021 17:04 Відповісти
Рада остаточно заборонила пластикові пакети: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 6934"
показати весь коментар
02.06.2021 21:52 Відповісти
Немного про забугорье.
Я когда в Нидерландах на мусорку попал - охренел. Я был просто в культурном шоке.
1) не воняет и очень чисто вокруг.
2) стоит штук сорок контейнеров (больших, которые как кузов самосвала), каждый для своего типа мусора (дерево, бумага, металл, пластик, мебель, пенопласт, строительный мусор, садовый мусор, мусор из ванны, ткани, краски, батарейки и т.д.)
3) стоит специальный человек, который подсказывает какую хрень куда выкинуть.А ещё до этого у меня был культурный шок, когда увидел местные мусорки. Сверху над землёй торчит такая маленькая будочка по пояс со специальной дверцей. И все туда свой мусор пихают. А потом приехала мусорка со специальным краном и оказалось, что под той будочкой под землёй огромный контейнер метра три глубиной. И получается весь мусор под землёй, так что ни мыши, ни насекомые, ни бомжи туда залезть не могут (бомжам правда и не надо, они жрачку и одежду в других местах добывают), ничего не подтекает и не воняет.
Я бы рекомендовал украинцам присмотреться к этой технологии.
показати весь коментар
02.06.2021 18:54 Відповісти
пару років тому був бум, усі лазили по забогорним сайтам і постили собі у фесбук няшки цивілізації тикая рилом місцевих керманичів. багато чого почали робити, але як в українців ведеться "поставив і забув, поки воно молекуляризується"
показати весь коментар
02.06.2021 21:54 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 