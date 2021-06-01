Рада остаточно заборонила пластикові пакети: за порушення - штраф до 8500 грн

В Україні штрафуватимуть за використання пластикових пакетів. Верховна Рада остаточно заборонила їх обіг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 297 парламентаріїв.

Законопроєкт №2051-1 забороняє використання:

надлегких пластикових пакетів;

легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм;

оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів.

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При цьому винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною (225х345х450 ​​мм), що використовуються для м'яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.

Відповідно до закону, поширення пластикових пакетів буде каратися штрафом від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення буде стягуватися штраф до 8500 гривень.

Нагадаємо, раніше екологічний комітет ВР рекомендував Верховній Раді остаточно заборонити обіг пластикових пакетів в Україні.