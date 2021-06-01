Рада остаточно заборонила пластикові пакети: за порушення - штраф до 8500 грн
В Україні штрафуватимуть за використання пластикових пакетів. Верховна Рада остаточно заборонила їх обіг.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.
За документ проголосували 297 парламентаріїв.
Законопроєкт №2051-1 забороняє використання:
- надлегких пластикових пакетів;
- легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм;
- оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів.
При цьому винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною (225х345х450 мм), що використовуються для м'яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.
Відповідно до закону, поширення пластикових пакетів буде каратися штрафом від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення буде стягуватися штраф до 8500 гривень.
Нагадаємо, раніше екологічний комітет ВР рекомендував Верховній Раді остаточно заборонити обіг пластикових пакетів в Україні.
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Чтобы дебилы плодились нон-стоп ?
https://www.vladtime.ru/nauka/662609
https://www.vladtime.ru/nauka/662609 Японские ученые нашли пластиковый пакет на дне Марианской впадины
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А поліетиленові типу Фора, АТБ, Сільпо, BMW та інші?
А "маєчки"?
Ось нахіба ТАКИМ чином новини подавати?!
Ніхто ще нічого не заборонив і тим більше, нікого не будуть штрафувати.
Постанову ще має підписати президент. Далі опублікування. Потім ще півроку і тільки вже після цього штрафи.
Зараз у ЗМІ треба було тільки розшифрувати які саме пакети МОЖЛИВО будуть заборонені, а які можна буде використовувати.
Але ж ніт. Просто вкидуємо інфу і переходимо до наступної "новини"
Бредовый закон, принят ради штрафов. Но лох за все заплатит.
Я когда в Нидерландах на мусорку попал - охренел. Я был просто в культурном шоке.
1) не воняет и очень чисто вокруг.
2) стоит штук сорок контейнеров (больших, которые как кузов самосвала), каждый для своего типа мусора (дерево, бумага, металл, пластик, мебель, пенопласт, строительный мусор, садовый мусор, мусор из ванны, ткани, краски, батарейки и т.д.)
3) стоит специальный человек, который подсказывает какую хрень куда выкинуть.А ещё до этого у меня был культурный шок, когда увидел местные мусорки. Сверху над землёй торчит такая маленькая будочка по пояс со специальной дверцей. И все туда свой мусор пихают. А потом приехала мусорка со специальным краном и оказалось, что под той будочкой под землёй огромный контейнер метра три глубиной. И получается весь мусор под землёй, так что ни мыши, ни насекомые, ни бомжи туда залезть не могут (бомжам правда и не надо, они жрачку и одежду в других местах добывают), ничего не подтекает и не воняет.
Я бы рекомендовал украинцам присмотреться к этой технологии.