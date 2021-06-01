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Новини Політика України
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Медведчук (1323) Новіков (164) Порошенко (13228) Бігус (146) Офіс Президента (1746)

Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков

Те, що саме зараз прослушки Медведчука передали журналістам - частина більш широкої інформаційної кампанії Офісу Президента проти опозиції. І може, крім опозиції, це ще якось пов'язано зі зростанням тарифів.

Про це заявив адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня у нас був досить гострий конфлікт з редакцією Бігус.інфо з приводу другого випуску серіалу щодо "плівок Медведчука". Я говорив, що висловлені ними звинувачення в корупційній угоді "Нафтопровід в обмін на Севастопольський морський завод" йдуть далеко за рамки оціночних суджень і вимагають доказів. Вони дорікали мені в нещирості ("адвокат Порошенка Новіков збрехав, що Бігус.інфо не зверталися за коментарем"). Конфлікт - ще не війна, і я сподіваюся, що найближчим часом ми так чи інакше з'ясуємо всі ці непорозуміння", - зазначив він.

Дивіться також: Медведчук у 2014 році став посередником у закупівлі вугілля на окупованих територіях Донбасу, готівку доставляла СБУ, - ЗМІ. ВIДЕО

"Порівняно з минулим випуском "Наші гроші" демонструють прогрес стандартів. Я радий, що журналісти нас почули, і більше не говорять про факти, які не підтверджуються доступними записами. У новому сюжеті не стверджується, що президент Порошенко доручав Віктору Медведчуку вести переговори з терористами і з Росією щодо поставок вугілля або вів такі переговори за посередництва Медведчука; що він узгоджував з Медведчуком умови оплати вугілля; що давав команду на перевезення готівки в "ДНР"; що заробляв на вугіллі з Донецька або з ПАР. І правильно, що не стверджується", - зазначив адвокат.

"У багатьох глядачів програми все одно склалося враження, що вони все це там чули. Але це не так: Денис Бігус і Аліса Юрченко жодного разу не сказали про те, що Петро Порошенко зробив або сказав щось, що не додавши "на нашу думку", "ми припускаємо" і т.п. Якщо глядач при цьому сам домислив, що це не просто припущення, а єдиний можливий висновок, то в цьому журналіст, звичайно, не винен. На такого журналіста за що подавати в суд?))"- акцентував Новіков.

Читайте також: "ЄС" про "плівки Медведчука": Офіс президента намагається відвернути увагу українців від провалу з НАТО і зняття санкцій з "Північного потоку-2"

"Новим у цьому епізоді було те, що Денис Бігус прямо назвав джерело прослушок: "це все СБУ чула ще тоді і точно розуміла , що Медведчук за персонаж". Якщо знали в 2014, то знали і в 2019, і в 2020, але не дали їм ніякого офіційного ходу. Для мене це підтвердження, що вихід розслідування "Грошей" саме зараз (тобто те, що саме зараз прослушки передали журналістам) - частина більш широкої інформаційної кампанії Офісу Президента проти опозиції. І, може, крім опозиції, це ще якось пов'язано з тим, що від завтра (пост написаний 31 травня. - Ред.) у мене і у вас виростуть рахунки за світло і газ", - резюмував адвокат.

Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков 01
Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Выход расследования по записям Медведчука именно сейчас - часть более широкой информационной кампании ОП против оппозиции, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 8887
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01.06.2021 11:15
+7
Нарід, хліба не буде. Жеріть серіал "розслідування ОПи".
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01.06.2021 11:23
+6
"Следующие 8-12 лет мы будем жить в эпоху Януковича. И это факт и вам нужно смириться с этим."
Глава администрации президента Украины Сергей Левочкин.
Май 2010 г.
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01.06.2021 11:10
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"Следующие 8-12 лет мы будем жить в эпоху Януковича. И это факт и вам нужно смириться с этим."
Глава администрации президента Украины Сергей Левочкин.
Май 2010 г.
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01.06.2021 11:10 Відповісти
Выход расследования по записям Медведчука именно сейчас - часть более широкой информационной кампании ОП против оппозиции, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 8887
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01.06.2021 11:15 Відповісти
Это в каком смысле "ушел"? Выход расследования по записям Медведчука именно сейчас - часть более широкой информационной кампании ОП против оппозиции, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 3190
ПЖ жив! И я счастлив
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01.06.2021 11:35 Відповісти
Пичалька...
Порохоботы потихоньку скатились на уровень ЗЕбилов...
в зависимости кто у власти, другая сторона другая сторона
начинает нытье по методичкам из Лахты...
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01.06.2021 11:38 Відповісти
Я смотрю, у вас глубокие познания методичек из Лахты.... Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 5467
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01.06.2021 11:57 Відповісти
взаимное ******* дерьмом забава всех политиков перед выборами......
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01.06.2021 11:14 Відповісти
Нет, блин, их надо было рассекретить через 50 лет. Выход расследования по записям Медведчука именно сейчас - часть более широкой информационной кампании ОП против оппозиции, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 4801
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01.06.2021 11:15 Відповісти
простой вопрос-ты лично послушал эти "пленки" ? и что там такого тебя беспокоит?
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01.06.2021 11:17 Відповісти
Краем уха. Давно перестал пытаться вникать в ту чернуху, которой друг-друга обливают политики. Тем более, что почти нет шансов, чтобы наверняка понять, где правда, где ложь, а где манипуляции.
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01.06.2021 11:20 Відповісти
Яке довір'я може бути плівкам взагалі , коли всі ж розуміють ,що їх можна легко підробити , навіть не володіючи майстерно навичками звукозапису . Достатньо якісної апаратури . Выход расследования по записям Медведчука именно сейчас - часть более широкой информационной кампании ОП против оппозиции, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 7307 .
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01.06.2021 11:42 Відповісти
Я об этом и говорю.
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01.06.2021 12:11 Відповісти
Да не СБУ их писало, не СБУ, Мудачу говорил своими хозяевами по защищенному каналу, вот рашка его и сливает.
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01.06.2021 11:20 Відповісти
Та це зрозуміло . Але ж задофільному панству , комфортніше вірити пустим словам якогось Бігуся . Выход расследования по записям Медведчука именно сейчас - часть более широкой информационной кампании ОП против оппозиции, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 8550 .
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01.06.2021 11:47 Відповісти
Нарід, хліба не буде. Жеріть серіал "розслідування ОПи".
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01.06.2021 11:23 Відповісти
Давайте разделять вопросы порядочности журналистов и преступные действия гос.институтов. Это из разных опер!
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01.06.2021 11:23 Відповісти
Кловун показує лохам блінчікі, ОПа - серіал про Мертвечука. Зелений балаган працює в звичайному режимі.
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01.06.2021 11:28 Відповісти
И не поспоришь. Щемят гады зеленопузые оба бывших осколка партии рыгов, возглавляемых бывшими министрами правительства Азирова и наперебой утверждающих, что только они азм есть оппозиция. Вот уже и дело общее на них завели
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01.06.2021 11:28 Відповісти
Україну ніколи не завойовували її завжди розривали та роздирали зовнішні вороги після того, як внутрішні вороги, панки, що тільки те і робили, що грабували Україну та її народ з мрією запанувати у своїй стронці, над собі подібними. А вже обкрадений до нитки люд, затурканий та озлоблений бігав від одного панка"гетьмана" до іншого. І як починалася руїна та міжусобні війни та розбрат, то ці панки, щоб врятувати свої гнилі шкури, розривали Україну та кидали її в лапи до "братішек" сусідів, які підливаючи масло в полумя, тільки чекали слушного моменту, щоб поглинути територію та підімяти під себе знедолений та затурканий український народ. Панкам, ворогам внутрішнім, вони голову скручували в першу чергу і шкуру свою гнилу вони так і не врятували. І не залишилося від них ні імені, ні роду, а ні могили. І такі фатальні помилки ми не раз робили в сіоїй сумній історії. І зараз теж саме робимо. Це дуже сумна картина маслом. Одумайтесь, проаналізуйте сої вічні помилки і змініться інакше вас знову чекає поневолення та Тайга.
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01.06.2021 11:29 Відповісти
декілька місяців тому уп писала про спільну роботу сбу та дбр по пошуку нового компромату на пп, а саме зв*язок пп і мудачука. були кинуті найкращі специ. а те що немало халтури, яку неможливо провірити- бігуса і замовників не цікавить! бабки уплочені,ваву тре спасати
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01.06.2021 11:33 Відповісти
Все равно за жабры свинью возьмут. Как бы не верещала
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01.06.2021 11:34 Відповісти
Твою бабушку?а нафиг она кому нужна,свинособака...
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01.06.2021 11:39 Відповісти
да, у зеленьіх и свиньи с жабрами, и "не" вместо "ни" используют.
криворожские университетьі
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01.06.2021 11:43 Відповісти
Всьо равно твої вологі фантазії не збудуться . Як би ти тут не верещав . Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 5684 .
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01.06.2021 11:51 Відповісти
У свиньи израильский паспорт. Вы ведь КалоМойшу имели в виду? Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 815
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01.06.2021 11:58 Відповісти
Фигню несет. Твое дело сказать было или нет, а не апеллировать к общественности, что это заказ. Сговор был у ПОПа с Медведчуком, И независимо от целей вскрытия этого сговора, преступление есть преступление - финансирование террористов.
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01.06.2021 11:49 Відповісти
Ще один , свідєтєль святого сговора . Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 4306 .!!
Ти особисто був присутнім на тому - сговорі ,, все дослівно чув ? Чи тобі сорока ( Бігусь ) на хвості принесла . ?
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01.06.2021 11:55 Відповісти
Блокада поездов с ордло Парасюком и Семенченком, так званный уголек с ЮАР, так "странно" дополняют эти записи. Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 9311
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01.06.2021 12:03 Відповісти
О , вже значить -то було вугілля мудачука і Пороха . ! Он як .!! Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 362 .
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01.06.2021 12:06 Відповісти
Ну да, через фронт поездами торговали простые бизнесмены. Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 9029
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01.06.2021 12:20 Відповісти
Та - ясєн пєнь . Крім Порошенка і мудачука , в Україні більше ж нікому -торговать . ! Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 7131 . Хто ж ще продасть Ахметову , його ж вугілля , як не вони . !?
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01.06.2021 12:28 Відповісти
Фигню несет. Дело Бигуса сказать было или нет, а не апеллировать к общественности, что это заказ. Сговор был у Зе и Каломойши с Медведчуком, И независимо от целей вскрытия этого сговора, преступление есть преступление - финансирование террористов.
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01.06.2021 12:00 Відповісти
Инфу, ну хотя бы пленки состряпайти, а то один словесный понос от соевой ботвы.
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01.06.2021 12:06 Відповісти
"хотя бы пленки состряпайти" - это к вашим зебуинам Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 600. "а то один словесный понос от зелёной ботвы" по вагнеровцам. Я поправил Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 8590
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01.06.2021 12:13 Відповісти
Тогда с суд подавайте или хотя бы свидетельствовать пусть петя приходит, а не бегает как трусливый заяц.
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01.06.2021 12:22 Відповісти
"Тогда с суд подавайте" - уже начали, просыпайтесь Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 8319. "свидетельствовать пусть петя приходит, а не бегает как трусливый заяц." - а что, уже расродились расследованием вагнергейта? Или сепаратист Зе слился как сцыкло? Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 8319
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01.06.2021 12:26 Відповісти
По фенотипу - типичный угрофин, нечто среднее между Шариковым и ******.
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01.06.2021 12:14 Відповісти
- Алло, это 101?
- Да
- Срочно приезжайте, тут дом горит
- А вы уверены?
- Конечно уверен. Я сам вижу
- Может это ваше оценочное суждение?
- Какое, нах, оценочное? Он реально горит!
- А может вам выгодно, чтобы он горел именно сейчас? Почему он не горел вчера или завтра, а именно сегодня?

- Вы с ума сошли? Вы пожар тушить будете?
- А вы знаете, что мы можем подать на вас в суд за ложный вызов?
- Какой "ложный"? Дом реально горит!
- Может вам так кажется?
- Так тут целая толпа собралась и они тоже видят этот пожар!
- А может это вы их так настроили своими оценочными суждениями?

Это все что нужно знать про работу адвоката Новиков.
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01.06.2021 12:24 Відповісти
-Ми сейчас виєзжаєм , но еслі ви врьоте , ми по пріезду отвесім вам люлей , за враньйо .

-Изветітє я тут - плохо вижу , мне показалось что -что то горіт ,, ето сосед просто прікурівал сігарєту .. І вообще ,я ошібся номером . Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 2189 .
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01.06.2021 13:25 Відповісти
"-Ми сейчас виєзжаєм ..." в контексте Новикова, это попытаться разобраться в сути обвинений, которые явствуют из пленок прослушки. Но ничего подобного от Новикова не прозвучала. Он переводит стрелки от сути на форму.

Так что твоя фантазия на мою фантазию ... совершенно не в дугу.
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01.06.2021 13:33 Відповісти
Медведчука і пороха треба садить. Різниця тільки в термінах. Бо один в крові по маківку, а інший по лікоть. Ось і вся різниця.
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01.06.2021 14:14 Відповісти
Велике ЕКСКЛЮЗИВНЕ інтерв'ю Петра ПОРОШЕНКА з Валерієм Калнишем на «Прямому» телеканалі.
Чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна?
Що буде з «Північним потоком-2»?
І хто стоїть за так званими «плівками Медведчука»?

Відповідді Петра Порошенка на актуальні запитання.
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10.06.2021 18:34 Відповісти
 
 