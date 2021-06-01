Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков

Те, що саме зараз прослушки Медведчука передали журналістам - частина більш широкої інформаційної кампанії Офісу Президента проти опозиції. І може, крім опозиції, це ще якось пов'язано зі зростанням тарифів.

Про це заявив адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня у нас був досить гострий конфлікт з редакцією Бігус.інфо з приводу другого випуску серіалу щодо "плівок Медведчука". Я говорив, що висловлені ними звинувачення в корупційній угоді "Нафтопровід в обмін на Севастопольський морський завод" йдуть далеко за рамки оціночних суджень і вимагають доказів. Вони дорікали мені в нещирості ("адвокат Порошенка Новіков збрехав, що Бігус.інфо не зверталися за коментарем"). Конфлікт - ще не війна, і я сподіваюся, що найближчим часом ми так чи інакше з'ясуємо всі ці непорозуміння", - зазначив він.

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"Порівняно з минулим випуском "Наші гроші" демонструють прогрес стандартів. Я радий, що журналісти нас почули, і більше не говорять про факти, які не підтверджуються доступними записами. У новому сюжеті не стверджується, що президент Порошенко доручав Віктору Медведчуку вести переговори з терористами і з Росією щодо поставок вугілля або вів такі переговори за посередництва Медведчука; що він узгоджував з Медведчуком умови оплати вугілля; що давав команду на перевезення готівки в "ДНР"; що заробляв на вугіллі з Донецька або з ПАР. І правильно, що не стверджується", - зазначив адвокат.

"У багатьох глядачів програми все одно склалося враження, що вони все це там чули. Але це не так: Денис Бігус і Аліса Юрченко жодного разу не сказали про те, що Петро Порошенко зробив або сказав щось, що не додавши "на нашу думку", "ми припускаємо" і т.п. Якщо глядач при цьому сам домислив, що це не просто припущення, а єдиний можливий висновок, то в цьому журналіст, звичайно, не винен. На такого журналіста за що подавати в суд?))"- акцентував Новіков.

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"Новим у цьому епізоді було те, що Денис Бігус прямо назвав джерело прослушок: "це все СБУ чула ще тоді і точно розуміла , що Медведчук за персонаж". Якщо знали в 2014, то знали і в 2019, і в 2020, але не дали їм ніякого офіційного ходу. Для мене це підтвердження, що вихід розслідування "Грошей" саме зараз (тобто те, що саме зараз прослушки передали журналістам) - частина більш широкої інформаційної кампанії Офісу Президента проти опозиції. І, може, крім опозиції, це ще якось пов'язано з тим, що від завтра (пост написаний 31 травня. - Ред.) у мене і у вас виростуть рахунки за світло і газ", - резюмував адвокат.



