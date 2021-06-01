Вихід розслідування щодо записів Медведчука саме зараз - частина більш широкої інформаційної кампанії ОП проти опозиції, - адвокат Новіков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Те, що саме зараз прослушки Медведчука передали журналістам - частина більш широкої інформаційної кампанії Офісу Президента проти опозиції. І може, крім опозиції, це ще якось пов'язано зі зростанням тарифів.
Про це заявив адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков, передає Цензор.НЕТ.
"Минулого тижня у нас був досить гострий конфлікт з редакцією Бігус.інфо з приводу другого випуску серіалу щодо "плівок Медведчука". Я говорив, що висловлені ними звинувачення в корупційній угоді "Нафтопровід в обмін на Севастопольський морський завод" йдуть далеко за рамки оціночних суджень і вимагають доказів. Вони дорікали мені в нещирості ("адвокат Порошенка Новіков збрехав, що Бігус.інфо не зверталися за коментарем"). Конфлікт - ще не війна, і я сподіваюся, що найближчим часом ми так чи інакше з'ясуємо всі ці непорозуміння", - зазначив він.
"Порівняно з минулим випуском "Наші гроші" демонструють прогрес стандартів. Я радий, що журналісти нас почули, і більше не говорять про факти, які не підтверджуються доступними записами. У новому сюжеті не стверджується, що президент Порошенко доручав Віктору Медведчуку вести переговори з терористами і з Росією щодо поставок вугілля або вів такі переговори за посередництва Медведчука; що він узгоджував з Медведчуком умови оплати вугілля; що давав команду на перевезення готівки в "ДНР"; що заробляв на вугіллі з Донецька або з ПАР. І правильно, що не стверджується", - зазначив адвокат.
"У багатьох глядачів програми все одно склалося враження, що вони все це там чули. Але це не так: Денис Бігус і Аліса Юрченко жодного разу не сказали про те, що Петро Порошенко зробив або сказав щось, що не додавши "на нашу думку", "ми припускаємо" і т.п. Якщо глядач при цьому сам домислив, що це не просто припущення, а єдиний можливий висновок, то в цьому журналіст, звичайно, не винен. На такого журналіста за що подавати в суд?))"- акцентував Новіков.
"Новим у цьому епізоді було те, що Денис Бігус прямо назвав джерело прослушок: "це все СБУ чула ще тоді і точно розуміла , що Медведчук за персонаж". Якщо знали в 2014, то знали і в 2019, і в 2020, але не дали їм ніякого офіційного ходу. Для мене це підтвердження, що вихід розслідування "Грошей" саме зараз (тобто те, що саме зараз прослушки передали журналістам) - частина більш широкої інформаційної кампанії Офісу Президента проти опозиції. І, може, крім опозиції, це ще якось пов'язано з тим, що від завтра (пост написаний 31 травня. - Ред.) у мене і у вас виростуть рахунки за світло і газ", - резюмував адвокат.
Будь ласка, зачекайте...
Глава администрации президента Украины Сергей Левочкин.
Май 2010 г.
ПЖ жив! И я счастлив
Порохоботы потихоньку скатились на уровень ЗЕбилов...
в зависимости кто у власти, другая сторона другая сторона
начинает нытье по методичкам из Лахты...
криворожские университетьі
Ти особисто був присутнім на тому - сговорі ,, все дослівно чув ? Чи тобі сорока ( Бігусь ) на хвості принесла . ?
- Да
- Срочно приезжайте, тут дом горит
- А вы уверены?
- Конечно уверен. Я сам вижу
- Может это ваше оценочное суждение?
- Какое, нах, оценочное? Он реально горит!
- А может вам выгодно, чтобы он горел именно сейчас? Почему он не горел вчера или завтра, а именно сегодня?
- Вы с ума сошли? Вы пожар тушить будете?
- А вы знаете, что мы можем подать на вас в суд за ложный вызов?
- Какой "ложный"? Дом реально горит!
- Может вам так кажется?
- Так тут целая толпа собралась и они тоже видят этот пожар!
- А может это вы их так настроили своими оценочными суждениями?
Это все что нужно знать про работу адвоката Новиков.
-Изветітє я тут - плохо вижу , мне показалось что -что то горіт ,, ето сосед просто прікурівал сігарєту .. І вообще ,я ошібся номером . .
Так что твоя фантазия на мою фантазию ... совершенно не в дугу.
Чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна?
Що буде з «Північним потоком-2»?
І хто стоїть за так званими «плівками Медведчука»?
Відповідді Петра Порошенка на актуальні запитання.