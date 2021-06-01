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Українська державіакомпанія забезпечуватиме як внутрішні, так і міжнародні рейси на далекі дистанції, - заступник голови ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українська державіакомпанія забезпечуватиме як внутрішні, так і міжнародні рейси на далекі дистанції, - заступник голови ОП Тимошенко

Українська державна авіакомпанія, створення якої заплановане на найближчий рік, забезпечуватиме як внутрішні, так і міжнародні рейси, зокрема на далекі дистанції.

"Державна авіакомпанія має забезпечити регіональне сполучення для стикових із Києвом, саме тому ми і почали розвивати аеропорти в регіонах. Це також рейси в Європу, трансатлантичні рейси і далекомагістральні - Китай, Азія", - заявив заступник Глави Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Він також повідомив, що переговори про створення внутрішньої авіакомпанії вже тривають і з закордонними лідерами авіагалузі, і з українськими фахівцями.

"Ми хочемо запустити на регіональні та ближні країни Ан-148. Дальнє сполучення - за допомогою лізингу Boeing або Airbus. Вже є реальні прорахунки, зокрема її (державіакомпанії. - Ред.) прибутковості. До наших планів не входить щорічне дотування цієї компанії, вона має приносити дохід", - наголосив заступник голови Офісу Президента.

Він також зазначив, що в разі, коли громадяни України перебувають в іншій країні - як у ситуації з COVID-19 - і не можуть її залишити, ця авіакомпанія здійснюватиме їхнє повернення додому.

"Крім того, припинення повітряного транзиту через Білорусь потенційно може збільшити наші доходи. Це, до речі, стосується і наземного транзиту. У нашого податкового і транспортного комітетів ВР є ідеї щодо впровадження зборів із транзитного транспорту, що дало б можливість нам заробити", - заявив Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Державна авіакомпанія може бути створена цього року, - заступник голови ОП Тимошенко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
вот же дебилы - у нас война - вы бы этим занимались - подлецы просто
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01.06.2021 11:39
+7
как приятно делить барыши, которых нет и не будет.
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01.06.2021 11:38
+6
а это будет до Института с Космодромом или после?
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01.06.2021 11:55
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как приятно делить барыши, которых нет и не будет.
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01.06.2021 11:38 Відповісти
Потрібне обов'язкове страхування туристів, як обов'язкове страхування відповідальності водіїв в тоді за гроші цього страхового бюро будуть повертати туристів літаками ВПС ЗСУ. А те про що говорить Тимошенко це повний ідіотизм!
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01.06.2021 21:10 Відповісти
вот же дебилы - у нас война - вы бы этим занимались - подлецы просто
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01.06.2021 11:39 Відповісти
часом створення нової держкампанії відбудеться не на основі "МяУ" Бенціона з міста Дніпро?
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01.06.2021 11:39 Відповісти
той беняфіціар не олігарх, так шо йому можна.
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01.06.2021 11:51 Відповісти
Да...,они так и планируют,выкупить "МяУ" Бенціона з міста Дніпро...
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01.06.2021 12:16 Відповісти
Замечательно.
Компания будет харчеваться из бюджета и «честно» конкурировать на рынке. Можно даже за счет налогоплательщиков подемпинговать конкурентов.
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01.06.2021 11:44 Відповісти
а это будет до Института с Космодромом или после?
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01.06.2021 11:55 Відповісти
Кто-то захотел себе бизнес по авиа перевозкам.
За бюджетные деньги сделают авиакомпанию и через год за копейки приватизируют...

Интересно кому достанется новая авиакомпания?
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01.06.2021 12:00 Відповісти
За год авиакомпанию не построишь. Лет 5 нужно для более-менее заметного выхода на рынок.
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01.06.2021 12:07 Відповісти
Спочатку куплять у Бєні "МАУ" за 100500 лярдів баксів, потім вгупають в це ще стільки ж, ну а потім доведуть до банкрутства і продадуть "нужному чєловєку" (може тому ж Бєні) за кілька сотен тисяч гривнів...
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01.06.2021 12:17 Відповісти
ну да, ну да...
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01.06.2021 16:44 Відповісти
По примеру Привата хотят?
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01.06.2021 16:48 Відповісти
а шо, грин уингс или грин лайн це будет дуже грандиозно, прям флэш рояль
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01.06.2021 16:48 Відповісти
Ця компанія буде створена на державні кошти, а потім як "збиткова" буде продана за безцінь обраним людям в рамках "великої приватизації",чергове шахрайство.
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01.06.2021 16:54 Відповісти
Я чета призаьыл, в США имеется такая госкомпания?
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01.06.2021 16:59 Відповісти
Радует одно: вам долбанным отморозкам, осталось три года у власти.
И я надеюсь, что этого времени попросту не хватит на осуществление этого распила.
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01.06.2021 21:34 Відповісти
 
 