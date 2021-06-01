У перший день літа температура повітря в Карпатах опустилася до -1 °С. ФОТО

У вівторок, 1 червня, на горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах температура повітря опустилася до -1 °С.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці в Facebook.

"Станом на 8:20 1.06.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість до 30 м. Вітер південно-східний 10-12 м / с. Температура повітря -1 °С", - сказано в повідомленні.

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