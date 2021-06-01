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У перший день літа температура повітря в Карпатах опустилася до -1 °С. ФОТО
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У вівторок, 1 червня, на горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах температура повітря опустилася до -1 °С.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці в Facebook.
"Станом на 8:20 1.06.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість до 30 м. Вітер південно-східний 10-12 м / с. Температура повітря -1 °С", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+8 aleks kyb
показати весь коментар01.06.2021 11:40
+8 Підлога Маккартні
показати весь коментар01.06.2021 11:40
+6 aleks kyb
показати весь коментар01.06.2021 11:48
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53-го21-го.
Из этого следует важный и совершенно элементарный вывод - если ее кто то умышленно разогревает(а по другому просто не может быть), значит и существует и тот(ну вы его знаете, если в церковь ходите), кто пытается, еще раз пытается( и часто безуспешно!) этому сопротивляться.
-А так-таки так.
-.Кляті москалі,подлюги,засранці,москвокозлоординці!
-І чого ото куме,Ви на москалів сваритесь,коли початок літа досить студений?
-А на кого мн жі іще,як не на них,клятих, свариться,як так оно холодно?!...