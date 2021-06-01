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Новини Політика України
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Майбутній мер Харкова має бути проукраїнським, щоб не було навіть натяку в бік федералізації, - заступник голови ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Майбутній мер Харкова має бути проукраїнським, щоб не було навіть натяку в бік федералізації, - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко вважає, що майбутній мер Харкова має після свого обрання проводити проукраїнську державну політику.

Про це Тимошенко заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Зацікавленість Офісу Президента в тому, щоб мер, якого оберуть харків'яни, був проукраїнським, проповідував українську державну політику, щоб там навіть не було натяку в бік федералізації", - зазначив заступник голови ОП.

Крім того, за словами Тимошенка, не варто забувати, що Харкові є кордон з Російською Федерацією і в безпосередній близькості - зона конфлікту.

Нагадаємо, 24 лютого 2021 року Харківська міська рада на сесії ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса, який помер 16 грудня 2020 року. 3 березня 2021 року міська влада Харкова надала до Верховної Ради документи для призначення позачергових виборів мера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада призначила позачергові вибори мера Харкова на 31 жовтня

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Какой глупец в годы семилетней войны рядом с фронтом предлагает выборы МЭРа,,в таких городах нужно назначать Военного коменданта города Харькова с Киева., чтобы было потом спросить кто сдал город Харьков Московии Будущий мэр Харькова должен быть проукраинским, чтобы даже не было намека в сторону федерализации, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7571
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01.06.2021 12:02
+10
Предлагаю Добкина младшего. Он тоже наркоман как наш зе. Хуже не будет!!!
Будущий мэр Харькова должен быть проукраинским, чтобы даже не было намека в сторону федерализации, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5006
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01.06.2021 11:50
+10
Харьковские ватаноиды так не думают. Понавыбирают всякую прокацапскую шлое..нь,а потом-"Украина винавата". Тьфу.
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01.06.2021 11:56
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Предлагаю Добкина младшего. Он тоже наркоман как наш зе. Хуже не будет!!!
Будущий мэр Харькова должен быть проукраинским, чтобы даже не было намека в сторону федерализации, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5006
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01.06.2021 11:50 Відповісти
Справа ,,пересоленная,, Дупа ))
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01.06.2021 12:07 Відповісти
У дупы младшего, огромное преимущество перед старшим братом, тоже наркоманом! Он больше молчит! Кстати, может стать и самым лучшим вариантом, на место гепы! =) Удачное фото, симпотяга какой... =)
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01.06.2021 12:08 Відповісти
Тоді Допі забороніть взагалі балотуватися, він досі жалкує як це рашка нас не захопила
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01.06.2021 11:50 Відповісти
шо выберут харьковчане - тот и будет и не как не иначе - зеленого ну уж надеюсь точно не выберут
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01.06.2021 11:51 Відповісти
Это так, а жаль. Навыбирают как всегда они.
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01.06.2021 12:11 Відповісти
харьковская каларадная вата уже изо всех сил начала топить за марафетного допу а СБУ не мычит не телится даже после интервью гиркина
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01.06.2021 14:38 Відповісти
Президент...его глава офиса...депутаты тоже все должны быть проукраинскими...но по факту этого нет..
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01.06.2021 11:52 Відповісти
кернес only. Теперь он 100% свой и не сдаст врагу Харьков, как бы этого не желал
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01.06.2021 11:52 Відповісти
Пора и допу освоить!!! Начнёт опять с ****** торговаться за "ХНР", коль у гепы не получилось...
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01.06.2021 12:13 Відповісти
Даешь в мэры Харькова Кошулинского. ( ну это я так с большой долей юмора) Будут там править наследники Гепы и это даже не обсуждается.
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01.06.2021 11:54 Відповісти
Харьковские ватаноиды так не думают. Понавыбирают всякую прокацапскую шлое..нь,а потом-"Украина винавата". Тьфу.
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01.06.2021 11:56 Відповісти
вы все можете спорить без конца а он будет как всегда произраильским.. Будущий мэр Харькова должен быть проукраинским, чтобы даже не было намека в сторону федерализации, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8767
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01.06.2021 11:57 Відповісти
***** не произральский, хоть и ортодоксальный еврей, оно свинособачий путин!
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01.06.2021 12:38 Відповісти
Не раскатывайте губу. Харьков - почитатели Кернеса и его последователей и другим он не стал. Кто верит в сказки- тот идиот(:
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01.06.2021 11:58 Відповісти
Харьковчане решат сами, кто должен быть мэром их города. Без намеков и подсказок.
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01.06.2021 12:00 Відповісти
Такого небыло никогда !
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01.06.2021 12:09 Відповісти
Но с отработанной фальсификацией и от ***** тоже!
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01.06.2021 12:41 Відповісти
Какой глупец в годы семилетней войны рядом с фронтом предлагает выборы МЭРа,,в таких городах нужно назначать Военного коменданта города Харькова с Киева., чтобы было потом спросить кто сдал город Харьков Московии Будущий мэр Харькова должен быть проукраинским, чтобы даже не было намека в сторону федерализации, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7571
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01.06.2021 12:02 Відповісти
А ты спросил ,кто здал крым и Донбасс ?
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01.06.2021 12:34 Відповісти
Крым могли только 13 военных сдерживать, а остальные приросли к Крыму семьями, ,недвижимостью, советские войска Украины и сдали Крым.
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01.06.2021 15:39 Відповісти
1 Быть проукраинским
2 Быть эффективным хозяйственником
3 Иметь репутацию (честный, открытый, без коррупционных зашкваров и т.п)
Вопрос № 1: Какой из этих пунктов САМЫЙ важный для мэра города?
Вопрос № 2: А такие, в принципе, есть в Украине?
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01.06.2021 12:02 Відповісти
Живые люди могут обладать только двумя чертами характера из вашего списка. Выбирайте сами какие хотите, но только два из трёх.
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01.06.2021 12:33 Відповісти
Думаю, что и с 3-мя пунктами есть люди. Но я говорил о мэрах. Может приведете пример мэра хотя бы с 2-мя пунктами?
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01.06.2021 12:38 Відповісти
Только исторический персонаж, да и то только кандидат в мэры Иерусалима. Звали его Иисус.
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01.06.2021 12:43 Відповісти
Имею сомнения на счет "эффективного хозяйственника" И очень сомневаюсь в его "национально ориентированности".
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01.06.2021 12:46 Відповісти
Вот видишь. А ты хочешь в Харькове такого святого найти.
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01.06.2021 12:48 Відповісти
Национальная ориентация - исключительно деньги!!! Как он ещё может "купить" скамейку за пол лимона гривен, если не мэр? Кстати, из за денег он и получил пулю от кацапского снайпера ювелира! А деньги, пришлось вернуть...
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01.06.2021 13:27 Відповісти
Тобто чесні і відкриті всі НЕ проукраїнські? А всі проукраїнські - злодії і корупціонери? Отакої...
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01.06.2021 23:54 Відповісти
Я такого не говорил.

"про украинский" и "честный и открытый" - это разные сущности. Бывает что совмещаются, а бывает что и нет.
Увы, но якобы "патриотизм" и "про украинскость" в последние годы является удобной ширмой и дымовой завесой для многих негодяев. Это для вас новость?
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02.06.2021 09:51 Відповісти
Если бы у нас были проукраинские СБУ и ЦИК, то антиукраинские кандидаты не смогли бы даже заявления подать на участие в выборах.... Но они запросто могут зарегистрировать Шария, Киву, Рабиновича, Добкина, Симоненко, кого-нибудь из лугандонских резерваций....
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01.06.2021 12:04 Відповісти
намека в сторону федерализации


Т.е. это на востоке идет борьба не с российскими вооружёнными формированиями, а с «сторонниками федерализации»?
Вы когда ни будь прекратите жить российским телевизором?
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01.06.2021 12:04 Відповісти
А, може, вони якраз і НЕ живуть телевізором? Причому, ніяким?
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01.06.2021 23:56 Відповісти
Харьков может выбрать прокраинского мера только если пятерка самых рейтинговых кандидатов неудачно съездит на охоту накануне голосования.
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01.06.2021 12:04 Відповісти
Будущий мэр Харькова должен быть проукраинским, чтобы даже не было намека в сторону федерализации, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5744Ф
"Военное оккупационное командование России" в Крыму заочно приговорило лидера Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова к шести годам колонии общего режима....Лучше бы Московия вернула Крым на прежнее место и так по дурному не шутила Будущий мэр Харькова должен быть проукраинским, чтобы даже не было намека в сторону федерализации, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3071
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01.06.2021 12:05 Відповісти
максимальная оторванность от реальности.. никто вам ничего не должен..
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01.06.2021 12:15 Відповісти
мокшанін, тому що є Конституція , де написано, що Україна є унітарною державою..
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01.06.2021 12:35 Відповісти
мокшанін, йди "за порєбрік", тут водки нема..
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01.06.2021 12:41 Відповісти
ти звідки, створіння?
Конституція є основним Законом.
"*************" за умов наявності сусідньої держави-агресорки призведе до повного розпаду країни.
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01.06.2021 12:47 Відповісти
Я не діскутую з дилетантами з приводу зміни Конституції.
Вивчи питання.
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01.06.2021 12:56 Відповісти
Будущего мера Харькова харьковчане по генетической обусловленности себе обязательно выберут ВОТ ТАКОГО ЖЕ КАК И КОТОРЫЙ ПАДОХ:
Майбутній мер Харкова має бути проукраїнським, щоб не було навіть натяку в бік федералізації, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4656
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01.06.2021 12:28 Відповісти
Де ж його узяти,проукраїнського?
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01.06.2021 12:36 Відповісти
це не проблема, але 1. його там не виберуть, 2. поставити його можна лише назначенням, як при військовій адміністрації і постає питання, чи зможе він там взагалі працювати.
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01.06.2021 16:37 Відповісти
еге ж, тільки посіпака гепи в.о. мера тєрєхов навіть українською показово не спілкується, порушуючи тим самим норми закону про мову.
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01.06.2021 12:37 Відповісти
ви б там, у ОПУ, хоча б цьому ватаноїду тєрєхову копняка виписали..
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01.06.2021 12:38 Відповісти
Кем будет мэр Харькова решать не тебе, недомерок, а гражданам Харькова! Майбутній мер Харкова має бути проукраїнським, щоб не було навіть натяку в бік федералізації, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3775
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01.06.2021 13:03 Відповісти
Хватит нам здесь указывать, ты даже не кнопка бл-ть. Включат Кернеса в список - проголосуешь за него.
https://www.youtube.com/watch?v=irlF97p9cbQ
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01.06.2021 13:53 Відповісти
Ну звісно Харкочани виберуть двухочкового ануса Трухуянова..Там все зрозуміло і давно..Навть тема не цікава...Харковчани завжди вибирають за принципом кналізаційних стоків
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01.06.2021 13:08 Відповісти
Майбутній мер Харкова має бути проукраїнським, щоб не було навіть натяку в бік федералізації, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5034
Кремль продвигает своего верного холуя сепаратиста добкина.
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18.07.2021 10:41 Відповісти
После событий когда пол Харькова в залоге, была взята обл администрация и чиновники готовили встречу рос танков с цветами - оставлять старых пердоруководителей, считаю НЕДОПУСТИМОЙ глупостью. Живу в этой так называемой первой столице и постоянно удивляюсь делам этих мелкоруководящих жуликов. Вся мерзкая администрация должна быть уволена и лишена прав управлять гос собственостью. Харьков вернуть людям, а чиновники должны быть наказаны. Только в Харькове могло состояться сборище недоумков с лозунгом "расия нам не враг" и это в то время когда на Украину напала именно расия. Только в Харькове льгота на проезд в электротранспорте ограничена 50 поездками, а Рубан позволяет себе говорить "пускай за свои кровные ездят ежели не хватает". А съэкономленные поездки на метро и электротрансе чиновники не переводят на следующий месяц, а осваивают как своё. Зачем нам спрашивается держать этих вражин в руководстве. Всех наХ с пляжа. Это чертятник с рускоговорящими чертями и мечтой умереть в расии. Я помню ещё тот Харьков в котором преобладало украинство и помню как начали строить 602 и как там попереломали ветки на вишнях приезжие дикари. Харьков это Украина и что бы жить в нём надо его строить и любить.
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01.06.2021 13:12 Відповісти
Майбутній мер Харкова має бути проукраїнським, щоб не було навіть натяку в бік федералізації, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2302
Точно можуть повторитися трагічні події в Харкові 2014 року.
Так як не один колабораціоніст з організаторів ХНР так і не був покараний.
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18.07.2021 10:51 Відповісти
 
 