Майбутній мер Харкова має бути проукраїнським, щоб не було навіть натяку в бік федералізації, - заступник голови ОП Тимошенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко вважає, що майбутній мер Харкова має після свого обрання проводити проукраїнську державну політику.
Про це Тимошенко заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Зацікавленість Офісу Президента в тому, щоб мер, якого оберуть харків'яни, був проукраїнським, проповідував українську державну політику, щоб там навіть не було натяку в бік федералізації", - зазначив заступник голови ОП.
Крім того, за словами Тимошенка, не варто забувати, що Харкові є кордон з Російською Федерацією і в безпосередній близькості - зона конфлікту.
Нагадаємо, 24 лютого 2021 року Харківська міська рада на сесії ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса, який помер 16 грудня 2020 року. 3 березня 2021 року міська влада Харкова надала до Верховної Ради документи для призначення позачергових виборів мера.
Будь ласка, зачекайте...
2 Быть эффективным хозяйственником
3 Иметь репутацию (честный, открытый, без коррупционных зашкваров и т.п)
Вопрос № 1: Какой из этих пунктов САМЫЙ важный для мэра города?
Вопрос № 2: А такие, в принципе, есть в Украине?
"про украинский" и "честный и открытый" - это разные сущности. Бывает что совмещаются, а бывает что и нет.
Увы, но якобы "патриотизм" и "про украинскость" в последние годы является удобной ширмой и дымовой завесой для многих негодяев. Это для вас новость?
Т.е. это на востоке идет борьба не с российскими вооружёнными формированиями, а с «сторонниками федерализации»?
Вы когда ни будь прекратите жить российским телевизором?
"Военное оккупационное командование России" в Крыму заочно приговорило лидера Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова к шести годам колонии общего режима....Лучше бы Московия вернула Крым на прежнее место и так по дурному не шутила
Конституція є основним Законом.
"*************" за умов наявності сусідньої держави-агресорки призведе до повного розпаду країни.
Вивчи питання.
https://www.youtube.com/watch?v=irlF97p9cbQ
Кремль продвигает своего верного холуя сепаратиста добкина.
Точно можуть повторитися трагічні події в Харкові 2014 року.
Так як не один колабораціоніст з організаторів ХНР так і не був покараний.