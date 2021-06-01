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Рада призначила Рубаненко і Шевченко в комісію з відбору директора Бюро економічної безпеки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада призначила Рубаненко і Шевченко в комісію з відбору директора Бюро економічної безпеки

Верховна Рада визначила двох з трьох представників за своєю квотою в конкурсну комісію з відбору кандидата на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За пропозицію фінансового комітету обрати кандидатами в комісію Людмилу Рубаненко і Галину Шевченко проголосували 242 народні депутати.

Кандидатуру від правоохоронного комітету Олексія Ушакова підтримали 192 народні депутати, за необхідних 226.

Людмила Рубаненко є представницею Всеукраїнської громадської організації "Спілка податкових консультантів України". Галина Шевченко є представницею Національної асоціації адвокатів України.

Також читайте: Керівництво ДФС не має потрапити в Бюро економічної безпеки, - Європейська Бізнес Асоціація

Автор: Анастасія Потіха
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союз налоговых консультантов - это что-то вроде союза меча и орала?
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01.06.2021 11:56 Відповісти
Ярко. Мастер ***********-развлекательного жанра и решала. Эти точно выберут нужного директора.
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01.06.2021 11:57 Відповісти
Ще треба наглядову раду на період підбору)))
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01.06.2021 12:20 Відповісти
А какого хрена политики назначают в комиссию свои кандидатуры?
Этим должны заниматься солидные рекрут агенства со стажем и именем.
Все что делают политики по своим квотам - полн жопа....
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01.06.2021 13:41 Відповісти
 
 