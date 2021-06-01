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Рада призначила Рубаненко і Шевченко в комісію з відбору директора Бюро економічної безпеки
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада визначила двох з трьох представників за своєю квотою в конкурсну комісію з відбору кандидата на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За пропозицію фінансового комітету обрати кандидатами в комісію Людмилу Рубаненко і Галину Шевченко проголосували 242 народні депутати.
Кандидатуру від правоохоронного комітету Олексія Ушакова підтримали 192 народні депутати, за необхідних 226.
Людмила Рубаненко є представницею Всеукраїнської громадської організації "Спілка податкових консультантів України". Галина Шевченко є представницею Національної асоціації адвокатів України.
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Этим должны заниматься солидные рекрут агенства со стажем и именем.
Все что делают политики по своим квотам - полн жопа....