Рада призначила Рубаненко і Шевченко в комісію з відбору директора Бюро економічної безпеки

Верховна Рада визначила двох з трьох представників за своєю квотою в конкурсну комісію з відбору кандидата на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За пропозицію фінансового комітету обрати кандидатами в комісію Людмилу Рубаненко і Галину Шевченко проголосували 242 народні депутати.

Кандидатуру від правоохоронного комітету Олексія Ушакова підтримали 192 народні депутати, за необхідних 226.

Людмила Рубаненко є представницею Всеукраїнської громадської організації "Спілка податкових консультантів України". Галина Шевченко є представницею Національної асоціації адвокатів України.

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