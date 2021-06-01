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Новини Політика України
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Луценко (3157) Сарган (368) Джуліані (120) Єрмак Андрій (1228) Подоляк Михайло (296)

Луценко запрошує Єрмака і Подоляка на своє токшоу, щоб обговорити стенограму розмови глави ОП з Джуліані, - Сарган

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Луценко запрошує Єрмака і Подоляка на своє токшоу, щоб обговорити стенограму розмови глави ОП з Джуліані, - Сарган

Під час програми обговорюватиметься стенограма розмови адвоката експрезидента США Д. Трампа Рудольфа Джуліані і глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прессекретар Луценка Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

"Автор та ведучий токшоу "Прямим текстом з Юрієм Луценком" після ознайомлення із заявою радника голови Офісу президента Михайла Подоляка щодо "розслідування втручання України в президентські вибори в США і ймовірну причетність до цього колишнього генерального прокурора Юрія Луценка" люб’язно запрошує голову ОП А. Єрмака та радника голови ОП М. Подоляка до участі в програмі в прямому ефірі", - зазначає Сарган.

Зокрема, за її словами, автор пропонує гостям обговорити стенограму розмови адвоката експрезидента США Д. Трампа Рудольфа Джуліані та Андрія Єрмака.

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"Стенограма розмови викликала великий інтерес в США, проте лишилася майже непоміченою в Україні. Тому автор запрошує А. Єрмака та його радника М. Подоляка поговорити не лише про тісні контакти із Джуліані, а й про заяви Президента Зеленського, "які могли б допомогти Трампу переобратися на другий президентський термін"", - відзначає вона.

"Розуміючи завантаженість голови Офісу Президента, пропонуємо взяти участь в програмі 3 або 10 червня поточного року", - резюмувала Сарган.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
вони думали - шо трамп вечен - ошиблись малость))
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01.06.2021 11:59
+9
Ток-шоу "Прямым текстом с Юрием Луценко". Суть программы - ведущий и гости бухают в прямом эфире, а в конце ток-шоу, со словами "ты меня уважаешь?", обсуждают международную политику.
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01.06.2021 11:59
+7
Давай Югик, - сливай всю кодлу!
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01.06.2021 12:00
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Ток-шоу "Прямым текстом с Юрием Луценко". Суть программы - ведущий и гости бухают в прямом эфире, а в конце ток-шоу, со словами "ты меня уважаешь?", обсуждают международную политику.
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01.06.2021 11:59 Відповісти
А потом танцы с собаками и под ладушки Бабы яги Ирки.......
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01.06.2021 12:02 Відповісти
Ну и в завершение - групповая игра на пианино. Сами знаете чем. Мурку.
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01.06.2021 12:05 Відповісти
вони думали - шо трамп вечен - ошиблись малость))
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01.06.2021 11:59 Відповісти
Ток шоу от Луценко это звучит сильна Луценко приглашает Ермака и Подоляка на свое ток-шоу, чтобы обсудить стенограмму разговора главы ОП с Джулиани, - Сарган - Цензор.НЕТ 4135 Решил себя на новой ниве попробовать? Луценко приглашает Ермака и Подоляка на свое ток-шоу, чтобы обсудить стенограмму разговора главы ОП с Джулиани, - Сарган - Цензор.НЕТ 8424 Ну что ж, удачи)))
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01.06.2021 12:00 Відповісти
Давай Югик, - сливай всю кодлу!
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01.06.2021 12:00 Відповісти
юру не люблю. журналист он, как и прокурор - никакой. но троллинг зачтен
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01.06.2021 12:00 Відповісти
Всех бы вас на ржавую баржу и под Новороссийск....экологию дна гадить.
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01.06.2021 12:01 Відповісти
Счас. Они так и придут. Жди ответа как соловей лета.
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01.06.2021 12:06 Відповісти
А що з приводу ток- шоу по "розбору польтів" дерьмака з Джуліані ?
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01.06.2021 12:38 Відповісти
" Осиное гнездо: Зеленский играет в прятки с Вашингтоном"
https://www.youtube.com/watch?v=EFnDVJwgaJQ
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01.06.2021 12:44 Відповісти
Югик высрал шо на параде министру обороны Трампа .... "переводил на английский, но Мари Йованович ему запретила это делать". и видео с Ютуба удалил, когда протрезвел и получил нагоняй от Порошенко. он реально поехавший - на кого это рассчитано?
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01.06.2021 12:13 Відповісти
все трое "шоуменов", начиная с луценка, либо кремлевкая "консерва", либо действующие агенты.
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01.06.2021 12:16 Відповісти
Луценко тиб помовчав...Ти спершу щоб якогось барана тролить сам перестань бути бараном...Тихенько витрачай грошики які тобі підогнали за вірну службу на алігархат а то ненароком як вспливе все наружу і буде твоїй попі вава
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01.06.2021 12:37 Відповісти
Юга! Ще раз Бойка запроси в студію. А вишки де?
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01.06.2021 16:24 Відповісти
картывый... жги... смотри только сам не спались как взятки брал ...
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01.06.2021 16:50 Відповісти
«Раздался "глас вопиющего в пустыне"©
и острый запах нафталина»®
И нафталин не помогает - ещё одного обитателя шкафа для хранения кодлы "отставной козы барабанщиков"© ужалила в жопу особо кусачая моль - юГидически необГазованый юГа возжелал политического ребрендинга.
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01.06.2021 16:51 Відповісти
д'єрмаки не прийшли.
Луценко їх запросив вдруге. Дивись «"Смотрящій" Єрмак. Як РНБО зачищає конкурентів Великого будівництва, авторська програма "ПРЯМИМ ТЕКСТОМ" з Ю. Луценком #13» з початку, перші десять хвилин.
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06.06.2021 22:01 Відповісти
 
 