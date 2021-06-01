5 191 20
Білоруський журналіст Дмитро Руто затриманий за біло-червоний футбольний шарф в автомобілі
Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном
Сьогодні вранці, 1 червня, в Мінську затримали журналіста Tribuna.com Дмитра Руто. Його звинувачують в незаконному пікетуванні.
Підставою для затримання став футбольний шарф в авто Дмитра, на якому наявні білі і червоні кольори, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tribuna.com.
Журналіста звинувачують в незаконному пікетуванні за статтею 24.23 кодексу про адміністративні правопорушення (Порушення порядку організації або проведення масових заходів). Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських робіт або арешту.
Журналіст доставлений у Жовтневе РВВС Мінська, складається протокол.
Топ коментарі
+6 Andrew Makarov
показати весь коментар01.06.2021 12:31
+3 Сергей Середа
показати весь коментар01.06.2021 12:26
+2 Яр Холодний
показати весь коментар01.06.2021 12:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Хотите в Беларусь? Она же вам год назад нравилась, много было тут писателей расхваливающих Таракана, да и сейчас в Украине мало кто изменился, пишете всё поперёк хорошим белорусским людям. Проснитесь уже, пора.
Наш президент Светлана, а вы над ней издеваетесь, давайте лучше над Зелей.
- Відсутністю вусів і лисини...
- Слушай, сосед, а что это у тебя вечером за крики доносились из квартиры? «Жыве Беларусь!». Ты что, на кухне по телевизору протестный митинг смотрел?
- Да нет… Это я сам пратеставал…
- А чего на кухне? Протеставаць нада на улице!...
- Я шо, дурной? На улице лячно, менты пабиць могуть… Да и драники моя Марыська смачные нажарила…
....
Теперь их будут уничтожать по одному.