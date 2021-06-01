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Білоруський журналіст Дмитро Руто затриманий за біло-червоний футбольний шарф в автомобілі

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Білоруський журналіст Дмитро Руто затриманий за біло-червоний футбольний шарф в автомобілі

Сьогодні вранці, 1 червня, в Мінську затримали журналіста Tribuna.com Дмитра Руто. Його звинувачують в незаконному пікетуванні.

Підставою для затримання став футбольний шарф в авто Дмитра, на якому наявні білі і червоні кольори, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tribuna.com.

Журналіста звинувачують в незаконному пікетуванні за статтею 24.23 кодексу про адміністративні правопорушення (Порушення порядку організації або проведення масових заходів). Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських робіт або арешту.

Журналіст доставлений у Жовтневе РВВС Мінська, складається протокол.

Також читайте: Протасевича напевно катували і били, - Тіхановська

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Надо туда московский Спартак послать. Пусть их там повяжут...
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01.06.2021 12:31
+3
белорусы не довели революцию до конца.
Теперь их будут уничтожать по одному.
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01.06.2021 12:26
+2
"Дыбил" - це той, хто не зрозумів, що я написав, і накарябав свій пост з помилками... Не "дыбил", а "дебил", "батраче лахтинський"...
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01.06.2021 12:28
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патамучто мирные люди...
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01.06.2021 12:03 Відповісти
за колорадку бы еще и похвалили
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01.06.2021 12:04 Відповісти
Так у них там вроде нет статьи о запрете коммунистической и нацистской символики как у нас
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01.06.2021 12:05 Відповісти
Запрета нет на всё, даже на свастику, а за цвета БЧБ тюрьма, это вам не КНДР, где нет запретов на цвета, да и почти на всё, кроме как уважения Ыну.
Хотите в Беларусь? Она же вам год назад нравилась, много было тут писателей расхваливающих Таракана, да и сейчас в Украине мало кто изменился, пишете всё поперёк хорошим белорусским людям. Проснитесь уже, пора.
Наш президент Светлана, а вы над ней издеваетесь, давайте лучше над Зелей.
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01.06.2021 12:18 Відповісти
Ладно, не Лукашенко, но Тихановская (вместо мужа) - это даже не смешно. Диктатура- плохо, но не карикатуризируйте свою историю. Или вы стебаетесь?!
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01.06.2021 12:25 Відповісти
- Скажіть, а чим відрізняється президент Білорусі Тіхановська від президента Білорусі Лукашенка?..
- Відсутністю вусів і лисини...



- Слушай, сосед, а что это у тебя вечером за крики доносились из квартиры? «Жыве Беларусь!». Ты что, на кухне по телевизору протестный митинг смотрел?
- Да нет… Это я сам пратеставал…
- А чего на кухне? Протеставаць нада на улице!...
- Я шо, дурной? На улице лячно, менты пабиць могуть… Да и драники моя Марыська смачные нажарила…
Білоруський журналіст Дмитро Руто затриманий за біло-червоний футбольний шарф в автомобілі - Цензор.НЕТ 7832 ....
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01.06.2021 12:42 Відповісти
Зеля теж узурпував владу і іде шляхом Луки.
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01.06.2021 12:07 Відповісти
Всі на майдан!
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01.06.2021 12:11 Відповісти
Снєсуни обіцяли його снєсті. Чекаємо.
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01.06.2021 12:17 Відповісти
Шо! Опять?
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01.06.2021 12:23 Відповісти
А в Україні біло-червоно-білий стяг піднімають з 2014-го... Особливо "майдануті", якими білоруси буть відмовилися...
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01.06.2021 12:08 Відповісти
Хоть сам понял что написал, дыбил?
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01.06.2021 12:24 Відповісти
"Дыбил" - це той, хто не зрозумів, що я написав, і накарябав свій пост з помилками... Не "дыбил", а "дебил", "батраче лахтинський"...
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01.06.2021 12:28 Відповісти
В Беларуси нет футбольного клуба с бело-красными цветами. Спартаковец что-ли?
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01.06.2021 12:17 Відповісти
белорусы не довели революцию до конца.
Теперь их будут уничтожать по одному.
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01.06.2021 12:26 Відповісти
Надо туда московский Спартак послать. Пусть их там повяжут...
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01.06.2021 12:31 Відповісти
Білоруський журналіст Дмитро Руто затриманий за біло-червоний футбольний шарф в автомобілі - Цензор.НЕТ 4883
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01.06.2021 16:09 Відповісти
А за убийство тараканов тапком там что, смертная казнь?
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01.06.2021 13:03 Відповісти
бело-красный футбольный шарф
Білоруський журналіст Дмитро Руто затриманий за біло-червоний футбольний шарф в автомобілі - Цензор.НЕТ 2834
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01.06.2021 14:53 Відповісти
 
 