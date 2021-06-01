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Фахівці виділили 12 симптомів "тривалого COVID-19", у разі виявлення яких потрібно звертатися до лікаря

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Фахівці виділили 12 симптомів

Після перенесення коронавірусу у деяких людей тривалий час можуть спостерігатися симптоми хвороби або ж реакції організму. Фахівці називають їх ознаками "тривалого COVID-19", хоча поки не можуть точно сказати: їх викликає сам вірус або ж стрес, спровокований хворобою чи пандемією загалом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".

Є низка симптомів, після виявлення яких потрібно звертатися до лікаря.

"Люди можуть тривалий час страждати від коронавірусу і не знати про це, тому що вони не отримали знань, щоб ідентифікувати себе як людей, які страждають на це захворювання", – сказала пульмонолог COVID-клініки Медичного коледжу Бейлора (США) Фідаа Шаїб.

За словами фахівчині, у людей можуть бути найрізноманітніші ознаки хвороби. Вони можуть спостерігатися до пів року після перенесення коронавірусу. ЗМІ опублікували найпоширеніші з них, які найчастіше траплялися в людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американські вчені запевняють, що виявили універсальне антитіло до коронавірусу: Це стане відправною точкою для вакцин широкої дії

Симптоми "тривалого COVID-19":

  • мозковий туман;
  • втома;
  • проблеми зі сном;
  • задишка і безперервний кашель;
  • проблеми з серцем і серцево-судинною системою (нерегулярне серцебиття, тромби, міокардит, запалення серцевого м’яза);
  • неврологічні симптоми та психічні захворювання (тривожність та емоційні розлади, депресія);
  • втрата нюху;
  • кишкові симптоми (втрата апетиту, діарея);
  • шкірні висипання та випадання волосся;
  • тиск у грудях, болі у суглобах і м’язах;
  • цукровий діабет;
  • захворювання нирок.

Якщо у людини фіксуються подібні проблеми зі здоров’ям після коронавірусу, необхідно обговорити їх з лікарем. Це допоможе уникнути ускладнень.

Як повідомлялося раніше, серед найпоширеніших симптомів коронавірусу - підвищення температури, сухий кашель і утруднене дихання.

Автор: Наталя Джума
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Один, или несколько симптомов "длительного COVID-19" и раньше у доброй половины населения наблюдался. Наверное заранее, про запас, им заразились. ))
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01.06.2021 12:21 Відповісти
Могу возразить вам, опираясь на собственный опыт. Такого симптома, как утрата обоняния не наблюдается ни после одного простудного заболевания или гриппа.
Переболела ковидом в апреле. Запахов до сих пор вообще не слышу.
Знаю людей, у которых обоняние отсутствует уже полгода и не восстанавливается.
Кроме того астения также после ОРВИ не наблюдается, а вот поле ковида практически у всех, у меня тоже.
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01.06.2021 12:55 Відповісти
"Могу возразить вам, опираясь на собственный опыт" -что потери обоняния при простудах бывали и раньше (может не полностью и не у всех). Но у супруги,через 2-3 недели после первой вакцины была потеря обоняния,- в жаркий день 1 мая,работали во дворе и она пила холодный компот,заболело горло и через сутки пропало обоняние (не чувствовала ни духи,ни чеснок) ... Но через двое суток все востановилось обратно.
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01.06.2021 13:19 Відповісти
Поддерживаю. У меня в декабре 20 года обоняние просело процентов на 80. Никаких признаков восстановления нет по сей день. Как я понял из интернета - вероятно это навсегда.
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01.06.2021 14:20 Відповісти
\\
Симптомы "длительного COVID-19":- мозговой туман;
//
мозговой туман ???? Так это же ЗЕ_болезнь
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01.06.2021 12:47 Відповісти
ага ,а где доктора найти ?
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01.06.2021 13:00 Відповісти
Звертайтесь до Ківи. Він "вчений йожік в тумане"
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01.06.2021 13:03 Відповісти
в тумане... мозговом... Фахівці виділили 12 симптомів "тривалого COVID-19", у разі виявлення яких потрібно звертатися до лікаря - Цензор.НЕТ 7839
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01.06.2021 13:07 Відповісти
Мілованов, бідака, має дуже длітєльний COVID-19
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01.06.2021 13:01 Відповісти
Добре. Обговорили. Що далі? А лікар не знає як довго ці проблеми в тебе будуть, та що з цим робити!
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01.06.2021 13:02 Відповісти
А так же понос, запор, ревматизм, непереносимость лактозы, глухота, метеоризм, маразм и повышенное(или пониженное) давление.
"Мама мы все тяжело больны, мама я знаю мы все сошли с ума"
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01.06.2021 23:19 Відповісти
Метеоризм + запор = мозговой туман.
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02.06.2021 02:14 Відповісти
 
 