Фахівці виділили 12 симптомів "тривалого COVID-19", у разі виявлення яких потрібно звертатися до лікаря
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Після перенесення коронавірусу у деяких людей тривалий час можуть спостерігатися симптоми хвороби або ж реакції організму. Фахівці називають їх ознаками "тривалого COVID-19", хоча поки не можуть точно сказати: їх викликає сам вірус або ж стрес, спровокований хворобою чи пандемією загалом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".
Є низка симптомів, після виявлення яких потрібно звертатися до лікаря.
"Люди можуть тривалий час страждати від коронавірусу і не знати про це, тому що вони не отримали знань, щоб ідентифікувати себе як людей, які страждають на це захворювання", – сказала пульмонолог COVID-клініки Медичного коледжу Бейлора (США) Фідаа Шаїб.
За словами фахівчині, у людей можуть бути найрізноманітніші ознаки хвороби. Вони можуть спостерігатися до пів року після перенесення коронавірусу. ЗМІ опублікували найпоширеніші з них, які найчастіше траплялися в людей.
Симптоми "тривалого COVID-19":
- мозковий туман;
- втома;
- проблеми зі сном;
- задишка і безперервний кашель;
- проблеми з серцем і серцево-судинною системою (нерегулярне серцебиття, тромби, міокардит, запалення серцевого м’яза);
- неврологічні симптоми та психічні захворювання (тривожність та емоційні розлади, депресія);
- втрата нюху;
- кишкові симптоми (втрата апетиту, діарея);
- шкірні висипання та випадання волосся;
- тиск у грудях, болі у суглобах і м’язах;
- цукровий діабет;
- захворювання нирок.
Якщо у людини фіксуються подібні проблеми зі здоров’ям після коронавірусу, необхідно обговорити їх з лікарем. Це допоможе уникнути ускладнень.
Як повідомлялося раніше, серед найпоширеніших симптомів коронавірусу - підвищення температури, сухий кашель і утруднене дихання.
Будь ласка, зачекайте...
Переболела ковидом в апреле. Запахов до сих пор вообще не слышу.
Знаю людей, у которых обоняние отсутствует уже полгода и не восстанавливается.
Кроме того астения также после ОРВИ не наблюдается, а вот поле ковида практически у всех, у меня тоже.
Симптомы "длительного COVID-19":- мозговой туман;
//
мозговой туман ???? Так это же ЗЕ_болезнь
"Мама мы все тяжело больны, мама я знаю мы все сошли с ума"