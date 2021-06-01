У кожному обласному центрі створять багатопрофільну лікарню з можливістю трансплантації органів, - заступник голови ОП Тимошенко
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Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів про запуск в рамках "Великого будівництва" проєкту зі створення в кожному обласному центрі України системи обласних багатопрофільних лікарень з можливістю проведення операцій з трансплантації органів.
"Ми починаємо проєкт. Це система обласних багатопрофільних лікарень в кожному обласному центрі, відповідно, по дві лікарні: обласна дитяча, обласна доросла і багатопрофільна", - сказав Тимошенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Він також додав, що "будівельні роботи в лікарнях, де сьогодні вже проводяться операції з пересадки органів, завершені на 99%, проте не на всі об'єкти поки доїхала спеціальна техніка".
Крім того, за словами Тимошенка, президент Володимир Зеленський поставив завдання до Дня незалежності України доставити техніку і повністю укомплектувати будівлю дитячої лікарні "Охматдит" (Київ).
Будь ласка, зачекайте...
Воен заказ и финансирование в ж-пе.....
Врачи тоже недофинансированы....
Программы по лекарствам и вакцинам - тоже в ж-пе....
В общем ВСЕ что касается напрямую жизни и безопасности украинцев - в ж-пе, а пиара бубочки - в шоколаде!
Когда зелень презентовала презик универ, у меня был вопрос - а как он поможет при наступлении агрессора, и как диплом из этого универа защитит от пули снайпера....
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Может, вернете те 60 тысяч докторов и медработников, что за время вашей "борьбы" с короной за границу уехали?
ОстапаКирилла Тимошенко понесло