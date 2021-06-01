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Новини Політика України
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У кожному обласному центрі створять багатопрофільну лікарню з можливістю трансплантації органів, - заступник голови ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У кожному обласному центрі створять багатопрофільну лікарню з можливістю трансплантації органів, - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів про запуск в рамках "Великого будівництва" проєкту зі створення в кожному обласному центрі України системи обласних багатопрофільних лікарень з можливістю проведення операцій з трансплантації органів.

"Ми починаємо проєкт. Це система обласних багатопрофільних лікарень в кожному обласному центрі, відповідно, по дві лікарні: обласна дитяча, обласна доросла і багатопрофільна", - сказав Тимошенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він також додав, що "будівельні роботи в лікарнях, де сьогодні вже проводяться операції з пересадки органів, завершені на 99%, проте не на всі об'єкти поки доїхала спеціальна техніка".

Крім того, за словами Тимошенка, президент Володимир Зеленський поставив завдання до Дня незалежності України доставити техніку і повністю укомплектувати будівлю дитячої лікарні "Охматдит" (Київ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харківська ОДА виділяє мільйон гривень на ремонт лікарні, про який вже відзвітували, - ЗМІ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Что вы мелете? Зеленые!, вы кроме продать, урвать и бегать на побегушках у олигархов, больше ничего делать не можете. Что вы можете создать? Самим то не смешно?
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01.06.2021 12:17
+2
Им еще не надоело обещать? В каждом облцентре создадут многопрофильную больницу с возможностью трансплантации органов, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5485
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01.06.2021 12:14
+2
А де лікарів?
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01.06.2021 12:14
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Органи де будуть брати в такій кількості !
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01.06.2021 12:12 Відповісти
А де лікарів?
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01.06.2021 12:14 Відповісти
будут созданы "бригады вежливой помощи" по типу коллекторских...
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01.06.2021 12:26 Відповісти
Ну так вы них и будут.
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01.06.2021 12:53 Відповісти
В смысле, что в обл. больницах будет только частичная трансплантация (вырезать будут) Для этого будут открыты курсы повышения квалификации патологоанатомов для работы с живыми организмами.
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01.06.2021 12:58 Відповісти
Им еще не надоело обещать? В каждом облцентре создадут многопрофильную больницу с возможностью трансплантации органов, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5485
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01.06.2021 12:14 Відповісти
Это точно. Уже и непонятно смеяться или плакать. Может под такой мощной информационной завесой какая-то пакость готовится? Хотя кроме сдачи интересов Украины трудно что-то более пакостное придумать...
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01.06.2021 12:18 Відповісти
Так уже "зрада".....
Воен заказ и финансирование в ж-пе.....
Врачи тоже недофинансированы....
Программы по лекарствам и вакцинам - тоже в ж-пе....
В общем ВСЕ что касается напрямую жизни и безопасности украинцев - в ж-пе, а пиара бубочки - в шоколаде!
Когда зелень презентовала презик универ, у меня был вопрос - а как он поможет при наступлении агрессора, и как диплом из этого универа защитит от пули снайпера....
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01.06.2021 13:37 Відповісти
Так и я про это.
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01.06.2021 13:41 Відповісти
На улицах будут вылавливать живые органы , не иначе 🙃🙄
!
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01.06.2021 14:53 Відповісти
Как обычно жабу с гадюкой скрещивать,
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01.06.2021 15:01 Відповісти
Что вы мелете? Зеленые!, вы кроме продать, урвать и бегать на побегушках у олигархов, больше ничего делать не можете. Что вы можете создать? Самим то не смешно?
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01.06.2021 12:17 Відповісти
Шо пересаживать-то будут?
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01.06.2021 12:17 Відповісти
яйця зєлєпукіна на яйця тимошенко, десь так!!!!!!!!
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01.06.2021 12:28 Відповісти
Всё , но в основном мозги 😀
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01.06.2021 14:55 Відповісти
А где вы врачей возьмете, да еще трансплантологов?!
Может, вернете те 60 тысяч докторов и медработников, что за время вашей "борьбы" с короной за границу уехали?
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01.06.2021 12:18 Відповісти
В каждом облцентре создадут многопрофильную больницу с возможностью трансплантации органов, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4521
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01.06.2021 12:19 Відповісти
это реально хорошо ,если будет правдой - единственный вопрос - платно для граждан Украины или нет - хотя бы частично ,было бы уже не плохо - не дай бог, шоб кого то коснулось, шоб понял о чем я пишу
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01.06.2021 12:21 Відповісти
Це взагалі не його компетенція, воно балабол як і всі слуги дьявола!!!!!!
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01.06.2021 12:31 Відповісти
А з яких пір опа займається лікарнями????? А би щось городити, брехуни!!!!!!!!
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01.06.2021 12:26 Відповісти
Остапа Кирилла Тимошенко понесло
В каждом облцентре создадут многопрофильную больницу с возможностью трансплантации органов, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6475
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01.06.2021 12:33 Відповісти
У кожного з нас всередині величезне багатство. Самі лише нирки чого варті.
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01.06.2021 12:38 Відповісти
2022г. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал о запуске в рамках "Большого строительства" проекта по созданию в каждом областном центре Украины космодромов для будущих пилотируемых полетов на Марс, активные работы по созданию ракетоносителей и челноков уже ведутся на Южмаше, первые старты с 2030, с 2035 регулярные полеты, таким образом каждый житель Украины сможет посетить Марс, и для этого необязательно будет покидать свою область, также в планах строительство первой украинской орбитальной станции для изучения и активного освоения космоса, а так же координации регулярных запусков с территории Украины.
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01.06.2021 12:43 Відповісти
 
 