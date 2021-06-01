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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (12755) Меджліс (325) суд (8032) Чубаров (554)

"Суд" окупантів у Криму заочно засудив лідера Меджлісу Чубарова до 6 років колонії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Верховний суд" окупованого Криму заочно засудив лідера Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова до шести років колонії загального режиму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

Суд постановив Чубарова Рефата Абдурахмановича визнати винним з призначенням покарання (...) у вигляді шести років позбавлення волі у виконавчій колонії загального режиму, до штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням функції представника влади строком на один рік, 200 годин обов'язкових робіт. (...) Термін відбування покарання рахувати з моменту його затримання", - сказав суддя Віктор Васильєв.

Йому інкримінують нібито організацію масових заворушень під стінами парламенту регіону в лютому 2014 року в ході мітингу за Україну.

Також читайте: "Чергова демонстрація політики залякування", - Джапарова про намір кримських маріонеток посадити Чубарова на 9 років

Автор: Наталя Джума
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Заочно идите в жопу .
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01.06.2021 12:13 Відповісти
Этот приговор нужно воспринимать как награду.
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01.06.2021 12:15 Відповісти
Интересно! А зельцману слабо приговорить ху"ла к расстрелу заочно?!
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01.06.2021 12:17 Відповісти
Воно обсереться.
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01.06.2021 12:22 Відповісти
а почему Украина не приговорит "судью" годам к двенадцати?
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01.06.2021 12:17 Відповісти
Тому що "наші" судді й прокурвори тієї ж закваски, що й нинішні кримські.
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01.06.2021 12:31 Відповісти
Ще в розшук інтерпола подадуть, курви?
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01.06.2021 12:18 Відповісти
Естественно. И где-то промордуют неделю -другую за рубежом но затем отпустят: мелочь но приятно вовке-кремлевке
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01.06.2021 12:32 Відповісти
 
 