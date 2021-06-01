"Суд" окупантів у Криму заочно засудив лідера Меджлісу Чубарова до 6 років колонії

"Верховний суд" окупованого Криму заочно засудив лідера Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова до шести років колонії загального режиму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

Суд постановив Чубарова Рефата Абдурахмановича визнати винним з призначенням покарання (...) у вигляді шести років позбавлення волі у виконавчій колонії загального режиму, до штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням функції представника влади строком на один рік, 200 годин обов'язкових робіт. (...) Термін відбування покарання рахувати з моменту його затримання", - сказав суддя Віктор Васильєв.

Йому інкримінують нібито організацію масових заворушень під стінами парламенту регіону в лютому 2014 року в ході мітингу за Україну.

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