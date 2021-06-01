Рада не включила до порядку денного відтермінування норм про українську мову в кіно, український ефір хотіли заповнити продуктом для РФ, - "ЄС"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада провалила голосування за включення до порядку денного сесії законопроєкту 5554, який передбачає відкласти норму про трансляцію кіно і телепродукції державному мовою з 17 липня 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Виступаючи з трибуни, нардеп "Європейської Солідарності" Микола Княжицький закликав колег з інших фракцій не підтримувати антиукраїнський законопроєкт і не терпіти порушення регламенту.
"У цьому парламенті нашого скликання є добра традиція – перед введенням в дію кожного нового етапу закону про мову деякі депутати реєструють проект закону про його відтермінування. Так було з освітою влітку минулого року, зі споживчими відносинами взимку. Так зараз є із законопроектом 5545. Цей закон пропонує відтермінувати на невизначений термін так би мовити до завершення карантину, який невідомо коли завершиться, норму, яка каже, що демонстрація всіх фільмів і серіалів, як в кінотеатрах, так і на телебаченні має здійснюватися виключно державною мовою", - зазначив парламентарій.
За словами нардепа, найбільші виробники продукції для країни-агресора хочуть без перекладу заповнити український ефір телебачення і кінематографа.
"Ця норма, по суті, позбавляє роботи величезної кількості працівників української кіногалузі, за рахунок залучення студій, акторів, сотень інших творчих працівників до створення україномовного перекладу фільмів і озвучення. Ці люди в умовах карантину виживають. Ця норма викидає їх на вулицю. Ця норма ні для кого не була несподіванкою, бо ми і відклали введення цієї норми в дію на два роки, для того, щоб ті, хто виробляє продукт, підготувалися до цього", - нагадав Княжицький.
Крім того, зазначив нардеп "ЄС", ця норма прямо суперечить регламенту.
"93 стаття регламенту дає 30 дній комітетам щоб зробити висновок чи потрібно включати проект до порядку денного. В 96 статті прямо сказано – питання про включення законопроекту до порядку денного сесії розглядається ВР після ухвалення висновку головного комітету. Не було жодного засідання комітету, це пряме порушення регламенту", - підкреслив Княжицький.
"Антиукраїнські сили, спекулюючи, заграючи перед агресором, хочуть знову знищити український закон про мову. Не дамо цього зробити. Тому що наша мова – це на просто слово, це не просто гуманітарна політика, це головний наш захист від агресора. Це захист Києва, Львова, Харкова, Одеси", - підсумував парламентарій.
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Ivanov 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей,
які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти
ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але
Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.
* в дописі йдеться виключно
про публічний дискурс. В особистому житті - хоч есперанто, всім чхати.
В Західній є Кравчуки,
Як жінки так мужики.
Рівне і файний Тернопіль
З України роблять попіл.
Це наш перший президент,
В діях, як з Москви агент.
Відновив кацапам службу,
В «мінську» киває на дружбу.
А від «слуг» одна Кравчук,
Лізе під Москви каблук…
Мова їй застрягла в горлі,
Гонить її геть за обрій.
Й Потураєв із Дніпра,
Цілий день кричить «ура»,
Української не буде,
Неньку геть нарід забуде.
Разумков тут знадобився,
З «регіонами» родився.
Після перебіг до «слуг»,
Тягне свій російський плуг.
Ще за сотню нових «слуг»
З малоросії папуг,
Мову хочуть задавити,
Та з російською тут жити.
Невже важко мову вчити,
Краще її «замочити»?
Чи щелепа в них не та?
За рік навчиш і кота.
То ж сьогодні сатана,
Стала нам не потайна.
Вже вдягніть косоворотку,
Зірку і з Москви «пілотку».
01.06.2021
Анатолій Березенський