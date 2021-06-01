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Новини Політика України
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ВР (11723) Княжицький (84) українська мова (777) мова (718) Європейська Солідарність (1021)

Рада не включила до порядку денного відтермінування норм про українську мову в кіно, український ефір хотіли заповнити продуктом для РФ, - "ЄС"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада не включила до порядку денного відтермінування норм про українську мову в кіно, український ефір хотіли заповнити продуктом для РФ, -

Верховна Рада провалила голосування за включення до порядку денного сесії законопроєкту 5554, який передбачає відкласти норму про трансляцію кіно і телепродукції державному мовою з 17 липня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Виступаючи з трибуни, нардеп "Європейської Солідарності" Микола Княжицький закликав колег з інших фракцій не підтримувати антиукраїнський законопроєкт і не терпіти порушення регламенту.

"У цьому парламенті нашого скликання є добра традиція – перед введенням в дію кожного нового етапу закону про мову деякі депутати реєструють проект закону про його відтермінування. Так було з освітою влітку минулого року, зі споживчими відносинами взимку. Так зараз є із законопроектом 5545. Цей закон пропонує відтермінувати на невизначений термін так би мовити до завершення карантину, який невідомо коли завершиться, норму, яка каже, що демонстрація всіх фільмів і серіалів, як в кінотеатрах, так і на телебаченні має здійснюватися виключно державною мовою", - зазначив парламентарій.

За словами нардепа, найбільші виробники продукції для країни-агресора хочуть без перекладу заповнити український ефір телебачення і кінематографа.

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"Ця норма, по суті, позбавляє роботи величезної кількості працівників української кіногалузі, за рахунок залучення студій, акторів, сотень інших творчих працівників до створення україномовного перекладу фільмів і озвучення. Ці люди в умовах карантину виживають. Ця норма викидає їх на вулицю. Ця норма ні для кого не була несподіванкою, бо ми і відклали введення цієї норми в дію на два роки, для того, щоб ті, хто виробляє продукт, підготувалися до цього", - нагадав Княжицький.

Крім того, зазначив нардеп "ЄС", ця норма прямо суперечить регламенту.

"93 стаття регламенту дає 30 дній комітетам щоб зробити висновок чи потрібно включати проект до порядку денного. В 96 статті прямо сказано – питання про включення законопроекту до порядку денного сесії розглядається ВР після ухвалення висновку головного комітету. Не було жодного засідання комітету, це пряме порушення регламенту", - підкреслив Княжицький.

"Антиукраїнські сили, спекулюючи, заграючи перед агресором, хочуть знову знищити український закон про мову. Не дамо цього зробити. Тому що наша мова – це на просто слово, це не просто гуманітарна політика, це головний наш захист від агресора. Це захист Києва, Львова, Харкова, Одеси", - підсумував парламентарій.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+28
Українська мова як лакмусовий папірець для всілякої мерзоти.
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01.06.2021 12:29
+27
"слуги" неукраїнського народу дали ЗА антиукраїнський закон 172 голоси.
путлєріоти
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01.06.2021 12:28
+23
ЗЄлєбоби, поясніть: якщо мову на хліб не намажеш, то для чого ЗЄшобло так хоче її знищити?
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01.06.2021 12:30
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"слуги" неукраїнського народу дали ЗА антиукраїнський закон 172 голоси.
путлєріоти
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01.06.2021 12:28 Відповісти
Рада не включила до порядку денного відтермінування норм про українську мову в кіно, український ефір хотіли заповнити продуктом для РФ, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 6585
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01.06.2021 16:04 Відповісти
Українська мова як лакмусовий папірець для всілякої мерзоти.
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01.06.2021 12:29 Відповісти
так само й українська видавнича справа

Українська книжкова революція
25 травня о 05:53 ·

Ми об'єднуємо зусилля громадянського суспільства, письменників, влади й бізнесу та розпочинаємо спільні дії заради створення потужного самодостатнього українського книжкового ринку.
Форум "Українська книжкова революція"
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01.06.2021 13:06 Відповісти
ЗЄлєбоби, поясніть: якщо мову на хліб не намажеш, то для чого ЗЄшобло так хоче її знищити?
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01.06.2021 12:30 Відповісти
А что , вашей партии, мертвечук разрешил высказываться????
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01.06.2021 12:36 Відповісти
Канали які хотіли відстрочку це сепаратиські проросійські,котрих ніхто і зараз не контролюе в них більше 50 відсотків російська мова і контент
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01.06.2021 12:39 Відповісти
Провал зебилоидов-манкуртов.
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01.06.2021 12:46 Відповісти
Во муляє зеригів мова...да,зесрань?)
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01.06.2021 12:59 Відповісти
Ну не хватило ПЕСу времени 5 лет, чтоб было так як треба
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01.06.2021 13:28 Відповісти
дыровец,ты хоть в тему вникай,а то выглядишь ,как полный кретин)хотя почему как...
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01.06.2021 13:52 Відповісти
Він і є повним кретином і ватним ботом , якому Порох спати спокійно не дає 😀
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01.06.2021 14:07 Відповісти
Хлопче, якщо ти корчиш з себе патріота, то чому ти не переймався, що тебе зареєстрували москальською мовою? Й чому ти нею гавкаєш?
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01.06.2021 14:07 Відповісти
Ти сам для початку навчись українською правильно писати.
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01.06.2021 15:16 Відповісти
Говоріть в Україні
українською і ніяке кацапо-кодло зі сходу не буде навіть мріяти
вас-русскаїзичних і нас-українців "за компанію" "защіщать"
від нашої рідної землі, мови, держави, історії, традицій, звичаїв, майна і
навіть від нашого власного життя!!!Sergii
Ivanov 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей,
які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти
ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але
Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.

* в дописі йдеться виключно
про публічний дискурс. В особистому житті - хоч есперанто, всім чхати.
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01.06.2021 14:08 Відповісти
цього замало. Має бути саме виробництво українського культурного продукту про українців для українців. Толку що якийсь серіал содєржанткі перекладуть українською?
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01.06.2021 14:48 Відповісти
ЗЕЛЕНІ МАЛОРОСИ
В Західній є Кравчуки,
Як жінки так мужики.
Рівне і файний Тернопіль
З України роблять попіл.

Це наш перший президент,
В діях, як з Москви агент.
Відновив кацапам службу,
В «мінську» киває на дружбу.

А від «слуг» одна Кравчук,
Лізе під Москви каблук…
Мова їй застрягла в горлі,
Гонить її геть за обрій.

Й Потураєв із Дніпра,
Цілий день кричить «ура»,
Української не буде,
Неньку геть нарід забуде.

Разумков тут знадобився,
З «регіонами» родився.
Після перебіг до «слуг»,
Тягне свій російський плуг.

Ще за сотню нових «слуг»
З малоросії папуг,
Мову хочуть задавити,
Та з російською тут жити.

Невже важко мову вчити,
Краще її «замочити»?
Чи щелепа в них не та?
За рік навчиш і кота.

То ж сьогодні сатана,
Стала нам не потайна.
Вже вдягніть косоворотку,
Зірку і з Москви «пілотку».
01.06.2021
Анатолій Березенський
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01.06.2021 15:20 Відповісти
 
 