Рада не включила до порядку денного відтермінування норм про українську мову в кіно, український ефір хотіли заповнити продуктом для РФ, - "ЄС"

Верховна Рада провалила голосування за включення до порядку денного сесії законопроєкту 5554, який передбачає відкласти норму про трансляцію кіно і телепродукції державному мовою з 17 липня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Виступаючи з трибуни, нардеп "Європейської Солідарності" Микола Княжицький закликав колег з інших фракцій не підтримувати антиукраїнський законопроєкт і не терпіти порушення регламенту.

"У цьому парламенті нашого скликання є добра традиція – перед введенням в дію кожного нового етапу закону про мову деякі депутати реєструють проект закону про його відтермінування. Так було з освітою влітку минулого року, зі споживчими відносинами взимку. Так зараз є із законопроектом 5545. Цей закон пропонує відтермінувати на невизначений термін так би мовити до завершення карантину, який невідомо коли завершиться, норму, яка каже, що демонстрація всіх фільмів і серіалів, як в кінотеатрах, так і на телебаченні має здійснюватися виключно державною мовою", - зазначив парламентарій.

За словами нардепа, найбільші виробники продукції для країни-агресора хочуть без перекладу заповнити український ефір телебачення і кінематографа.

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"Ця норма, по суті, позбавляє роботи величезної кількості працівників української кіногалузі, за рахунок залучення студій, акторів, сотень інших творчих працівників до створення україномовного перекладу фільмів і озвучення. Ці люди в умовах карантину виживають. Ця норма викидає їх на вулицю. Ця норма ні для кого не була несподіванкою, бо ми і відклали введення цієї норми в дію на два роки, для того, щоб ті, хто виробляє продукт, підготувалися до цього", - нагадав Княжицький.

Крім того, зазначив нардеп "ЄС", ця норма прямо суперечить регламенту.

"93 стаття регламенту дає 30 дній комітетам щоб зробити висновок чи потрібно включати проект до порядку денного. В 96 статті прямо сказано – питання про включення законопроекту до порядку денного сесії розглядається ВР після ухвалення висновку головного комітету. Не було жодного засідання комітету, це пряме порушення регламенту", - підкреслив Княжицький.

"Антиукраїнські сили, спекулюючи, заграючи перед агресором, хочуть знову знищити український закон про мову. Не дамо цього зробити. Тому що наша мова – це на просто слово, це не просто гуманітарна політика, це головний наш захист від агресора. Це захист Києва, Львова, Харкова, Одеси", - підсумував парламентарій.