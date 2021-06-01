У Туреччині пом'якшили комендантську годину і "локдаун вихідного дня", поступово відкривають школи

Туреччина продовжує вихід із жорсткого карантину, скоротивши комендантську годину і скасувавши "локдаун вихідного дня" в суботу. Також поступово почнуть відкривати школи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Hurriyet Daily News.

Комендантська година у будні та в суботу діятиме з 22-00 до 05-00, тоді як до 1 червня тривала на годину довше - з 21-00.

"Локдаун вихідного дня", який раніше діяв цілодобово в суботу та неділю, збережеться лише в неділю.

Ресторани і кафе можуть приймати клієнтів з 7-00 до 21-00, а доставка можлива до опівночі.

Туреччина поступово послаблює обмеження з 17 травня. До того у країні 17 днів діяв жорсткий локдаун - на час священного мусульманського місяця Рамадану.

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Міністр освіти повідомив, що з 1 червня школярі початкових класів два дні на тиждень почнуть вчитися у класах. Для середньої та старшої школи такий режим навчання почнеться з 7 червня. Водночас у селах та районах з незначною щільністю населення учні початкової школи зможуть вчитися у класах 5 днів на тиждень. Навчальний рік у турецьких школярів закінчується 2 липня.

Щеплення проти коронавірусу на цей час отримали понад 16,8 млн осіб першою дозою, та понад 12,4 млн завершили вакцинацію. Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що у червні темпи щеплень мають прискоритися завдяки новим поставкам вакцин.