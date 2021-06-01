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Білорусь (5965) бензин (182) нафта (704) НПЗ (46) Тимошенко_Кирило (494)

Маємо ідею щодо українського НПЗ. Держава веде переговори з інвесторами і готова виступити партнером, - заступник голови ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Маємо ідею щодо українського НПЗ. Держава веде переговори з інвесторами і готова виступити партнером, - заступник голови ОП Тимошенко

Україна проводить переговори з інвесторами і готова виступити їхнім партнером у проєкті нафтопереробного заводу, проте необхідно гарантувати для нього поставки нафти незалежно від політичної ситуації.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо ідею щодо власного НПЗ з переробки нафти... Це велика інвестиція. Ми розмовляли з кількома інвесторами, але й держава теж готова вкласти гроші в таке підприємство. Водночас ми маємо зрозуміти, як ми отримуватимемо нафту, щоб не залежати від будь-яких політичних ситуацій", - сказав Тимошенко.

За його словами, зокрема, наявність НПЗ дозволить повністю гарантувати поставки бітуму для проєкту "Великого будівництва".

Тимошенко констатував, що сьогодні завдяки дешевшій логістиці в обсязі імпорту бітуму в Україні лідером є Білорусь. "Є також український бітум – кременчуцький, але обсягів його бракує, хоча завод і працює на повну потужність. Крім того, щодо нього є питання якості, залежні від використовуваної нафти, але, в принципі, вона зараз на рівні", - додав Тимошенко.

Він зазначив, що крім білоруського бітуму Україна імпортує грецький, італійський та інших країн, і схема поставок бітуму танкерами була відпрацьована минулого року, коли були затори на кордоні з Білоруссю.

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"Ми не думаємо, що Білорусь припинить постачати нам бітум, тому що ми справді великий замовник… У випадку, якщо Білорусь відмовиться постачати Україні бітум, то в його постачальників, за нашою інформацією, заброньовані квоти в інших країнах. З цим не буде жодних проблем", - підкреслив заступник голови ОП.

Тимошенко також повідомив, що в межах "Великого будівництва" Україна готова побудувати нові нафтові і газові термінали на Чорному морі, і є попередні домовленості після візиту президента України в Катар.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Владимир Зеленский заявил, что правительство знает "интересное решение", которое поможет снизить тариф на отопление почти в два раза
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01.06.2021 12:34
+5
"Есть также украинский битум - Кременчугский (НПЗ), но объемов его не хватает, хотя завод и работает на полную мощность.Источник: https://censor.net/ru/n3268723

Ну да...ну да! На полную мощность 1,5 установки Есть идея относительно украинского НПЗ. Государство ведет переговоры с инвесторами и готово выступить партнером, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2031
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01.06.2021 12:34
+4
До шоколаду йому далеко, хай почне з вирощування полуниці.
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01.06.2021 12:33
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Еще один университет Осла. Даешь собственную шакаладную хфабрику!
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01.06.2021 12:30 Відповісти
До шоколаду йому далеко, хай почне з вирощування полуниці.
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01.06.2021 12:33 Відповісти
Зелешоблу от одного слова "шоколад" трясет в припадках, какая там фабрика...
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01.06.2021 12:40 Відповісти
Как в советском союзе. Обо всем должно позаботиться государство.
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01.06.2021 12:33 Відповісти
Владимир Зеленский заявил, что правительство знает "интересное решение", которое поможет снизить тариф на отопление почти в два раза
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01.06.2021 12:34 Відповісти
Маємо ідею щодо українського НПЗ. Держава веде переговори з інвесторами і готова виступити партнером, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1609
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01.06.2021 13:38 Відповісти
Модератор, уже пора. Есть идея относительно украинского НПЗ. Государство ведет переговоры с инвесторами и готово выступить партнером, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5626
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01.06.2021 12:34 Відповісти
"Есть также украинский битум - Кременчугский (НПЗ), но объемов его не хватает, хотя завод и работает на полную мощность.Источник: https://censor.net/ru/n3268723

Ну да...ну да! На полную мощность 1,5 установки Есть идея относительно украинского НПЗ. Государство ведет переговоры с инвесторами и готово выступить партнером, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2031
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01.06.2021 12:34 Відповісти
Та там битумка 60 годов, и куча установок в нерабочем состоянии!!! На территории этого завода можно построить еще два!!! И госакции там есть!!! Что мешает? Одесский завод!!!! Что мешает запустить. Дебилы
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01.06.2021 12:51 Відповісти
Я возле той битумки работал. Там мрак и запустение. Технология очень простая...но вот подход ко всему - хоть трава не расти!
Грузчик или разнорабочий (образно) получает 8000-10000 грн., оператор техустановки 12000-15000, а то и меньше...но при этом медкомиссия и экзамены как для космонавтов! Маємо ідею щодо українського НПЗ. Держава веде переговори з інвесторами і готова виступити партнером, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7063
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01.06.2021 13:33 Відповісти
в чистом поле на одном фундаменте можно хорошо прибарахлится, так шо зюзик будет строить новый НПЗ, я в него верю.
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01.06.2021 13:39 Відповісти
Перед виборами ЗЄшобли теж було багато гарних ідей, в тому числі і тарифи на комуналку знизити.
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01.06.2021 12:35 Відповісти
Они там в ОПе живут в каком-то другом мире. Совсем плохие стали.
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01.06.2021 12:37 Відповісти
Кокс козырный подогнали
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01.06.2021 12:44 Відповісти
кірюха, досить нести маячню.
будьякий ваш план має такий ось вигляд:
Есть идея относительно украинского НПЗ. Государство ведет переговоры с инвесторами и готово выступить партнером, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1703
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01.06.2021 12:44 Відповісти
Украина готова построить новые нефтяные и газовые терминалы на Черном море, и есть предварительные договоренности после визита президента Украины в Катар, а с Турцией есть договоренность, что она будет регулярно пропускать огромные танкеры через Босфор? или опять просто имитация бурной деятельности и обман!
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01.06.2021 12:51 Відповісти
Няня по имени крыша.
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01.06.2021 13:01 Відповісти
Зачем он нужен, 4 из 6 заводов стоят
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01.06.2021 13:06 Відповісти
Кременчугский НПЗ имеет гигантскую территорию, развитую транспортную инфраструктуру, пока ещё работающий и выпускающий качественные нефтепродукты. Проведите модернизацию, а не сокращайте и уничтожайте смехотворной зарплатой специалистов, половина акций у государства, всё можно быстро наладить, ломать не строить, хватит прожектов.
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01.06.2021 13:08 Відповісти
Завод Бенин. Купите сперва за 2 млрд долларов...
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01.06.2021 13:12 Відповісти
Не Бенин, завод пополам с государством, но правит Бенин менеджмент, так как государство видимо сейчас тоже проБенино. Акции предприятия,которые когда-то должны были получить работники, растворились у олигархов.
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01.06.2021 15:02 Відповісти
Кременчуцький НПЗ має ВСЕ ,, крім нормального хазяїна . Тому , скоріше за все , він тихо і повільно помре . Маємо ідею щодо українського НПЗ. Держава веде переговори з інвесторами і готова виступити партнером, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7143 .
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01.06.2021 13:44 Відповісти
Это ж работать надо! А так найти лохов, которые вольют денег (причем местных, ибо зарубежные с такой судебной системой сюда не пойдут), с помпой откачать денег из бюджета, построить, получив тонны отката, а потом все радостно обанкротить и продать своему по дешевке. Стандартная схема. Никакой работы, только баблопад.
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01.06.2021 15:09 Відповісти
Даже удивительно, как это Кирюша от этой "идеи" слюной не подавился.
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01.06.2021 13:09 Відповісти
Как по мне то. Государство должно бы спросить , с тех кто купил нефтеперерабатывающие предприятия, - Где продукция ? У нас так везде Прикупили чтобы развалить.. Неужели трудно принять действенный закон о монополии Примерно такой - Одному и тому же лицу, компании не должно принадлежать более 5 % от всего бизнеса Расширить этот закон и на подставных лиц Только тогда не будет монополии олигархов И заработает рынок. А так..... Олигархи отстегивают власть имущим Им всё подходит и менять ничего не будут.
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01.06.2021 13:42 Відповісти
А Ігор Валерійович вкурсі, що тут наговорив Тимошенко?
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01.06.2021 15:23 Відповісти
Может тавой, Кременчугский НПЗ перейдет в одни руки.
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01.06.2021 16:11 Відповісти
 
 