Маємо ідею щодо українського НПЗ. Держава веде переговори з інвесторами і готова виступити партнером, - заступник голови ОП Тимошенко

Україна проводить переговори з інвесторами і готова виступити їхнім партнером у проєкті нафтопереробного заводу, проте необхідно гарантувати для нього поставки нафти незалежно від політичної ситуації.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо ідею щодо власного НПЗ з переробки нафти... Це велика інвестиція. Ми розмовляли з кількома інвесторами, але й держава теж готова вкласти гроші в таке підприємство. Водночас ми маємо зрозуміти, як ми отримуватимемо нафту, щоб не залежати від будь-яких політичних ситуацій", - сказав Тимошенко.

За його словами, зокрема, наявність НПЗ дозволить повністю гарантувати поставки бітуму для проєкту "Великого будівництва".

Тимошенко констатував, що сьогодні завдяки дешевшій логістиці в обсязі імпорту бітуму в Україні лідером є Білорусь. "Є також український бітум – кременчуцький, але обсягів його бракує, хоча завод і працює на повну потужність. Крім того, щодо нього є питання якості, залежні від використовуваної нафти, але, в принципі, вона зараз на рівні", - додав Тимошенко.

Він зазначив, що крім білоруського бітуму Україна імпортує грецький, італійський та інших країн, і схема поставок бітуму танкерами була відпрацьована минулого року, коли були затори на кордоні з Білоруссю.

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"Ми не думаємо, що Білорусь припинить постачати нам бітум, тому що ми справді великий замовник… У випадку, якщо Білорусь відмовиться постачати Україні бітум, то в його постачальників, за нашою інформацією, заброньовані квоти в інших країнах. З цим не буде жодних проблем", - підкреслив заступник голови ОП.

Тимошенко також повідомив, що в межах "Великого будівництва" Україна готова побудувати нові нафтові і газові термінали на Чорному морі, і є попередні домовленості після візиту президента України в Катар.